Estas fueron las 30 mejores canciones que escuchamos en el 2020

Estamos a sólo 29 días de poder decirle adiós al 2020, un año que sin lugar a dudas nos hizo apreciar todas esas cosas que durante años dimos por sentadas y las cuales hasta antes del mes de marzo –en el caso de México–, podíamos realizar sin necesidad de cargar con el gel antibacterial y el cubrebocas a todos lados.

Pero bueno, no todo fue malo este año. Aunque los conciertos y otros eventos masivos tuvieron que cancelarse o posponerse, parece que muchos artistas aprovecharon este tiempo de aislamiento para lanzar piezas musicales que trabajaron antes y durante la pandemia, muchas de ellas que se convirtieron en lo mejor que escuchamos en el año.

Y como lo dicta la costumbre del fin de año, acá armamos un conteo con las 30 mejores canciones que nos dejó el 2020. Rolas que casi nos ayudaron a sobrevivir a la pandemia y las cuales enlistamos (sin algún orden de relevancia, para que no empiecen de intensos/as) a continuación:

1.- “Blinding Lights”- The Weeknd

Hace uuuuuuh. Sí, sí, ya sabemos que esta canción del ahora llamado “fin de semana” se estrenó a finales del 2019, sin embargo, este 2020 la rola perteneciente al disco After Hours (2020) –que nadie entiende cómo no pudo recibir siquiera una nominación al Grammy– sonó en todo el mundo (literalmente), por lo que no podíamos dejarla fuera de esta lista.

2.- “People, I’ve Been Sad”- Christine & The Queens

En febrero pasado la cantante francesa, cuyo nombre real es Héloïse Letissier, nos sorprendió a todos con “People, I’ve Been Sad”, una canción que mezcla los idiomas inglés y francés y en donde la artista plasma sus más profundos sentimientos sobre la depresión y el miedo a avanzar. Pero también, de la importancia que hay en ser solidarios con quienes nos rodean. ¡Una gran joya!

3.- “Hey Girl”- boy pablo

A pesar de lo caótico, este año fue ese donde finalmente pudimos conocer el disco debut de boy pablo, titulado wachito rico. El proyecto del cantautor chileno-noruego nos regaló una de las mejores rolas de este 2020 con “Hey Girl”, sencillo de dicha producción que se destacó de otras canciones de boy pablo por no hablar del desamor, sino de los sentimientos de un chico que está profundamente enamorado.

4.- “Valley of The Pagans”- Gorillaz ft. Beck

La mayor sorpresa musical de este 2020 nos la dio Gorillaz con su Song Machine, Season One: Strange Timez, un álbum que la famosa banda virtual realizó en los Kong Studios acompañados de una variedad de artistas, tanto aquellos que apenas van despegando en la industria musical, como aquellos que ya cuentan con una trayectoria conocida.

Y una de las colaboraciones más épicas dentro de esta mini-serie musical fue la que el proyecto de Damon Albarn y Jamie Hewlett tuvo con Beck, con quien además colaboraron para brindar un asombroso video musical a “Valley of The Pagans”, en donde podemos ver a Gorillaz dando el rol por Los Ángeles como si estuvieran dentro del GTA y mientras hablan con ‘el güero’.

5.- “XS”- Rina Sawayama

Si bien su nombre ya comenzaba a resonar hace un par de años gracias a su EP llamado ‘Rina’, o participaciones en eventos de moda a nivel mundial, Rina Sawayama fue una de las artistas que sorprendió este año con el lanzamiento de su disco debut titulado Sawayama, en donde la cantante de origen británico-japonés trajo de vuelta el pop del principio de los años 2000 y lo mezcló con otros ritmos como el nu-metal y el R&B. De hecho, “XS” es la prueba más grande de ello.

6.- “Good News”- Mac Miller

A dos años de la partida de Mac Miller, podemos decir con seguridad que el rapero estadounidense dejó un gran hueco en el mundo de la música actual. Eso lo comprobamos en enero pasado con el lanzamiento de “Good News”, uno de los fragmentos del álbum póstumo Circles, en el que Malcolm James McCormick trabajaba antes de morir y en el cual detalló sus pensamientos acerca de la depresión y lo poco satisfactorio que es tener la vida resuelta.

