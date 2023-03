Hace unos meses, en un perfil para el New York Times, describieron su música como “un bricolaje sónico de las vidas que documentamos digitalmente”. Suena un tanto exagerado, pero tiene una pizca de razón: las canciones del productor británico Fred again.. exploran al máximo el arte del sample; las remezclas que nos rodean en internet.

Notas de voz, historias de Instagram, pláticas de Zoom, poemas que se encontró en YouTube; pareciera que nada, ni nadie, está exento de terminar en sus canciones.

Los samples más sorprendentes de Fred again.. // Foto: @fredagainagainagainagainagain en Instagram

Ahí les va un resumen, para quienes no ubican su proyecto: en pocas palabras, Fred again.. colecciona audios de su vida digital en sus redes sociales, sus mensajes o cualquier video que haya tomado. Después, los modifica y recorta a su antojo; incorporándolos a sus mezclas propias.

Con ese método ha logrado una colección de tres álbumes —llamados Actual Life— que lo han catapultado a la cima de los éxitos mundiales.

Entonces, aprovechando que medio planeta está hablando de Fred again.., queríamos contarles la historia de sus 10 samples más sorprendentes y las voces originales que inspiraron sus rolas. Pónganse sus audífonos, que esta nota sí trae un friego de canciones.

El poema de ‘Kyle (I Found You)’

‘Kyle (I Found You)’ es, curiosamente, el primer sencillo en la carrera Fred again... El británico estrenó esta rola a finales de 2019 y se convirtió en un exitazo que, por supuesto, terminó marcando su estilo personal. Échenle una oreja:

Para esta canción, Fred again.. utilizó el sample de un poema que se encontró en YouTube. La versión original se llama “Love in the Time of Undeath” de Kyle Tran Myhre. Fue grabado en Estados Unidos. En el minuto 2:30 del video van a escuchar la frase más conocida que se repite en la rola: “In this smoking chaos, our shoulder blades kissed”.

También, a partir del segundo 0:53 van a escuchar todas las veces que dijo: “I found you…”

El Zoom de ‘Marea (We’ve Lost Dancing)’

Podríamos decir que ‘Marea (We’ve Lost Dancing)’ es la canción más conocida del productor británico. Su letra nostálgica, con tintes esperanzadores, fue un güamazo durante la pandemia. Desde entonces ha resonado en fiestas y festivales. Incluso ha formado parte de algunas bandas sonoras en el cine. Van:

La voz en esa canción de Fred again.. salió originalmente de una plática de Zoom con Marea Stamper, una DJ conocida como Blessed Madonna. En su conversación charlaron de lo difícil que era el encierro, de estar lejos de nuestros seres queridos y de extrañar la música en vivo. Acá está la versión original:

Qué diferente suena, ¿no? Es por eso que este, aunque de los más famosos, también es uno de los samples más sorprendentes de Fred again..

Los guitarrazos de ‘Angie (I’ve Been Lost)’

Esta no nos la esperábamos. ‘Angie (I’ve Been Lost)’ es una de las rolas más emotivas en todo el proyecto de Fred again... Se convirtió —también— en una de las más populares al ser la canción con la que cierra sus tocadas en vivo. Muchos la recuerdan, sobre todo, por aquella presentación en Boiler Room que lo catapultó a la fama.

Pero bueno, la voz original es la de Angie McMahon, una cantautora australiana que siempre se acompaña de su guitarra. En la canción ‘Pasta’ suenan las frases que terminaron en samples de Fred again... Escúchenlo en el minuto 1:04

¿Qué opinan de la versión con guitarra?

Carlos en el mundo de Fred again..

Este es uno de los samples más sorprendentes de Fred again.. porque no se trata de una canción. Si se han echado algún clavado a su discografía, seguramente han escuchado que, en muchas de las rolas del británico, suena un pequeño audio: “We gon’ make it through”.

Pues esa es la voz de Carlos, un trabajador de construcción de Atlanta que conoció a Fred again.. en una noche de fiesta. Platicaron durante un buen rato y nunca lo ha vuelto a ver.

