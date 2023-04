Esto fue lo que rifó y no tanto de Tecate Pa'l Norte 2023

Tuvimos que aguantar un año, pero después de un buen rato aguantando, regresamos a Monterrey para lanzarnos a Tecate Pa’l Norte 2023, uno de los festivales que esperábamos como a nada. Y a pesar de que duró varios días, no nos arrepentimos de volver a la tierra de la carnita asada para un fin de semana de mucha música y buena vibra.

El pasado 31 de marzo, 1 y 2 de abril, tuvimos chance de vivir una nueva edición de Tecate Pa’l Norte, la edición más grande hasta el momento que vaya que nos dejó con el ojo cuadrado. Y no lo decimos a la ligera, pues además de la música y los actos, se sintió un verdadero ambientazo festivo en el enorme Parque Fundidora de Monterrey.

Imagen ilustrativa/Foto: Stephania Carmona

Tecate Pa’l Norte 2023 tuvo muchas cosas buenas y otras no tan cool

Sin embargo, aunque en general podemos decir que todo salió muy bien Tecate Pa’l Norte 2023, nada es perfecto en este mundo, ni siquiera uno de los festivales más importantes de nuestro país. Y sí, por supuesto que vale la pena repasar esos detallitos que pueden mejorar para que sea mejor la experiencia de los asistentes.

Es por eso que para recapitular todo lo que ocurrió durante este fin de semana (si no tuvieron chance de lanzarse al Parque Fundidora) y traerles un resumen (más allá de lo que pasó en los escenarios), acá les contaremos lo que desde nuestro punto de vista no rifó y no tanto de Tecate Pa’l Norte 2023. ¿Están listos? Ahí vamos.

Los Bunkers durante su presentación en Tecate Pa’l Norte 2023/Foto vía Facebook: Tecate Pa’l Norte

Lo que rifó

Siempre hubo puntos de hidratación en Tecate Pa’l Norte 2023

El agua no faltó en Tecate Pa’l Norte 2023, pues el festival se rifó como los grandes colocando varios puntos de hidratación en gran parte del Parque Fundidora, y eso fue un verdadero paro para quienes de plano no tenían ganas de entrarle a la chela para andar al 100 y con la pila completamente cargada.

Además, como ya es costumbre, a todos los asistentes de Tecate Pa’l Norte 2023 les dieron chance de entrar con un termo pequeño para servirse agua (incluso hubo marcas que regalaron termos y en algunas activaciones de Tecate te regalaban el vaso conmemorativo de esta edición). Así que no había pretexto para no andar hidratados.

Estos fueron los vasos conmemorativos de esta edición/Foto vía Facebook: Tecate Pa’l Norte

Tecate Pa’l Norte nos regaló presentaciones increíbles

Tecate Pa’l Norte 2023 nos dejó presentaciones muy chidas que la neta, no podremos superar en un buen rato. Desde los headliners como The Killers, Billie Eilish, Twenty One Pilots, Café Tacvba, Franz Ferdinand, Julieta Venegas, Fred Again.., Trueno y hasta los nombres más chicos del cartel.

Y sin duda, se agradece que los artistas hayan dado todo sobre los distintos escenarios, a pesar de que como en cualquier festival, ocurren fallas de distintos tipos (porque nada es perfecto). Pero a pesar de esos inconvenientes, el lineup de Tecate Pa’l Norte 2023 se entregó por completo a todo el público que se lanzó a los tres días de fiestota en el Parque Fundidora.

Twenty One Pilots. Foto: Stephania Carmona

Vimos a Gloria Gaynor como uno de los actos sorpresa de Tecate Pa’l Norte 2023

El escenario sorpresa de Tecate Pa’l Norte siempre nos deja con el ojo cuadrado y en esta edición no fue la excepción, pues sacaron a artistas que nadie se imaginaba ver en vivo. Ramón Ayala, Sin Bandera, Banda MS, Bomba Estéreo y Smash Mouth fueron los actos que aparecieron de la nada en el Parque Fundidora.