7.- “Breathe Deeper”- Tame Imapala

Luego de varios intentos, el 2020 prácticamente se acabó y no nos dio la oportunidad de ver a Tame Impala en nuestro país. La verdad muchos esperábamos el regreso de Kevin Parker y compañía para poder escuchar en vivo las canciones de The Slow Rush, el cuarto disco de la agrupación australiana y uno que creó bastante conversación en torno a Tame Impala.

Y es que esta placa discográfica dividió opiniones entre fans, pues unos calificaban al disco como uno de los mejores trabajos de Parker, mientras otros simplemente aseguraban que la producción no estaba al nivel de lo que Tame Impala acostumbra a hacer. Eso sí, el disco cuenta con grandes tracks y uno de ellos es “Breathe Deeper”, un himno a la autorealización (según el propio Kevin) plagado de ritmos de hip hop.

8.- “Delete Forever”- Grimes

No cabe duda que Grimes dio muchas sorpresas este 2020. No únicamente porque este año la cantante canadiense se convirtió en mamá (tuvo un bebé con Elon Musk), también por el hecho de regalarnos su disco Miss Anthropocene, uno donde habla de temas relevantes en la actualidad como el calentamiento global y el consumo de drogas.

De esta producción, la quinta en la trayectoria de la cantautora, se desprende “Delete Forever”, inspirada en los cómics New Gods, personajes del universo de DC Cómicos creados por Jack Kirby, y una pieza musical que une elementos del country. Misma donde Grimes personifica a la adicción como una diosa o demonio.

9.- “For Sure”- Future Islands

Samuel Herring se encuentra en la mejor etapa de su vida y esa felicidad la reflejó perfectamente en el disco As Long As You Are, la placa más reciente de Future Islands. Este disco, que marcó el regreso de la banda después de tres años de ausencia, habla sobre la búsqueda de identidad y la aceptación de la felicidad en la vida de Herring y compañía. En el caso específico de “For Sure”, Future Islands plasma la relevancia de la confianza y el amor en todas sus formas.

10.- “Claws”- Charli XCX

Varios artistas aprovecharon la cuarentena por COVID-19 para crear música. Muchos de ellos explotando su creatividad al máximo al componer o grabar canciones y videos con lo que tenían a la mano, como fue el caso de Charli XCX, quien se aventó al DIY con su disco How I’m Feeling Now, en donde básicamente habla de cómo ha vivido la pandemia de COVID-19.

Y como no todo fue tan malo para muchos, en “Claws” –el segundo sencillo del disco mencionado–, Charli XCX detalla a su manera el cómo ha sido pasar este tiempo en casa y en compañía de su novio. Una melosa canción de glitch pop que cuenta con un video hecho con ayuda de una pantalla verde y muchos efectos por computadora.

11.- “I Don’t Belong”- Fontaines DC.

En el sexto mes del 2020 nos dimos cuenta que el segundo disco de Fontaines D.C. iba a ser uno de los mejores del año. Y es que fue en junio cuando la agrupación irlandesa nos regaló “I Don’t Belong”, segundo sencillo de A Hero’s Death en el cual Grian Chatten y su séquito lograron crear canciones con influencias de bandas como Sonic Youth o The Cure, pero manteniendo la esencia actual de la agrupación y dándole un sonido actual.

12.- “Physical”- Dua Lipa

Dua Lipa oficialmente pasó de ser una promesa en el mundo del pop a coronarse como una de las artistas femeninas más influyentes de dicho género musical. Este año la compositora británica nos dio uno de los mejores discos: Future Nostalgia, con el cual hace unos días ofreció uno de los mayores y más exitosos eventos de streaming en esta ‘nueva normalidad’ de la industria musical.

El segundo disco de Dua Lipa tuvo a “Physical” como uno de sus sencillos promocionales y la razón es algo evidente. Esta canción le hace honor al título del álbum al estar cargada de ritmos ochenteros, sintetizadores, una línea de bajo bastante marcada e incluso, el hecho de ser una referencia a la conocida canción de Olivia Netwon-John (esa que seguro tus papás escuchaban una y otra vez).

13.- “Caution”- The Killers

Quizá para muchos The Killers ya es de esas bandas que sobreviven por el gusto de los fans y sus primeros discos, sin embargo, debemos admitir que Brandon Flowers y compañía aún tienen ese toque que los ha llevado a ser de las agrupaciones que pueden llenar un estadio sin hacer gran esfuerzo. Y cómo no, si sus canciones parecen diseñadas para cantarse entre una multitud de miles.

Una de ellas es “Caution”, el primer sencillo que la banda originaria de Las Vegas presentó después de dos años de descanso y uno donde Flowers, Vannucci y Storermer hicieron uso de sonidos característicos como los de sintetizadores retro y otros elementos que encontramos en su disco Day & Age, lanzado en el año 2008, así como la participación de Lindsey Buckingham, guitarrista de Fleetwood Mac.

14.- “JU$T”- Run The Jewels ft Zack de la Rocha & Pharrell Williams

Killer Mike y El-P anunciaron su cuarto disco de estudio, simplemente titulado como RTJ4, con bombo y platillo. El lanzamiento de Run The Jewels no sólo creó expectativa por ser el primero del supergrupo neoyorquino, también lo hizo por ser un trabajo lleno de grandes colaboradores, como Mavis Staples, Josh Homme (Queens Of The Stone Age), 2 Chainz, Zach de la Rocha y hasta Pharrell Williams.

Estos dos últimos, de hecho, le dieron vida a una de las mejores canciones de esta placa discográfica. Sí, hablamos de “JU$T”, donde el líder de Rage Against the Machine y el famoso productor y músico unieron fuerzas con Run The Jewels para cuestionar a la humanidad cómo el poder y el dinero pueden cambiar las convicciones de las personas.

15.- “Be Around Me”- Will Joseph Cook

¿Recuerdan qué estaban haciendo a los 22 años? Pues a esa edad, Will Joseph Cook ya estaba conquistando las listas de popularidad del mundo gracias a su canción “Be Around Me”, una que ayudó a que Something To Feel Good About, el segundo disco del joven británico, se ubicara como una de las mejores producciones de este 2020.

La canción fue tan exitosa que incluso llegó a la plataforma de TikTok, donde a través de algunas tendencias varios usuarios ayudaron a que se convirtiera en un hit. Musicalmente hablando, el éxito de Will Joseph Cook en internet tampoco fue un golpe de suerte, pues esta joven promesa del Reino Unido le ha dado un segundo aire al indie pop, género que ha demostrado dominar.

16.- “Pig Feet”- Terrace Martin ft. Kamasi Washington & Denzel Curry

Si algo marcó significativamente a este 2020, además de la pandemia de COVID-19, eso fue el movimiento del #BlackLivesMatter, el cual se intensificó en Estados Unidos y varias partes del mundo luego de los asesinatos de Breonna Taylor y George Floyd, dos persona de la comunidad afroamerica que murieron a manos de la policía estadounidense.

La brutalidad policíaca exhibida en el país vecino impactó al mundo de muchas maneras. En el ámbito musical no fue la excepción, pues la muerte de Taylor y Floyd inspiró a muchos a protestar por la comunidad afroamericana que en pleno siglo XXI sigue sufriendo de opresión y discriminación por parte del sistema de justicia actual.

Uno de ellos fue el productor Terrace Martin, quien unió fuerzas con el sax de Kamasi Washington y la voz de Denzel Curry para dar vida a “Pig Feet”, donde se narra de manera lírica y visual el día a día para la gente negra en Estados Unidos. “Este video está sucediendo justo afuera de su ventana”, menciona el videoclip de la canción que nos deja bastante claro el mensaje que busca transmitir.

17.- “Heavy Balloon”- Fiona Apple

Ocho años después de su último disco, nadie esperaba que Fiona Apple se apareciera con nueva música con pleno caos del 2020. Sin embargo, la cantante neoyorquina lo hizo y de la manera más brutalmente honesta posible, pues en Fetch the Bolt Cutters recuerda y habla sobre los abusos físicos y emocionales que sufrió de varias personas.

Pero también, Fiona Apple se inspiró de relatos de personas cercanas a ella. En el caso de “Heavy Balloon”, Apple tomó como referencia la imagen que creó del padre de un novio, quien tenía depresión y que solía contarle sobre la relación que tenía con su progenitor. Un relato de lo complicado que llega a ser el peso de la depresión en las personas que nos rodean.

18.- “America”- Sufjan Stevens

Cuatro minutos no son suficientes para hablar de lo que hoy es Estados Unidos (y no precisamente hablamos de las cosas buenas), y eso lo sabe Sufjan Stevens, quien este 2020 nos obsequió una rola de más de 12 minutos de duración en donde hace una denuncia pública a la sociedad norteamericana y cuestiona hasta donde ha llegado el país vecino y a qué costo.

