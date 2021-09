Después de tanto tiempo sin conciertos ni festivales en vivo, estamos seguros que a muchos les encantaría ver a su banda o artista favorito en donde sea. No importa si es un foro grande o en un lugar de mala muerte, la cosa es volver a sentir la magia y vibra de shows como estos. Y eso al parecer también le está pasando a los músicos, en específico a Metallica, que decidieron dar una presentación sumamente íntima como en sus inicios.

Como recordarán, este 2021 la banda de thrash metal anda festejando con todo los 30 años de The Black Album. Por ahí tuvimos el disco de covers que dio de qué hablar (aunque también nos dejó versiones espectaculares), pero lo que mejor saben hacer James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo es tocar para los miles de fans que tienen en el mundo. Pero en esta ocasión, algunos afortunados tuvieron chance de verlos a escasos metros.

Metallica se rifó con un show íntimo en un club

Hace algunos días, Metallica dio un show exclusivo para unos cuantos asistentes en The Independent de San Francisco, un foro muy pequeño en la ciudad donde se formó el grupo. Sin embargo, parece que ya les gustaron estos conciertos con poquito público, porque el pasado lunes 20 de septiembre sorprendieron a los habitantes de Chicago, rifándose con una poderosa presentación en Metro, un club donde la banda no tocaba desde hace 38 años.

De acuerdo con Billboard, el grupo no había actuado en este lugar desde el verano de 1983, cuando estaban en la gira de promoción de su álbum debut, Kill ‘Em All. Para sorpresa de todos, el foro avisó unas horas antes del show que la banda de thrash metal se presentaría y de inmediato se armó una fila que el daba la vuelta al local. Y para que chequen la emoción de los fans por verlos de nuevo, los boletos de 20 dólares se agotaron en 90 minutos.

Según la misma fuente, fueron mil 100 las personas que tuvieron chance de estar presentes en este concierto especial de Metallica. A lo largo de su show, se aventaron un setlist de 16 canciones donde dieron un repaso por toda su discografía y sonaron clásicos infaltables como “Enter Sandman”, “Seek & Destroy”, “One”, “Master of Puppets” y otras rolas un tanto raras como “Whiskey In The Jar”, “”Harvester of Sorrow” o “Hardwired”–que debutaron en 2021 en el concierto–.

Pero mejor no les contamos más, a continuación les dejamos algunos de los videos que grabaron los fans en este show íntimo que estamos seguros, ninguno de los asistentes podrá olvidar jamás: