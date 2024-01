10 conciertos memorables que se realizaron en El Plaza Condesa

Lo que necesitas saber: Durante sus casi 10 años como recinto de conciertos, El Plaza Condesa vio desfilar a miles de artistas y bandas nacionales e internacionales.

Ahora sí que como dicen: honor a quien honor merece. Y en cuanto a recintos de conciertos en México se refiere, no podemos dejar afuera a El Plaza Condesa, lugar que tristemente cerró sus puertas de manera oficial en el año 2020 y cuatro años después ya fue demolido.

Ubicado en Av. Juan Escutia num. 4, en la colonia Hipódromo Condesa, de la alcaldía Cuauhtémoc, El Plaza Condesa se convirtió en uno de los recintos de conciertos más importantes en la CDMX. Tanto que durante 9 años vio desfilar a varios artistas, tanto nacionales como internaciones, en su escenario.

FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

El Plaza Condesa fue uno de los venues más importantes para conciertos en CDMX

Tristemente todos esos shows y memorias que vivimos en El Plaza Condesa ahora sólo viven en nuestra memoria, pues recientemente en redes sociales circularon unas fotos donde pudimos presenciar que del venue ya no queda nada.

Pero estamos seguros que, así como nosotros, más de uno se puso nostálgico al recordar los increíbles shows que pudimos presenciar en ese lugar. Y no es para menos, ya que durante su historia El Plaza Condesa albergó varios conciertos memorables.

El sismo del 19S de 2019 afectó la estructura de eL Plaza Condesa. FOTO: GRACIELA LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM

Acá les dejamos los 10 conciertos más memorables que vivimos en El Plaza Condesa

Ya fuera porque fueron las primeras veces de bandas importantes en la actualidad, o ahí se despidieron actos que después se separaron, e incluso apreciamos a artistas que lamentablemente ya no están aquí, es innegable que El Plaza Condesa tiene bastante historia musical.

Y como bien dicen que recordar es volver a vivir, acá nos armamos un listado de los 10 conciertos memorables que nos dio El Plaza Condesa en casi una década.

Exterior de El Plaza. Foto: Twitter (@ricardovitela).

10.- Bombay Bicycle Club (2012)

Bombay Bicycle Club son una de las bandas que nacieron en la camada ‘indie’ de bandas que aparecieron a principios de año. Y a pesar de su éxito era mayor en Reino Unido y otros países de Europa, la agrupación vino a México por primera vez hasta el 2012, con la promoción de su tercer disco de estudio, ‘A Different Kind of Fix’.

Seguro muchos recuerdan este concierto, que se realizó en El Plaza Condesa, no sólo porque Lucy Rose los acompañó en la gira, sino por el hecho de que hasta el momento ha sido el único show de la banda en México.

Claro que eso estaría a punto de cambiar este 2024, ya que Jack Steadman, Jamie Mac Coll, Ed Nash y Suren de Saram tienen un show programado para el 17 de mayo de este año. Uno que con suerte se llevará a cabo (y no como su concierto programado para el 2020 que justo se iba a realizar en El Plaza Condesa).

Flyer del concierto de Bombay Bicycle Club en El Plaza Condesa. Foto: Ocesa

9.- The Prodigy (2016)

En el mes de abril de 2016 y antes de presentarse en el segundo día del Vive Latino de ese año, The Prodigy dio un concierto íntimo en El Plaza Condesa, para presentar en vivo su entonces reciente disco ‘The Day Is My Enemy’, y donde armaron una fiestota.

Más allá de haber podido escuchar algunas rolas conocidísimas como “Smack My Bitch Up” y “Wall of Death”, los fans de la banda también escucharon lo nuevo de Liam Howlett, Maxim y Keith Flint, a quien vimos por última vez en vivo sobre un escenario mexicano.

The Prodigy en El Plaza Condesa. Foto: Ocesa

8.- Johnny Marr (2018)

Si algo caracterizó a El Plaza Condesa fue la cantidad de leyendas en la música que se presentaron sobre su escenario. Una de ellas fue el mismísimo Johnny Marr, una de las piezas importantes de The Smiths, que en 2018 llegó a México con su primera y única presentación como solista.

Apenas con unas cuantas rolas de The Smiths y dando peso a su tercer y entonces reciente disco, ‘Call The Comet’, así como a canciones de sus discos solistas, Johnny Marr tuvo todo para dar una noche memorable que seguramente muchos fans de la extinta banda de Manchester buscan repetir.

Johnny Marr en El Plaza Condesa. Foto: Ocesa

7.- Nick Cave & The Bad Seeds (2013)

Quienes han tenido la fortuna de ver a Nick Cave en vivo, saben que los shows del músico australiano brillan simplemente por su presencia en el escenario. Y bueno, eso lo comprobamos desde la primera visita que Nick hizo con The Bad Seeds en México, por allá del 2013.