Sí, nos referimos a la aplaudida “America”, una pieza en donde Sufjan Stevens demuestra de nueva cuenta por qué es considerado como uno de los mejores compositores de su generación, pues a través de una supuesta conversación con una deídad, el cantautor hace una crítica clara y amplia de lo que piensa de Estados Unidos.

19.- “Garden Song”- Phoebe Bridgers

Phoebe Bridgers es de esas artistas que brillan tanto en su faceta grupal, como en la solista. Este año, la joven estadounidense de 26 años lanzó su segundo disco de estudio titulado Punisher, en el cual Phoebe habla sobre los sentimientos que hay en las conexiones perdidas, “la tensión entre el yo interior y exterior”, así como el dolor solitario de ver cómo terminan las cosas. Una emoción que ella vivió con la muerte de su perrito Max, que vivió con ella durante 16 años.

De esta producción se desprende “Garden Song”, que podría ser calificada como una de las piezas musicales donde Bridgers se nota más madura en todos los aspectos. Utilizando referencias literarias y hablando con metáforas sobre dejar resentimientos atrás, Phoebe Bridgers le gritó al mundo que ya no es la misma adolescente de hace unos años, y sin duda, su creciente popularidad entre la crítica especializada es prueba de ello.

20.- “Black Dog”- Arlo Parks

Con sólo 20 años de edad es increíble la capacidad que Arlo Parks tiene para mezclar la música con la poesía, algo que la ha llevado a ser una de las revelaciones musicales más gratas en el Reino Unido, y que a nosotros nos ha permitido escuchar canciones como “Black Dog”, nombre inspirado en la manera en la que Winston Churchill solía referirse a la depresión.

Con esa clara referencia uno sabe que la canción de Parks trae un enorme y poderoso mensaje hacia las personas que padecen de alguna enfermedad mental, y en este caso ese es hacerles sentir que no están solos en la lucha. Un gesto importante considerando que muchos están lidiando con sentimientos de desesperanza por culpa de la pandemia de coronavirus.

21.- “Must I Evolve?”- JARV IS

Después de tres años de no dar señales de vida (musicalmente hablando), este año marcó el regreso de Jarvis Cocker a la música. En esta ocasión, el líder de Pulp se embarcó en un aventura en compañía de su proyecto Jarv Is, con el cual decidió explorar sus raíces musicales en el britpop.

Y como era bastante probable, una mente incomprendida como la de Jarvis se cuestionó si es necesario adaptarse, de todas las maneras posibles, a esta nueva era y todo lo que conlleva. Pero también, con “Must I Evolve” el británico dejó en claro que estar pasado de moda no tiene nada de malo. Eso y que su rola es una de las mejores canciones de este 2020.

22.- “The Steps”- HAIM

Las hermanas Este, Danielle y Alana Haim se han vuelto una de las bandas femeninas más exitosas de la última década, sin embargo y como muchas mujeres de la industria, ellas también han padecido del machismo que aún existe dentro del mundo musical.

Esto les ha generado sentimientos no tan positivos, pero también, las ha ayudado a empoderarse a través de canciones como “The Steps”, donde al ritmo de una guitarra bastante animada y con un sonido orgánico, las chicas de HAIM crean su propia narrativa sobre cómo se visualiza a las mujeres en la música. Algo muy acorde al título del disco, Women In Music Pt. lll.

23.- “Godzilla”- Eminem ft. Juice Wrld

Otra de las sorpresas que nos tuvo el 2020 (una buena de entre tantas malas) fue el regreso musical de Eminen, quien dejó su descanso de dos años para regresar al terreno de juego con ayuda de su disco Music to Be Murdered By, el cual tuvo a “Godzilla” como uno de sus sencillos principales y misma que llamó la atención por varias razones.

Una de ellas, y quizá la que más se comentó, fue la colaboración que Marshall Bruce Mathers III hizo con el rapero Juice Wrld, quien falleció en diciembre del año pasado. Algo que convirtió a “Godzilla” en el primer lanzamiento póstumo del cantante estadounidense.

Pero también, con esta rola Eminem rompió el récord de su verso de rap más rápido, pues en un fragmento de “Godzilla” menciona 224 palabras en 30 segundos (7.4 por segundo), superando a lo que hace siete años hizo con “Rap God”, donde logró rapear 9.6 sílabas por segundo.

24.- “Strange Timez”- Gorillaz ft. Robert Smith

No nos cansaremos de decir que Gorillaz se llevó los reflectores este año con su Song Machine, Season One: Strange Timez. Y cómo no iban a lograrlo si Albarn y Hewlett se aseguraron de convocar a varios de los grandes artistas de los últimos tiempos para ser parte de la miniserie musical que convirtió a varias canciones en las mejores del 2020.

