No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla. Y ahora, es Metric quien aprovecha el momento para concretar el lanzamiento de su nuevo disco Formentera que por fin ve la luz este viernes 8 de julio.

Para su octavo disco de estudio, el grupo construye sobre los elementos con los que nos han cautivado en casi veinte años de carrera discográfica, pero aún encuentran los espacios para innovar y expandir su sonido hacia direcciones lógicas y muy bien logradas, en uno de sus mejores discos de estudio.

Fotos vía Facebook: Pepsi Center WTC/Luiz Palomars

Elaborado durante la época más álgida de la pandemia, los canadienses manifiestan sobre un pop refinado sus preocupaciones del mundo en el que vivimos y lo dejan muy en claro desde la abridora “Doomscroller”, que en más de diez minutos da cuenta del reto en composición y producción que se pusieron para su nuevo álbum.

Una de las producciones más sólidas de Metric

Para Formentera, la producción corre a cargo de la banda, junto a Gus Van Go (The Stills, Priestess) y es un trabajo impecable, en el que cada instrumento y la voz de Emily Haines entregan un sonido maravilloso. Y aunque la voz de Emily protagoniza, los elementos se perciben equilibrados. Mención especial a la canción que da nombre al disco, a “Enemies of the Ocean” y “I Will Never Settle”.

Desde el segundo sencillo “Doomscroller”, Metric mostró acercarse a su parte más electrónica, con un coro agresivo y distorsionado. Cuando la escuchamos en vivo, fue de las rolas que más nos atrapó, en gran parte por la transición de lo digital y agitado a la calma con la voz de Haines entre piano y un sintetizador bastante atmosférico.

Siempre nos ha impresionado todo lo que logra el cuarteto, con cada integrante dominando de manera sobresaliente más de un instrumento. Y es que en Formentera, pareciera que la banda tiene al menos seis miembros. Junto a Fantasies (2009) y Synthetica (2012), este nuevo material discográfico se coloca como uno de los trabajos más pulidos de Metric.

El uso del cambio entre canales de audio y el criterio para combinar los instrumentos análogos y digitales, dan como resultado rolas muy equilibradas que además los traen bastante movidos en vivo. Muestra de esto son rolas como “All Comes Crashing” y “Oh Please”, en las que los riffs y atmósferas dependen en igual medida de guitarras o leads sintetizados.

Portada de ‘Formentera’. Foto: Thirty Tigers Records.

Distopía, confusión y esperanza

El pop de Metric siempre ha cargado con temas no tan ligeros, letras pensadas y hasta sus rolas más cursis traen algún diferenciador de la clásica canción de amor. Ahora, llevaron esto a otro nivel con rolas que hablan sobre el establishment en el capitalismo, nuestra relación con lo digital, la desesperanza en un mundo pandémico y la complejidad de vivir en el mundo en el que habitamos.

En nueve rolas que alcanzan casi los cincuenta minutos de duración, Emily Haines cuenta relatos sobre amor y desamor, con analogías al estado actual de la sociedad y el planeta en general, pero mantiene firme el mensaje de empoderamiento ante la tragedia. El mejor ejemplo de esto es quizás “I Will Never Settle”, una rolota que explota en un coro con progresiones en sintetizadores y guitarra.

Lo que queríamos y un poco más

Al pensar en Metric, es fácil recordar la característica voz y energía de Emily, algunos riffs de guitarra pegajosos y distorsionados junto con líneas de bajo sólidas, todo conviviendo sobre atmósferas de sintetizadores con mucha presencia. Todo esto regresa en Formentera, pero ahora sí se la volaron con la inclusión de cuerdas, puentes de piano y progresiones más complejas de las que les conocíamos.

Hemos señalado lo innovadoras de “Doomscroller” y “Formentera”, en la que hasta cuerdas escuchamos. Pero “What Feels Like Eternity” trae un poco de breakbeat con guitarras distorsionadas y “Oh Please” es un superpop que trae algunos guiños al glitch con bases de guitarra en los coros, que le dan una identidad sonora más clara a Metric.

Aunque acabamos de ver a Metric en el Pepsi Center WTC (AQUÍ la reseña) y en el Corona Capital Guadalajara. Y este nuevo lanzamiento discográfico nos ilusiona para volverlos a ver pronto, tal vez hacia el cierre de gira en un recinto solos o en algún otro festival en nuestro país.

Para celebrar el lanzamiento de Formentera, Metric lanzó mercancía especial y ediciones en vinil azul y natural, que pueden encontrar POR ACÁ.