Lo que necesitas saber: El próximo año los fanáticos de la banda podrán adquirir un libro de memorias del fundado de Megadeth, Dave Mustaine.

El fin de un era del metal. Luego de más de 4 décadas, la banda Megadeth se retira de la escena musical… aunque no sin antes estrenar un último álbum y realizar una gira mundial de despedida

Foto: Getty Images

Megadeth anuncia su retiro de la música

Malas noticias para los fanáticos del thrash metal. La legendaria banda Megadeth anunció su retiro de los escenarios... aunque no es momento para estar tristes, pues la banda reveló que lanzarán un último álbum.

Este nuevo material se estrenará a principios del próximo año. Aunque no tendremos que esperar tanto tiempo para escuchar alguna de sus canciones, pues el primer sencillo será lanzado junto con las reservas globales este otoño.

Por si fuera poco, el próximo año los fanáticos también podrán adquirir un libro de memorias del fundado de Megadeth, Dave Mustaine.

En redes sociales, la agrupación publicó un video en el que contaban este anuncio como noticia de “última hora” y vaya que lo fue. Por si te lo perdiste, acá te lo dejamos:

Gira mundial de despedida

Y además de este nuevo y último disco para retirarse de la música, la banda también anunció que realizarán una gira mundial de despedida.

Por el momento, uno de los “Cuatro grandes del thrash metal” no compartió en qué la fecha ni en qué escenarios se presentarán por última vez… aunque considerando el estreno de su disco, es probable que esta gira se lleve a cabo en 2026.

Y mientras esperamos su nuevo álbum y esperamos que vengan a México como parte de su gira (y no nos cancele), Megadeth estará presentándose en septiembre y octubre en algunos países europeos. Todos los detalles de estas presentaciones están en su sitio web.