Sí, el 2022 se nos va, pero la música no faltó. Podríamos decir incluso que este fue el año en el que la industria musical volvió en forma tras la pandemia, pues los lanzamientos musicales vinieron acompañados del regreso de varios artistas que anunciaron giras y otros más que volvieron a la actividad después de un buen rato de ausencia.

Y claro, el soundtrack del año estuvo variadito, con rolas de todos los estilos para que tuviéramos de dónde escoger y atascar nuestras listas de reproducción. Así que por temazos no paramos.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Para cerrar el año como se debe, les traemos acá nuestra lista con las 20 canciones que más nos impactaron en este 2022. Si quieren checar nuestro recap del año con las mejores series de TV, películas, conciertos y discos, POR ACÁ pueden echarle un ojo a todo eso.

“As It Was” de Harry Styles

Harry Styles puede ser considerado como el artista del año en muchos sentidos. Salió de gira por el mundo, apareció en un par de películas y sobre todo, confirmó el gran momento que vive en su carrera como solista con el disco Harry’s House.

Y hay que decirlo: “As It Was” es por mucho una de las canciones definitivas del 2022. Fue el primer sencillo del álbum, de inmediato acaparó las historias de Instagram del mundo además de los trends de TikTok… En fin, fue el tema que marcó el regreso musical del británico a prácticamente tres años del lanzamiento del también aclamado álbum Fine Line (que no tuvo la promoción ideal debido a, ya saben, la pandemia).

Tiene pinta para ser un clásico del pop de esta década, la mera verdad.

“New Gold” de Gorillaz con Tame Impala y Bootie Brown

Gorillaz tuvo un gran 2022 y pinta para que su 2023 también sea espectacular. El proyecto de Damon Albarn nos trajo un poco de música, con algunos adelantos de los que será su disco Cracker Island (AQUÍ los detalles del álbum) y entre las rolas que arrancaron con la promoción del material, se encuentra “New Gold”.

Sonidos funky-disco con vibra psicodélica y rap… Este tema de la mano de Tame Impala y Bootie Brown (el mero mero que también participó con la banda virtual en el 2005 con “Dirty Harry”) es por mucho una de las colaboraciones más geniales que escuchamos este año. Y en ese sentido, hace que nos emocionemos con lo que escucharemos cuando el disco salga a finales de febrero próximo.

“Ser de ti” de Silvana Estrada

Silvana Estrada se está convirtiendo (sino es que ya es) en una de las artistas mexicanas más importantes en el panorama internacional. Y es que en este 2022, por fin pudimos escuchar su primer material de larga duración, Marchita (que también incluimos en nuestro recap de mejores discos del año POR ACÁ).

Con su estilo hipnótico y emotivo, influenciado poderosamente por la música folclórica de México entre otros géneros, Silvana ha demostrado que ya no es una promesa musical, sino una realidad en todos los sentidos. Para que se den una idea, su música la está rompiendo a nivel mundial tanto que esta rola llamada “Ser de ti” ha sido una de las que ha tomado como parte de la promoción en sesiones musicales reconocidas como en los Live on KEXP.

Échenle una escuchada y prepárense porque esta interpretación es como para que se les enchine la piel.

“This Is Why” de Paramore

El 2022 fue un año en el que vimos vueltas espectaculares de bandas y artistas que tenían buen rato fuera de escena. Y en ese sentido, está claro que Paramore está entre los regresos más emocionantes que presenciamos en el año.

La gran sorpresa vino a finales de septiembre pasado cuando lanzaron “This Is Why”, su primera canción nueva en más de cinco años. Y no solo eso, sino que con ese temazo anunciaron el lanzamiento de su sexto disco -bajo el mismo nombre de la canción- para el 10 de febrero del 2023.

Y fue bastante curioso su regreso, pues si bien es claro que mucha gente de inmediato recordó la etapa de cuando Hayley Williams y compañía eran ídolos de la escena emo, lo cierto es que este tema nos vuelve a mostrar la capacidad de la banda para reinventarse musicalmente. No es una canción pop como las de sus discos más recientes ni emo como en los inicios del grupo… Esta, en todo caso, parece que es una nueva faceta que no es sencilla de catalogar (y tampoco hace falta).

“Everything’s Electric” de Liam Gallagher

No es como que lo necesitara en realidad, pero podríamos decir que Liam Gallagher terminó por afianzar de gran manera su carrera como solista con el disco C’mon You Know lanzado a mediados de este 2022.

Y en ese discazo, nos encontramos con una canción muy cool llamada “Everything’s Electric” con la esencia rockera a tope, con una secuencia de guitarra sencilla pero vibrante, arreglos del mismo instrumento sensacionales y un coro épico que en la voz de Liam es magia pura.

Lo más chido del asunto: la gran sorpresa que nos llevamos cuando nos enteramos que ese temazo lo escribió Gallagher junto a Dave Grohl de los Foo Fighters, quien también tocó la batería en el track.

