"Delilah" fue durante muchos años casi un himno en Gales; sin embargo, desde hace años gue "prohibida" por su contenido. Según los críticos, trivializa la violencia contra la mujer.

Lo que necesitas saber: "Delilah" fue durante muchos años casi un himno en Gales; sin embargo, desde hace años fue "prohibida" por su contenido. Según los críticos, trivializa la violencia contra la mujer.

¿Como si hubieran tocado “La Ingrata” de Café Tacuba en México? Mmmmmm quizás… por ahí alguien hubiera salido a decir que no debieron tocarla. Así con “Delilah”, que no está ya muy bien vista en Cardiff, pero eso no le importó a Metallica (o no lo sabía).

Lars Ulrich con Metallica en el Estadio GNP Seguros, 2024. Foto: David Barajas.

¿Por qué está “prohibida” la canción?

Durante su presentación en el Principality Stadium de Cardiff, en Gales, Metallica covereó el clásico de Tom Jones, “Delilah”… y, muy probablemente sin ser su intención, levantó una ola de críticas, ya que la canción compuesta por el trío Les Reed, Barry Mason y Whittingham Sylvan está vetada en dicho recinto.

De acuerdo con Consequence, “Delilah” fue durante muchos años una canción que se entonaba sin nada de empacho en los partidos de rugby del seleccionado nacional de Gales, sin embargo, desde 2023 ha sido desechada por su contenido.

Robert Trujillo con Metallica en el Estadio GNP Seguros, 2024. Foto: David Barajas.

La canción popularizada en el vozarrón de Tom Jones cuenta la historia de un hombre que asesina a su esposa. Por ello, la Unión Galesa de Rugby decidió ya no cantarla en los juegos: por considerarla como un tema que dibuja la violencia doméstica, haciendo trivial el serio problema.

Pues lo anterior no lo sabía Metallica… aunque hay quienes dicen que sí, sólo que últimamente sus integrantes han estado un actitud un tanto “rebelde” con respecto a la norma (por ejemplo, Kirk Hammett atacando a la música pop… y a Taylor Swift, una de sus principales representantes). En fin, como sea, se la echaron.

La interpretación no fue un cover “en forma” de Metallica, sino que fue tocada durante la ya tradicional parte del show en la que Robert Trujillo y Kirk Hammett hacen una versión de alguna canción popular del país en cuestión… y bueno, alguien local les ha de haber dicho que era muy buena idea tocar “Delilah”.

“Delilah”, uno de los grandes éxitos de Tom Jones

“Delilah” fue compuesta por Reed-Mason-Whittingham y lanzada en 1968 en voz de Tom Jones, alcanzando los primeros lugares de las listas de popularidad de Reino Unido, Alemania, Suiza y varios otros países de Europa.

El protagonista de la canción, novio de Delilah, descubre a ésta haciendo el amor con otro hombre, por lo que la espera y, al no ver en ella arrepentimiento (todo lo contrario), la asesina a puñaladas. Termina arrestado y pidiéndole perdón a la amada. “Perdóname, Delilah, simplemente no pude soportarlo más”…

Hasta hace unos años, el tema era casi considerado como el segundo himno nacional de Gales. Además de ser entonado en los juegos de la Selección de Rugby, también fue adoptado por el Stoke City de la Premier League. Sin embargo, desde hace más de una década se alzaron voces para vetarla.

“Es una canción sobre un asesinato y tiende a trivializar la idea de asesinar a una mujer, y es una lástima que estas palabras hayan sido elevadas a la categoría de himno nacional secundario. Creo que deberíamos buscar otra canción en lugar de ‘Delilah”, pidió, en 2014, el expresidente del partido político Plaid Cymru, Dafydd Iwan, quien también es un conocido cantante folk.

Sobre las críticas a “Delilah”, Tom Jones siempre ha tenido una postura: no tomarse tan literal la canción. De acuerdo con el cantante gales, la historia de traición, celos y violencia debe entenderse en su dimensión… sólo como una canción y nada más que eso. “No es una declaración política”, aclaró en su momento, en respuesta a la petición de Iwan… la cual, a la larga, fue atendida.