El recinto elegido fue El Plaza Condesa, donde la banda dio dos conciertos para repasar su larga trayectoria y varias canciones de su entonces recién estrenado álbum, Push the Sky Away, que destacó ser el primer material discográfico que no contó con la participación de Mick Harvey

Nick Cave and The Bad Seeds. Foto: Ocesa

6.- Blur (2013)

Luego de una supuesta separación (que se asumió y no se anunció), fue en 2013 cuando Blur regresó a México después de 10 años para encabezar la edición de ese año del Vive Latino. Aunque afortunadamente para los fans, Damon Albarn y compañía anunciaron un concierto para calentar motores.

El 15 de marzo de 2013, un día antes de su presentación en el festival, Blur ofreció un concierto íntimo y memorable en El Plaza Condesa, el cual muchos recuerdan por la cercanía de Damon Albarn y los demás integrantes de Blur con el público mexicano.

Blur en El Plaza Condesa. Foto: Ocesa

5.- The Maccabees (2015)

Otro de los conciertos memorables –aunque quizá también agridulces– fue el de The Maccabees, que se llevó a cabo el pasado 5 de octubre de 2015 en El Plaza Condesa, y donde la agrupación originaria de Brighton, Inglaterra, presentó su cuarto disco de estudio ‘Marks To Prove It’.

Aunque el show fue bastante bueno y estuvo lleno de éxitos como “Precious Time” y “Pelican“, los fans no pudieron evitar la tristeza 10 meses después, cuando Orlando Weeks y compañía dieron a conocer que se separaban después de 14 años de trayectoria.

Así que sí, el concierto de The Maccabees en El Plaza Condesa fue el último show de la banda en México. Algo que seguramente es el ‘imperio romano’ de muchos de sus fans hoy en día.

Flyer del concierto de The Maccabees en El Plaza Condesa. Foto: Ocesa

4.- Andrew Fletcher (2011)

En diciembre de 2011 y como uno de los primeros shows que El Plaza Condesa albergó tras ser inaugurado como recinto de conciertos, el fallecido Andrew Fletcher, tecladista de Depeche Mode, llegó a dicho venue con un DJ set donde incluso se aventó algunos remixes de Depeche Mode.

Si bien lo vimos en varias ocasiones en México junto a Dave Gahan y Martin Gore, la faceta de Andrew Fletcher como Dj era esporádica, por lo cual muchos nos sentimos afortunados de haber presenciado al tecladista en ese show inédito que dio en El Plaza Condesa.

Andy Fletcher en El Plaza Condesa. Foto: Ocesa

3.- Patti Smith (2013)

La llamada “Madrina del punk” obviamente no podía quedarse fuera de este listado. Sobre todo considerando el hecho de que la icónica cantante estadounidense dio su segundo concierto en nuestro país un día el ‘Día de las madres’.

“Because the night”, “April fool”, “Only a dream”, “Fuji-san”, “Birdland” y “Free money” fueron algunos de los temazos que la tía Patti Smith nos regaló en esa noche. Y aunque la cantante se ha presentado en otras ocasiones en nuestro país, ese show en El Plaza Condesa en el 2013 fue simplemente increíble.

Patti Smith en El Plaza Condesa. Foto: Ocesa

2.- Phoenix (2019)

Durante el 2019, Thomas Mars y compañía regresaron no con uno, sino con tres conciertos en El Plaza Condesa, para presentar su sexto disco ‘Ti Amo’. Algo que hicieron a través de una residencia en la que Phoenix nos regaló toda una experiencia temática.

Máquinas dispensadoras de merch, Sake de Phoenix, comida exclusiva, bebidas y gelato fueron algunas de las cosas que pudimos ver en la residencia de Phoenix. Una memorable en la historia de El Plaza Condesa, que pocas veces vio un evento con un concepto similar.

Residencia de Phoenix en El Plaza Condesa. Foto: Ocesa

1.- Rihanna (2012)

En la actualidad la gente implora su regreso a los escenarios y cualquier rumor es suficiente para que sus fans pierdan la cabeza. Sin embargo, no parece que Rihanna tenga planes de hacer una gira mundial próximamente y es por ello que su concierto en El Plaza Condesa está en esta lista.

Aunque hoy en día la cantante de Barbados es capaz de llenar estadios, en noviembre de 2012 Rihanna llegó por segunda y última vez a México al escenario de El Plaza Condesa con su gira 7-7-7, con la cual dio un show bastante íntimo.

Y es que aunque la capacidad de El Plaza Condesa era de hasta 2 mil 100 personas, en esa ocasión solamente se liberaron alrededor de mil 600 boletos, por lo que seguramente quienes vieron a Rihanna en vivo ese día fueron afortunados.

Rihanna en El Plaza Condesa. Foto: Getty Images

