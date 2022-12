No, pues con razón Manu Chao no repite lo del Zócalo: pues cómo, si en sexenios pasados lo clasificaron como “persona non grata”. Al menos eso es lo que dicen en la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

Ayer, 21 de diciembre, en la mañanera, el titular de la SEGOB anunció que la 4T garantiza la libertad de expresión de los ciudadanos extranjeros en México… sobre todo a aquellos a los que se les aplicó el artículo 33 constitucional de manera indebida. En sexenios pasado, claro está.

Foto: @adan_augusto

“Lo que se hacía en el pasado reciente era que se utilizaba al Instituto Nacional de Migración para expulsar del país a los extranjeros que habían manifestado alguna opinión de carácter política sobre todo o alguna posición en asuntos sociales”, reprochó Adán Augusto López.

De acuerdo con el titular de la SEGOB, lo anterior aplicó en el caso de Manu Chao, a quien por manifestarse sobre el caso Atenco fue declarado “persona non grata” y tuvo que salir del país. Y pues, hasta la fecha no ha regresado. Al menos no para tocar.

SYDNEY, AUSTRALIA – JANUARY 07: Manu Chao performs live at Sydney Festival First Night at the Domain Stage on January 7, 2012 in Sydney, Australia. (Photo by Marianna Massey/Getty Images)

Lo mismo se le hizo a un embajador norcoreano, quien se “atrevió” a decir que apoyaba las pruebas nucleares en su país y eso le valió ser declarado “persona non grata” y que el gobierno de México le diera 72 horas para salir del país.

“Lo que nosotros vamos a hacer, porque así nos lo instruyó el señor presidente, la Constitución obliga a que se haga una ley reglamentaria del artículo 33 constitucional. Esa iniciativa se presentó desde hace cinco años en el Senado de la República, fue aprobada y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados”, adelantó el titular de SEGOB.

Foto: Presidencia

De acuerdo con Adán Augusto López, en futuras ocasiones ya no se podrá deportar o expulsar en fast track… antes deberá haber un procedimiento jurídico, el cual será regulado por la SEGOB. Es decir, mínimo se les dará chance a los ciudadanos extranjeros el derecho a la previa audiencia.

En un comunicado de Gobernación se indica que a los ciudadanos, a quienes indebidamente se les aplicó el artículo 33 constitucional entre 2006 y 2018, gozarán nuevamente de sus libertades sin restricción alguna

“Estos son: Kim Hyong Gil, Alfredo Bonnano, Juan Jesús Narváez Goñi, Iciar Alberdi Uranga, Valentina Cortés Torrida, Cristina Valls Hernández, Samantha Vietmar, Mario Alberto Aguirre, Valentina Palma Novo, Edgar Molina Gallego, Stephen Compton, Miguel Ángel Beltrán Villegas, Asier Altuna, Floren Aoiz, Leonilda Zurita Vargas, Manu Chao y María Sostrés”.

En el mismo comunicado, la SEGOB dio a conocer que tiene conocimiento de, mínimo, 35 archivos de personas a las que se les pidió declarar como “non gratas” y expulsar de México. En esa lista (un poco más abultada) están personajes como el escritor y cineasta Alejandro Jodorowsky.

“En estos casos se reitera que estas personas extranjeras ya no cuentan con alerta migratoria y pueden entrar y salir libremente del país y siempre serán bienvenidos a México”, asegura la SEGOB.