Pero sin duda, lo mejor del escenario sorpresa en Tecate Pa’l Norte 2023 fue checar a una leyenda del tamaño de Gloria Gaynor cantando un clásico de la historia de la música, ni más ni menos que “I Will Survive”. Vaya que este fue un momentazo épico de esta edición que jamás olvidaremos los que estuvimos presentes.

Casi todo el público de Tecate Pa’l Norte 2023 andaba con la mera actitud

Aventarse tres días de festival como por primera vez en Tecate Pa’l Norte 2023 no es cosa fácil, así que entendemos que el público no siempre ande con la pila completa, pues está pesadísimo aguantar tanta caminata, el Sol, empujones y esperar por un buen rato a que salgan los actos que queremos ver en vivo.

Pero algo que nos latió de Tecate Pa’l Norte 2023 fue que a pesar del clima y el cansancio, el ambiente se sentía increíble y la gente te contagiaba con su buena vibra. Y la verdad eso es espectacular, pues el público es el alma de cualquier festival y la raza de Monterrey (y todos los que viajan de otros estados) estuvo a la altura de este eventazo.

Así el escenario Tecate Original durante el show de Julieta Venegas/Foto vía Facebook: Tecate Pa’l Norte

Las bandas de Tecate Pa’l Norte 2023 sacaron covers rifados

Durante todo Tecate Pa’l Norte 2023 sonaron covers muy rifados que nos volaron la cabeza y que la neta, hicieron que las presentaciones de muchos actos (tanto grandes como chicos) fueran completamente únicas interpretando clásicos de otros artistas.

Para que se den una idea de lo que pasó en Tecate Pa’l Norte 2023, Ximena Sariñana se echó “Me van a matar” de Julieta Venegas, Dayglow tocó “Funkytown”, The Guapos se aventó una versión en español de “You Never Can Tell” de Chuck Berry y José Madero se lució tocando “Los malaventurados no lloran” de Panda. Puro tributo de calidad que nos levantó el ánimo.

Twenty One Pilots le rindió tributo a Blink-182 en Tecate Pa’l Norte 2023 (e hicieron que se nos olvidara su ausencia)

Por supuesto que Twenty One Pilots nos alivianó con la cancelación de Blink-182 en Tecate Pa’l Norte 2023. pues además de cubrir muy bien ese espacio (con un showsazo espectacular), Tyler Joseph y Josh Dunn hicieron que se nos olvidara que no veríamos a Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker en vivo.

Pero además de su presentación en Tecate Pa’l Norte 2023, Twenty One Pilots se aventó un grandioso cover de “First Date”, con la que hicieron que muchos nos emocionáramos con tremendo rolón de la adolescencia. Ni modo, ya será para el otro año cuando veamos a esta bandota en el escenario principal del festival.

Hubo comida para todos en Tecate Pa’l Norte 2023

La oferta gastronómica fue enorme en Tecate Pa’l Norte 2023. Obviamente que estando en Monterrey, muchos le entran sabroso a la carnita (asada o en cualquier presentación). Pero lo cool del festival fue que había algo de comer para todos los gustos, desde los clásicos tacos, pizzas y burritos hasta opciones vegetarianas hasta postres, lo cual se agradece muchísimo.

Neta había de todo para picar en Tecate Pa’l Norte 2023 mientras esperabas para ver a tu artista favorito o caminabas en camino a un escenario. Y vaya que esto es muy importante, pues es muy importante tener a la mano toca clase de opciones de comida que cumplan con el antojo o necesidad de la gran mayoría de los asistentes. Bien ahí.

Imagen ilustrativa/Foto: Stephania Carmona

Lo que no rifó

Las filas de las activaciones o stands impedían el paso de la gente en Tecate Pa’l Norte 2023

Muy bonitos los stands y todo en Tecate Pa’l Norte 2023, pero hubiera estado increíble que se organizaran mejor las filas pues se hacían justo en el paso de la gente y eso ocasionaba tumultos innecesarios. Probablemente que las filas se hicieran en otra dirección habría ayudado un montón.

Y es que en esta edición de Tecate Pa’l Norte 2023 hubo muchísimas marcas que llevaron sus activaciones, incluso vimos muchas más que en años anteriores, y había filas que se cruzaban de diferentes stands y de verdad era complicado caminar desde la tarde. Ahora imagínense en la noche… vean esto.

Así las activaciones en Tecate Pa’l Norte 2023/Foto: Especial

El audio estuvo bien, pero sí hubo varias fallas en el sonido de Tecate Pa’l Norte 2023

Esto se puede entender hasta cierto punto pues un festival del calibre de Tecate Pa’l Norte 2023, con 9 escenarios, y horas y horas de música, es normal que el audio presente fallas hasta cierto punto. Sin embargo, hubo algunos temas que se han hecho presentes desde ediciones anteriores.

Por ejemplo, el audio del escenario sorpresa de Tecate Pa’l Norte 2023, rebotaba demasiado si estabas un poco lejos y se escucha como con repetición. Raro. Igualmente en algunos actos las bocinas se apagaban o presentaban fallas.

Tan es así que en Fred again.. el audio dejó de funcionar como 7 minutos y el productor tuvo que bajar del escenario. Más adelante, las bocinas del lado derecho se apagaron por un par de rolas y solo sonaba el lado izquierdo.

Con The Killers en Tecate Pa’l Norte 2023 pasó lo mismo, al principio de su set una de las guitarras no sonaron. El acto sorpresa de Sin Bandera comenzó sin audio, literal. Con Robin Schulz, lejos de escucharse fuerte, su sonido era tan estridente que realmente lastimaba. Detallitos, pero las fallas en audio fueron un tanto recurrente. Aunque en un plano general, sonó bien el festival.

¿Solo aceptaban efectivo si no estabas en la zona Ascendente de Tecate Pa’l Norte 2023?

Esto fue raro, pues en todos los stands de Tecate Pa’l Norte 2023 solo aceptaban efectivo. Por ejemplo, en los puntos de comida únicamente podías pagar con la morralla para consumir, y el cashless parecía que solo era para los que estaban zona ascendente (o al menos eso es lo que vimos, desmiéntanos si estamos en un error).

Estaría bien que se contemplara tener cashless para todo los asistentes de Tecate Pa’l Norte, o al menos que la información fuera más notoria pues al parecer había cashless desde la aplicación, pero probablemente no era lo más funcional.

Imagen ilustrativa/Foto: Stephania Carmona

¿Un público apagado en general en Tecate Pa’l Norte 2023?

Y vamos, aquí hay que ir por puntos y con cuidado. El clima no ayudó en lo absoluto, todo mundo insolado y entre miles de personas… calorón infernal pero húmedo a la vez hizo que en algunos actos de Tecate Pa’l Norte 2023, la gente nomás no se activara.

Por ejemplo, Billie Eilish hasta le pidió a la gente de Tecate Pa’l Norte 2023 que saltara e incluso nos enseñó cómo hacerlo (probablemente estuvo de más porque hasta sonó medio burlón) y como la gente nomás no saltó, prefirió rendirse. Ahí les va el momento exacto:

Billie se rinde al intentar hacer saltar al publico en el festival Tecate Pal Norte. pic.twitter.com/7sGJXyiSER — ArgBloezy?? (@Bloezy) April 2, 2023

En otros actos de Tecate Pa’l Norte 2023 como Los Bunkers, Gloria Gaynor, Twenty One Pilots o Franz Ferdinand, a pesar de que fueron shows increíbles, como que parecía que en algunas zonas estaba medio apagado el ambiente (ojo, no en todas partes), pero pues es que tres días de festival sí está pesado, oigan.

¿Ustedes cómo vieron esto? ¿Qué fue lo que más les gustó y no tanto de Tecate Pa’l Norte 2023? La verdad es que en general, podemos decir que esta edición del festival estuvo increíble y no podemos esperar a que llegue el 2024 para regresar a este festivalazo en el Parque Fundidora.