“Break My Soul” de Beyoncé

Cada que Beyoncé lanza un disco, el mundo se paraliza. Y es que pocas no por nada es una de las mega estrellas que ha marcado el nuevo milenio, convirtiéndose en una leyenda de la industria en toda la extensión de la palabra. Por eso y más, Renaissance fue uno de los discos más aclamados del año.

En sentido estricto, la canción del álbum que no deja de resonar en el mundo es “Break My Soul”, una pieza espectacular que une la siempre increíble voz R&B de la cantante, con una pista dance pegajosa irresistible a base del sampleo de las canciones “Explode” de Big Freddia y “Show Me Love” de la artista Robin S.

La canción tiene cuatro nominación para los Grammys 2023 y la verdad es que parte como favorita para llevarse algunas estatuillas (sino es que todas).

“boy” de The Killers

The Killers nunca falla y en este 2022, además de varios shows, nos trajeron esta rolita espectacular llamado “boy”, que se estrenó primero en vivo en algunos festivales, para luego hacer su aparición con la versión de estudio que nos dejó con el ojo cuadrado.

Anecdóticamente, esta canción fue una de las primeras que se escribieron en las sesiones de Pressure Machine del 2021, pero no quedó en el corte final del disco pues no encajaba con el ambiente general de ese álbum. Luego de guardarla durante un buen rato, la trajeron en este año para entregarnos una pieza de synth-rock con algunos ochenteros que uno no puede evitar disfrutar.

La banda dijo en su momento que están trabajando en un disco planeado para lanzar en el 2023, pero no especificaron si “boy” sería el primer corte de ese material. ¿Será?

“Let’s Do It Again” de Jamie xx

Bueno, tal vez el regreso de The xx se mire incierto ya que los integrantes de la banda solo dicen que volverán, pero no dan fecha. Pero si algo nos está dejando este periodo de inactividad del grupo, es un montón de música genial de cada uno de los miembros por separado.

Y en ese año, Jamie xx se lució lanzando algunos temazos hechos para fiestear en grande, como “Let’s Do It Again”. El rumor dice que tendremos un nuevo álbum del productor británico y la verdad, ya queremos escuchar más si es así.

“The Heart Part 5” de Kendrick Lamar

Ufff, qué difícil es escoger una canción de Kendrick Lamar para este tipo de listados. Básicamente, cualquier canción del disco Mr. Morale and the Big Steppers pudo entrar en esta lista, pues el material en una joya de principio a fin.

Pero “The Heart Part 5” (que no es propiamente una rola del álbum, sino la quinta parte de esta saga de rolas conocidas como “The Heart”) lanzada previo al Mr. Morale, nos demuestra que el genio de Kendrick no tiene límite de ninguna manera.

Este tema pone a Lamar como uno de los grandes favoritos para acaparar los Grammys del año entrante, así que ahí está el motivo para que aparezca en nuestro recap de rolas del 2022.

“Saoko” de Rosalía

Vaya discusión la que se armó con Motomami de Rosalía. El disco dividió la opinión de los puristas de la música y el público en general, sobre todo en la previa del lanzamiento del disco pues El mal querer había dejado la vara alta.

La cosa es que, hay que decirlo: parece que muchas personas estaban esperando un EMQ 2.0. Y se toparon con algo mucho más experimental, cercano al género urbano latino, recuperando algunas cosas que hicieron del segundo disco de la española algo genial y metiéndole sobre todo una producción arriesgada, que resultó espectacular.

Todo eso lo resume “Saoko”, una pieza con ritmos de dem-bow frenéticos combinados con sintetizadores que desplegan acordes siniestros hipnóticos, acompañados por una pequeña sección de jazz que deja claro lo experimental que es este disco.

“Danielle (smile on my face)” de Fred Again

Un periodo de 4 o 5 años le ha bastado a Fred Again para convertirse en uno de los exponentes más interesantes de la escena dance/electrónica. Y en este año, lo confirmó con su trabajo discográfico Actual Life 3.

De ese material, la pista que no falta en las pistas de baile es “Danielle (smile on my face)” que tiene sabe combinar la emotividad y la nostalgia con elementos de baile medio minimalistas y muy cautivadores. Una pieza infaltable dentro del espectro dance de este 2022, sin duda.

“The Perfect Pair” de Beabadoobee

La década del 2020 está lista para ir cimentando las carreras de aquellas y aquellos que serán los próximos ídolos de la música… Y ahí, Beabadoobee tiene un espacio que se está ganando a pulso.

Con el disco Beatopia y concretamente la rola “The Perfect Pair”, la británica de origen filipino nos muestra su talento cuando se trata de sacar una balada dolorosa sobre el miedo a la perdida del amor, a través de una guitarra acústica y un ritmo calmado que se pone más y más melancólico a medida que avanza el tema. Pa’ tristear y amar a gusto.

“No hay más” de Películas Geniales con Silver Rose y Chini.png

La escena indie mexicana cercana al surf rock tiene en Películas Geniales a una de las bandas más prometedoras del momento y si no les han hecho espacio en sus listas de reproducción, este es el momento para que lo hagan.

