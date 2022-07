Para todos los que les gusta headbanguear duro, esto seguramente les interesa. A lo largo del 2022, un montón de bandas y artistas grandes de metal han lanzado discos y rolas impresionantes. Sin embargo, también hay quienes regresan y por la puerta este año. Tal es el caso de Megadeth, quienes vuelven para reclamar su lugar como uno de los grandes de este género.

Después de ganarle la batalla al cáncer y luego de la salida de David Ellefson por una serie de acusaciones de acoso sexual, Dave Mustaine y compañía anunciaron con bombo y platillo que en unos cuantos meses estrenarán su siguiente material discográfico, el cual llevará por nombre The Sick, The Dying… and the Dead! (ACÁ les contamos todos los detalles). Por si esto no fuera suficiente, también soltaron “We’ll Be Back”, un sencillo para empezar la promoción del álbum.

Dave Mustaine tocando con Megadeth/Foto: Getty Images

Megadeth nos da otro adelanto de su nuevo disco en colaboración con Ice-T

Pero ahora y como nuevo adelanto de su siguiente álbum de estudio, Megadeth nos presenta una canción llamada “Night Stalkers”, la cual cuenta con la colaboración de ni más ni menos que Ice-T… sí, así como lo leyeron. Y para ser honestos, la participación de esta leyenda del rap le va como anillo al dedo a la rola, porque le da una vibra completamente distinta a la atmósfera ponchada que creó la agrupación.

El tema, de casi siete minutos de duración, está repleto de riffs potentes tocados por Dave Mustaine y de impresionantes guitarrazos por parte de Kiko Loureiro. Los dos nuevos singles de este disco tienen arreglos largos y diversos, pero esta canción destaca que en medio de todo el caos, aparece la voz del rapero haciendo una estrofa hablada que le da cierta calma a todo. Aunque eso dura muy poco, pues la banda le vuelve a meter punch justo al final.

Ice-T en una presentación en vivo/Foto: Getty Images

Por si esto no fuera suficiente, Megadeth también compartió un videoclip para este sencillo, el cual contó con la dirección de Leo Liberti, quien trabajó con la banda en el visual del single anterior. En esta visual continúan con la historia del origen de la mascota de la agrupación, Vic Rattlehead, mostrando los trágicos acontecimientos que conducen a la completa transformación de este personaje mientras lleva a cabo su venganza. Y sin duda, no se lo pueden perder.

Recuerden que The Sick, The Dying… and the Dead!, el nuevo material discográfico de Megadeth estará disponible el próximo 2 de septiembre. Pero mientras esperamos a que llegue el día de escuchar completo este álbum y para que se vayan preparando, a continuación los dejamos con “Night Stalkers”, la rola que la banda armó junto al mismísimo Ice-T.