Estamos a nada del Corona Capital 2023 y sabemos que todavía hay quienes andan buscando boletos. Los entendemos; nadie se quiere perder el festival porque el line-up que trae… uffffff.

Pero no se desesperen porque el tío Sopitas.com una vez más se va a rifar como los grandes para que no se queden fuera. Entonces, ¿le van a entrar a la megaboletiza o le tienen miedo al éxito?

El Corona Capital 2023 trae un cartelazo

No exageramos cuando decimos que este es uno de los carteles más épicos que nos ha traído el Corona Capital en los últimos años. Y segurito que los amantes del britpop la añoran como nada. Después de todo, no siempre se presenta la oportunidad de ver a Blur, Pulp y Noel Gallagher en un mismo fin de semana.

Obviamente, este cartelazo tiene más bandotas y artistas tan geniales como legendarios. Recapitulemos nomás: The Cure, Arcade Fire, Alanis Morrisette, The Black Keys, 30 Seconds to Mars, The Chemical Brothers, Pet Shop Boys…

Y esos son los headliners nomás, porque hasta en las famosas ‘letras chiquitas’ tenemos puro talento rifado. Vean nomás que belleza. Ya nos urge que llegue el fin de semana del 17, 18 y 19 de noviembre. Dicho esto, ¿tienen sus boletos para el Corona Capital 2023? ¿Aún no? Entonces, sigan leyendo…

Atentos a las fechas para ganar boletos del Corona Capital 2023

Esta no es una megaboletiza cualquiera porque tendrás hasta tres oportunidades para ganarte boletos del Corona Capital 2023. ¿Lo mejor? Tendremos boletos de todo tipo: de admisión general, sección confort, ¡Y HASTA ABONOS PLUS!

Del que gusten y manden, queridos sopilectores. Así que no hay excusa para quedarse fuera. Ahora sí, pongan mucha atención a las fechas en las que se realizará cada dinámica.

Dinámica #1 – Responde unas preguntas y demuestra cuánto sabes del Corona Capital

Del 3 al 7 de noviembre

El jueves 2 de noviembre, lanzaremos un quiz que deberás contestar todito correctamente (recuerda tomarle foto o captura de pantalla al resultado de tu quiz) pues es el primer paso a seguir.

Después, el viernes 3 de noviembre, lanzaremos en una nota el resto de pasos a seguir para llevarte los primeros boletos que estaremos dando. Solo deberán responder algunas preguntas facilitas, seguir unos pasos super sencillos y tener a la mano la captura de pantalla del resultado que obtuvieron en el quiz. Ojo, aquí se darán boletos dobles para solo un día del festival.

Dinámica #2 – Suscríbete a nuestro Newsletter y alístate en la CDMX para boletos confort del Corona Capital

Del 8 al 10 de noviembre

Si no pudieron ganar boletos del Corona Capital 2023 en la primera dinámica, estén tranqui que en la segunda oportunidad sí la arman. Solo deben estar muuuy atentos y suscribirse a nuestro newsletter (pueden suscribirse de una vez aquí por si no están registrado) ya que por ahí les llegarán las instrucciones para participar en esta dinámica.

Queremos que se lancen sí o sí al festival, así que no se preocupen. La dinámica también estará sencillita. Solo recuerden estar bien atentos al newsletter, y alistarse pues por ahí estarán recibiendo las bases de cómo estaremos dando estos boletos en la CDMX. Por cierto, aquí daremos boletos dobles confort para sábado y domingo.

Dinámica #3 – Sintoniza SopitasFM x Radio Chilango para BOLETOS PLUS del Corona Capital

Del 10 al 15 de noviembre

Si no se pudo en la primera ni la segunda, no pasa nada… Tenemos una tercera dinámica para que le entren y no se queden sin boletos del Corona Capital 2023, que por cierto… ¡ESTOS SERÁN ABONOS PLUS!. Lo único que deberán hacer es sintonizarnos en Sopitas x Radio Chilango en el 105.3FM durante la semana del lunes 13 de noviembre. (Aquí pueden escucharnos por internet)

Nuestro programa se emite de las 9 a 11am, y también lo pueden checar en el canal de YouTube oficial de Sopitas.com. Les echaremos un par de preguntas por día para que las contesten, y nosotros les diremos próximamente cómo nos harán llegar las respuestas.

Ojo: los notificaremos posteriormente con instrucciones para recoger los boletos en nuestras oficinas.

Atentos a próximas instrucciones, queridos sopilectores, porque la megaboletiza se va a poner buena. Estén pendiente al hashtag #SopitasXCoronaCapital. Mucha suerte y si se arma, nos andamos viendo en el Corona Capital 2023.