¿Lo mejor? Como contaba en Instagram, decidió comenzar a hacerle samples al despertar en la cruda y encontrar los videos que había tomado con su celular.

60 años al pasado en ‘Clara (The Night Is Dark)’

Así como muchos de los samples más sorprendentes de Fred again.. se inspiran en la actualidad, en las redes sociales o en internet, lo interesante de ‘Clara (The Night Is Dark)’ es que viajó más de 60 años al pasado.

La voz que escuchamos ahí es de Clara Ward, una cantante de gospel estadounidense que murió en 1973. Lo que escuchamos en el album de Fred again.. es una canción que Ward grabó en 1961 llamada ‘The Storm is Passing Over’. Pueden escucharla acá abajo, a partir del segundo 0:11.

Acá sí se nota muchísimo el trabajo de modulación de voz que se hizo para la canción estrenada a finales de 2022, ¿no?

Baxter Dury y sus amigos

No es un secreto que Fred again.. colaboro con Baxter Dury para la canción de ‘Baxter (These Are My Friends)’. Sin embargo, si algún día se habían preguntado de donde salieron las frases que componen la rola, se van a llevar una sorpresa.

Nada de lo que escuchamos fue grabado en un estudio, tampoco frente a un micrófono. En realidad, todas las frases salieron en una tarde de cervezas con Baxter Dury que fue grabada por Fred again.., casualmente, en su teléfono.

‘Danielle (Smile on my face)’ es 070 Shake

Esta es una trivia interesante. ‘Danielle (Smile on my face)’ entró en la lista de Sopitas.com de nuestras canciones favoritas de todo 2022. Es un rolón que mezcla la emotividad, la nostalgia con momentos dance tremendos.

Lo curioso acá es que —para algunos, sin saberlo— estábamos escuchando a Danielle Balbuena, mejor conocida como 070 Shake. En esta canción, Fred again.. usa samples de una versión en vivo de ‘Nice to have’. Escuchen la original a partir del 1:03.

¿Están empezando a notar un patrón? Pues espérense.

La historia de Instagram de Jessie Reyes

Esta es uno de los mejores ejemplos de cómo los samples de Fred again.. pueden llegar a ser sorprendentes. A diferencia de una canción o de un video, en ‘Jessie (I miss you)’ el británico nos muestra que puede recuperar momentos de internet que se creían perdidos.

En la rola rescató una historia de Instagram de la cantante Jessie Reyez y un video que le mandó el rapero Berwyn para crear una mezcla tremenda. También le agregó su propia voz para esta inesperada colaboración.

Fred again.. con Dermot Kennedy

Dermot Kennedy es un cantautor irlandés que mezcla el pop con el folk —como un Ed Sheeran, pero más oscuro, decían en la revista GQ hace algunos años. En fin, el chiste es que, aunque por momentos no parece, él es la voz de ‘Dermot (See Yourself in My Eyes)’

La versión original de esta canción salió de una sesión en vivo que Dermot Kennedy tuvo en 2019. Ahí toco su rola ‘Lost’ que se unió a los samples de Fred again.. en el segundo 0:51.

Obvio, el productor británico estuvo jugándole al tono, al timbre y a la velocidad, para llegar a la versión final.

El sample más difícil de Fred again..

Los samples de Fred again.. lo han convertido en uno de los referentes de la música electrónica de los últimos años. Sin embargo, también tienen cierto grado de polémica y parte de ello se muestra en ‘Sabrina (I Am a Party)’

¿Qué tanto cambia las intenciones originales de los artistas? ¿Qué pasa con las versiones iniciales? ¿Usar samples es crear una nueva obra o simplemente adaptarla?

En palabras de Fred again.. esta es la mezcla más difícil que ha hecho porque toma un crudo y doloroso poema llamado ‘Explaining my depression to my mother’ de Sabrina Benaim para crear una canción dance. Escúchenla en el minuto 1:20

Esos fueron algunos de los más sorpresivos samples de Fred again.., una locura completa, ¿no? ¿Tienen alguno favorito que no estuvo en esta lista?