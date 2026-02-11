Meme del Real nos dio en el 2025 uno de los mejores discos en español con La montaña encendida, mismo que tocará el próximo 19 de febrero en el Teatro Metropólitan, en la Ciudad de México.

Pero antes del concierto, queremos que los más fans vengan a una actividad especial que armaremos con el buen Meme para que sus fans más recios pasen el rato con él, lo escuchen en una sesión acústica y más… será un M&G inolvidable, seguro.

Meme del Real se presentará en el Teatro Metropólitan el 19 de febrero… pero antes, tenemos una convivencia con él aquí en Sopitas.com a la que podrás asistir. Foto: OCESA

Tendremos un M&G de Meme del Real con varias sorpresas

Esta convivencia la llevaremos a cabo el próximo viernes 13 de febrero en una locación de la Ciudad de México (a los ganadores les informaremos del lugar cuando los contactemos). Y lo mejor: podrás venir con un acompañante para que la pasen genial, eh.

Como dijimos, no solo será un M&G con Meme del Real, sino que también podremos verlo echar un palomazo para calentar motores rumbo a su show en el Teatro Metropólitan.

Meme del Real. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada.

¿Se quieren ganar un espacio? Pásale a la dinámica (dinámica terminada)

Esta dinámica empieza el martes 10 de febrero a las 6:30 PM y cierra al siguiente día por la tarde . Y para participar e intentar ganarse su lugar en este M&G + sesión, solo deben contestar una dinámica bien facilita. Algo sencillito… van las instrucciones:

1. Sigue las redes de Sopitas (Instagram) y Sopitas FM (Instagram).

2. Suscríbete al newsletter. Aquí lo puedes hacer (además, esto te servirá si no ganas en esta dinámica).

3. Contesta esta sencilla pregunta:

Menciona al músico argentino que tocó la guitarra y el ronroco en varias canciones como “Princesa” en el disco La montaña encendida . Pista: también ha sido productor de Café Tacvba y compositor de la música de The Last of Us (aquí más info para hallar la respuesta).

4. Entra a este enlace y contesta el formulario con la info que se pide: Nombre completo, número de teléfono, correo electrónico, la respuesta de la pregunta del paso 3…

¡Y listo! Ya estás participando para ganarte un lugar en el M&G que estamos armando para pasar el rato con Meme del Real. ¡Mucha suerte!

Aquí los ganadores de la dinámica

Jesús Angel Landeros Acosta

Stephanie Joselyn Montes Moreno

Armando Nicolas Meyer Rangel

Martín Isaí Márquez Cortés

Ariadna Abigail García López

Abigail Gil Martínez

Y si no ganaste…

Tranquilo que esta no será la única forma de ganar. Quédate bien atento a nuestro newsletter (aquí lo puedes checar) y también al programa de radio de Sopitas por Chilango Radio (puede sintonizarlo en nuestro canal de YouTube o en el 105.3 de FM). Ahí sabrás cómo ganar un lugar en el M&G con Meme.

IMPORTANTE

––Esta dinámica es para mayores de edad

––Recuerda: la dinámica de la pregunta empieza el martes 10 de febrero a las 6PM y cierra el miércoles 11 por la tarde.

––Debes seguir las redes de Sopitas, Sopitas FM, Cinemática y ZUP como se indica en las instrucciones.

––Notificaremos a los ganadores vía correo electrónico con las instrucciones para llegar al M&G con Meme (ubicación, hora, objetos permitidos y no permitidos, etc).

––Recuerda: el M&G se realizará en una locación de la Ciudad de México el viernes 13 de febrero

–– El premio de esta dinámica únicamente contempla solo el acceso al M&G y la sesión. No incluye transporte, traslado ni ningún otro complemento.

–– Nos reservamos el derecho de no tomar en cuenta a ciertos participantes por prácticas sospechosas y/o maliciosas..





