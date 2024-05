Lo que necesitas saber: El cantante compartirá más material en este 2024 con un nuevo disco. Aquí un adelanto con la rola "Viva tú"

De repente, da la sensación como si hubiera estado desaparecido por un largo rato… pero no. Solo fue un largo rato de espera que termina de alguna manera ahora llegó “Viva tú” de Manu Chao.

Esta nueva canción llega como el primer sencillo del disco que tiene previsto lanzar más adelante en este 2024… Y sí, seguro que los más fans ya están esperando que venga a México en algún momento.

Manu Chao regresa con “Viva tú”, con la que nos encamina hacia el lanzamiento de un nuevo álbum. Foto: Cortesía.

Escucha aquí “Viva tú” de Manu Chao

Lo que hace especial a esta canción es que Manu Chao, a quien conocemos por la experimentación que hace a través de diversos estilos musicales tradicionales y folclóricos, decidió componerla como una rumba.

Y la letra viene de una situación bastante cotidiana. Según un comunicado oficial, la canción es “ante todo, sobre el amor por mis vecinos. Es una rumba que les escribí a ellos, así como a los vecinos de los demás. Va sobre aceptarte tal como eres y desde el momento en que aceptas quién eres“.

El video oficial retrata eso mismo con un ensamble de escenas de gente conviviendo y sobre todo, disfrutando en diferentes contextos. Ya sea en un bar, en una caminata nocturna o a lo largo de las calles de algún barrio, lo que vemos es a muchas personas platicando, bailando y cantando con mucha buena vibra. Checa el video oficial de “Viva tú” de Manu Chao aquí.

Se viene nuevo disco de Manu Chao

Como ya lo decíamos arriba, “Viva tú” de Manu Chao llega como el primer sencillo de lo que será el nuevo disco del compositor francoespañol. La cosa es que aún no se da a conocer el título de este material venidero ni la fecha en que se lanzará.

Lo único que se menciona en el anuncio de la canción, es que este álbum llegará en algún punto de este 2024. Así que esperemos a ver qué nos traerá ‘El Clandestino’, quien en hace un par de años también lanzó una colaboración con Bomba Estéreo llamada “Me duele”.

¿Lo veremos pronto en México?

En realidad, es difícil asegurarlo en este momento. Tampoco hay pistas o detalles que aseguren que veremos a Manu Chao pronto en México, pero ahora más que nunca esa posibilidad se siente real.

Recordemos que en una conferencia de prensa que dio en el Festival de Cine de Guadalajara del 2009, el artista se pronunció acerca de la represión que las Fuerzas Federales ejercieron contra algunos habitantes de San Salvador Atenco.

Manu tenía una presentación para ese año en la llamada Perla Tapatía, pero no se llevó a cabo. Poco después, se entendió que el gobierno mexicano declaró al cantante como ‘persona non grata’, todo debido a que el artículo 33 de la Constitución establece que “los extranjeros no podrán inmiscuirse de ninguna manera en los asuntos políticos del país”.

Manu Chao se presentó en México por última vez en el 2008. Foto: Cuartoscuro.

Sin embargo, el título de ‘persona non grata’ para Manu Chao terminó en diciembre del 2022 cuando Adán Augusto López, entonces Secretario de Gobernación y a petición de López Obrador, retiró oficialmente esos señalamientos hacia diversas personalidades.

¿Será que le presten a Manu el Zócalo de nuevo como pasó en el 2006? Ahora que están de moda otras vez ese tipo de conciertos masivos, seguro que los fans no lo ven con malos ojos. Veremos qué pasa ahora que se viene el nuevo disco de Chao.