El grupo nos sorprendió este año con algunas rolitas y sin duda, “No hay más” fue una de nuestras favoritas. Pero no solo por lo genial del sonido atmosférico que presentan, sino también porque este temazo viene en colaboración con Chini.png y Silver Rose (el proyecto de Carla Sariñana de Ruido Rosa). ¡Vaya combo!

“There’d Better Be A Mirrorball” de Arctic Monkeys

Otro de los regresos que nos emocionó en este 2022 fue el de Arctic Monkeys. La banda británica rompió cuatro años de ausencia con el disco The Car, que recibió reseñas generalmente positivas y que sigue el estilo soft de corte orquestal de Tranquility Base Hotel & Casino del 2018.

Pero a diferencia de este último, el nuevo disco se sintió mucho más digerible en el sentido de que no solo utiliza los recursos orquestales, sino que los complementa con otros estilos de corte retro, lo que lo hace más interesante.

“There’d Better Be A Mirrorball” fue el sencillo con el que regresaron y fue el que nos mostró que si bien los ‘artimonki’ ya no son evidentemente esa banda indie de mediados de los 2000, les encanta esta faceta más adulta (por llamarle de alguna manera), la tienen bien dominada y están a gusto con lo que hacen.

“The Foundations Of Decay” de My Chemical Romance

Seguimos repasando los grandes regresos del 2022 y ahí, claro que My Chemical Romance tiene su lugar bien asegurado. La verdad es que pensábamos que la banda únicamente seguiría con su tour de reunión tocando sus canciones clásicas… Pero cuando lanzaron “The Foundations Of Decay” en mayo pasado, el mundo entero perdió la cabeza.

Por fin, después de muchísimos años, había nueva música de Gerard Way y compañía. Y sobre todo, esta rola que recupera esa intensidad desgarradora de la banda, nos ilusiona con un posible nuevo álbum (o al menos alguna nueva canción para el año venidero). Potencia, lírica, guturales durísimos… magia pura al estilo MCR.

“Tonight” de Phoenix

Phoenix es una de esas bandas que sabes que siempre te va a sorprender con algo en cada lanzamiento. Y para este 2022, los franceses no defraudaron en ese sentido pues nos trajeron el disco Alpha Zulu.

Eso sí, hay que ser sinceros: “Tonight” es la canción que nadie esperaba, no en el sentido del estilo musical, sino porque el grupo nos presentó la primera colaboración oficial que hacen en su carrera, esta vez con Ezra Koenig de Vampire Weekend.

“¡Oh, Algoritmo!” de Jorge Drexler con Noga Erez

Tinta y Tiempo de Jorge Drexler es por mucho uno de los mejores discos en español de este año. Y la verdad es que no es nada nuevo, pues sabemos que el uruguayo siempre es garantía de calidad musical.

Sin embargo, lo que si nos sorprendió es que en este disco incluyera una colaboración con la genial Noga Erez, que de a poco empieza a ganar más y más renombre en Latinoamérica. Si Drexler ya nos había mostrado que puede entrarle sin bronca a las colaboraciones con artistas de corte urbano como C. Tangana, este featuring con la artista israelí fue una sorpresa de esas que te sacan una sonrisa innegablemente.

“Harridan” de Porcupine Tree

Sí, los entendemos, queridos lectores: nosotros tampoco podemos creer que Porcupine Tree haya regresado. Es como ese sueño para los amantes del rock progresivo que se veía imposible y que por fin sucedió.

Dicho sea de paso, el disco Closure/Continuation es una pasada; una cosa de locos (que se le puede deber al hecho de que Steven Wilson y su banda tuvieron el control total creativo de este material). Lo malo: el líder del proyecto ha mandado guiños de que este sea probablemente el último disco que hagan, aún cuando tardó más de una década para que decidieran juntarse a armar algo nuevo.

Rolas de hasta ocho minutos, composiciones intrincadas y con miles de matices, arreglos de producción en el nivel más alto… Como dijimos, un sueño hermoso para los amantes del rock progresivo, que tienen en “Harridan” a la canción que define por completo lo increíble que es el álbum.

“Mismo amor” de Julieta Venegas

Nunca nos vamos a cansar de Julieta Venegas, que sn duda es una de las hitmakers más cool que tenemos en México desde siempre. Y es que este año, sorprendió a todos con este discazo llamado Tu historia.

Lo chido del álbum es que tiene un montón de influencias de por medio, desde la música folclórica hasta elementos dance. Y en ese último sentido, “Mismo amor” es una de esas canciones con las que uno puede bailar y echar una buena lloradita por el mal de amores. Piezota, eh.

“Bad Habit” de Steve Lacy

Como les decíamos antes, la década del 2020 está proyectando a los próximos ídolos de la música y Steve Lacy tiene toda la pinta de que será uno de los que encabece festivales de cara al futuro.

El joven de 24 años la está rompiendo durísimo con su estilo de R&B/lo-fi con vibras funky/indie y sí, sabemos que suena rara esa mescolanza de estilos, pero es que en verdad se nota que este chico trae una influencia variadita que no pasa desapercibida.

Su segundo disco, Gemini Rights, es una joya y la rola “Bad Habit” es un ejemplo de que este chico pinta para ser uno de los artistas más cool de la industria en los años venideros.