Sin duda, una de las mejores (y menos esperadas) colaboraciones que escuchamos en esta producción fue la que Gorillaz tuvo con Robert Smith, líder de The Cure que prestó su voz para darle vida a la canción que lidera la primera temporada del ‘Song Machine’ y con la que llevaron a la luna a sus fans (un poco literal).

25.- “Tonight (I Wish I Was Your Boy)” – The 1975

Después de dos años de retraso (no provocado por el COVID-19 en mayor medida), The 1975 decidió que el 2020 era un buen momento para que el mundo conociera las 22 pistas que componían su disco Notes on a Conditional Form, un trabajo que estaba planeado a salir después del A Brief Inquiry Into Online Relationships (2018) como un material complementario.

Si bien la larga lista de canciones se veía como un álbum hecho casi porque sí, Matt Healy y compañía sorprendieron con algunas joyas dentro del mismo. Una de ellas y que ha sido casi catalogada como una obra perfecta, tanto de fans como de críticos de música especializados, fue “Tonight (I Wish I Was Your Boy)”, conformada por beats electrónicos y ritmos que nos recuerdan a géneros como el reggae.

26.- “The Adults Are Talking”- The Strokes

Basta con escuchar los primeros segundos de “The Adults Are Talking” para saber que Julian Casablancas y compañía están detrás de esta canción, pues la pieza cuenta con esos riffs de guitarra que tanto caracterizan las creaciones de la banda neoyorquina, sobre todo si ponemos atención en sus primeros discos.

The New Abnormal, el sexto disco de The Strokes, cuenta con mucho de ese post-punk y baterías electrónicas que encontramos hace unos años en otros álbumes como el exitoso Angles, por decir un ejemplo. Algo que causó mucha controversia entre los fans de la banda durante este 2020, aunque eso no quita que sea de lo mejor que escuchamos en el año.

27.- “On The Floor”- Perfume Genius

Mike Hadreas siempre ha tenido una increíble capacidad de hacernos reflexionar a través de sus composiciones, pues es en ellas donde habla de cosas que a la mayoría de las personas le pueden pasar en cualquier etapa de su vida. Muchas de ellas no son tan bonitas como nos gustarían.

En el caso de “On The Floor”, Perfume Genius relata ese sentimiento agridulce y extraño que nos queda después de conocer a alguien que nos gusta, pues nos damos cuenta de que no es como nosotros imaginábamos. Sin duda, uno de los muchos matices personales y musicales que encontramos en Set My Heart On Fire Immediately, su quinto disco.

28.- “Lifetime”- Romy

Romy Madley Croft, de the xx, sorprendió a muchos cuando este 2020 anunció que se embarcaría en su proyecto solista, obviamente siempre dejando en claro que eso no significaba la separación del trío británico que ya lleva tres años sin darnos música nueva.

Incursionando en el género del house y tomando elementos que domina del synth y el dream pop, Romy ofreció al mundo “Lifetime”, una canción en la que además hizo gala de su gran faceta como compositora, la cual debemos aplaudir considerando que dicha pieza la compuso en Londres y durante el aislamiento por la pandemia.

29.- “Toosie Slide” de Drake

El 2020 fue testigo del impacto que TikTok tuvo en la industria musical, pues muchas canciones no sólo volvieron a la popularidad después de varios años y gracias a la aplicación, sino que otras incluso saltaron a la fama luego de aparecer en los videos de usuarios que pusieron de moda algunos retos virales. Sin duda, una de esas canciones fue “Toosie Slide” de Drake, llamada así en honor a la influencer que la hizo popular en internet.

30.- “Wildfires”- SAULT

Otra de las canciones más poderosas contra el abuso policiaco en Estados Unidos y el mundo fue “Wildfires”, del colectivo de funk soul llamado SAULT que en julio de este año lanzó el disco Untitled (Black Is), uno que engloba y enaltece la rebelión, la resiliencia y la lucha de la comunidad afroamericana.

Las ganancias de este disco por parte de SAULT, considerados como una especie de Banksy en la música gracias a que nadie sabe quiénes son sus integrantes, levantó la voz este año para “marcar un momento en el tiempo en el que nosotros, como gente negra y de orígen negro, estamos luchando por nuestras vidas”, según sus propias palabras.