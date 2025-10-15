Lo que necesitas saber: Meme del Real de Café Tacvba estrena su primer disco de larga duración como solista. Te contamos todo sobre 'La Montaña Encendida'.

Por fin llegó el día de lanzamiento del nuevo disco de nuestro admirado Meme Del Real, tras meses de sencillos alucinantes con una producción magistral, en manos del único Gustavo Santaolalla, de quien te dejamos algunos discos icónicos que produjo por acá. En algunas presentaciones de este año, Meme nos mostró temazos que ansiábamos por escuchar en su versión de estudio.

La Montaña Encendida es el primer LP de Meme como solista, una mente creativa y sensible que nos ha cautivado por décadas, desde luego que con Café Tacuba, pero también con su visión fuera de la icónica banda mexicana.

5 datos sobre la creación de ‘La Montaña Encendida’ de Meme Del Real

El origen del disco: Del caótico DF al silencio del bosque

Cinco años después de dejar atrás el bullicio de la Ciudad de México, Emmanuel “Meme” del Real encontró su voz entre los árboles y el espejo del lago de Valle de Bravo. La Montaña Encendida, su primer disco solista, es un testimonio de una transformación. El productor multitask y tecladista de Café Tacvba pasó a ser un hombre que, por primera vez, se atreve a cantar contemplando solo, sin la democracia creativa del cuarteto que lo vio crecer.

El álbum nació de la soledad, pero no suena aislado. Está lleno de ecos, resonancias naturales y emocionales, son 13 canciones que brotan de una mente que aprendió a observar el mundo a cámara lenta, en la quietud del bosque, con un estudio casero convertido en laboratorio. Y eso suena a lo largo del disco.

El eterno Santaolalla como guía espiritual

Gustavo Santaolalla, productor de Re, Amores Perros y una larga lista de clásicos del rock latinoamericano, aparece aquí como algo más que un colaborador: es el chamán y motor detrás de la visión de Meme.

El incansable ganador del Oscar no solo aporta guitarras y ronroco, sino también claridad. Fue él quien le pidió que abandonara la idea de un disco de colaboraciones para convertirlo en un viaje interior, narrado únicamente con su propia voz.

Santaolalla toca ronroco y guitarra eléctrica en varias canciones, incluyendo “Princesa”. El resultado se siente honesto, con la voz de Meme al frente de todas las rolas. Gustavo, una vez más, aporta una producción impecable e innovadora, en la que instrumentos tan distintos como las guitarras y los beats suenan brutales.

Canciones destacadas: raíces naturales, galaxias lejanas y mucho baile

El disco tiene 13 temas, y aunque es una gran experiencia echárselo de principio a fin, destacamos algunas rolitas clave. Desde la narración de la vida de Meme, hasta pensar en el cosmos y el universo, este gran letrista cubre muchísimo en 45 minutos de duración.

“Princesa” abre el camino con un aire de balada setentera al estilo de José José en otro planeta: arpas, cuerdas y un fraseo que se debate entre el juego, la seriedad, la ironía y la ternura. Es el tipo de canción que te hace entender por qué Meme aportó rolas como “Eres” o “El mundo en que nací” a Cafeta.

“Embeces”, inspirada en sus raíces zacatecanas, lleva la tradición norteña a un territorio único, con beats de hip hop, sintetizadores atmosféricos y alma de corrido. Es una rola fusión que muestra de qué va La Montaña Encendida.

“Tumbos” sorprende con una bachata bailable que parece nacida que tiene alma latina, pero de manera elegante, los sintetizadores de la mitad de la canción son asombrosos. “Incomprensible” es un bolero psicodélico simplemente rarísimo. Una joya de otro tiempo, “Incomprensible” fue escrita en una sola noche, con una sola pista de voz tomada al amanecer, sin edición posterior.

La identidad sonora de Meme consagrada, con ecos Tacvbos

Aunque el ADN tacvbo está presente, presumiendo la libertad para mezclar géneros sin culpa y como si se tratara de un cocinero de comida fusión, Meme en La Montaña Encendida va más allá del experimento simplón, y se clavó en cada rola del disco. Aquí no hay máscaras ni personajes: solo la voz de Meme en un disco biográfico, flotando entre capas electrónicas, guitarras reverberantes y percusiones de autor.

A la vuelta del compás, te puede sorprender la electrónica (“Tumbos”, “Princesa”) o la inclusión de ritmos sincopados del afrobeat o reggaetón (“Todo Se Marchó”, “Mira”) o de música mexicana (“Incomprensible”, “Embeces”).

Lo que ofrece Meme es una carta en la que se abre emocionalmente, no es una ramificación de Café Tacvba, sino un nuevo ecosistema sonoro. Meme profundiza en los sonidos que nos ha mostrado por décadas.

El título de ‘La Montaña Encendida’ vino de una visión de Meme

El nombre viene de una visión real: Meme soñó con una montaña ardiendo tras una tormenta, y la frase quedó como metáfora de su proceso creativo. La Montaña Encendida habla de transformación, de un fuego que no destruye sino que ilumina. Es un disco lleno de matices, sin urgencia alguna, y con una congruencia que se mantiene en los 13 tracks.

En su LP debut como solista, Meme se consagra como un músico indispensable para entender el panorama de la música en español de los últimos 30 años, rompiendo reglas y con una necesidad creativa permanente.

La Montaña Encendida es un disco imperdible, y esperamos pronto tener noticias de su publicación en formatos físicos. Es una obra introspectiva, elegante y valiente, que usa la nostalgia para crear algo nuevo y único. Meme Del Real se presentará el próximo 30 de enero en el Teatro Metropolitan, pueden conseguir sus boletos por acá.