Estos fueron los mejores actos del Corona Capital Guadalajara 2022

Fueron tres años los que tuvimos que esperar para que regresara el Corona Capital a Guadalajara. Y la verdad es que no teníamos ni idea de cuánto extrañamos este festival, porque para ser honestos, ya nos hacía falta regresar a la perla tapatía para disfrutar de la mano de GNP un fin de semana lleno de buena vibra y sobre todo, un montón de artistas espectaculares. Vivir es Increíble, ¿a poco no?

Este 21 y 22 de mayo, nos lanzamos hasta el Valle VFG para checar qué tal se ponía el ambiente en este nuevo foro. Y a pesar de todas las complicaciones que cualquier lugar donde se arman conciertos puede tener puntos negativos, todo se compensó con el lineup que tocó estos días y por si no tuvieron chance de lanzarse al CC GDL, no se preocupen, que acá les contamos quienes fueron los actos que más se rifaron.

Whitney

Con algunas fallas al inicio de su set, pero con toda la actitud del mundo, Whitney llegó a tierras tapatías para deleitarnos con rolas como “No Woman” y “Southern Lights”. Pero sin duda, si algo hizo especial la presentación de la agrupación de Chicago fue ver a Julien Ehrlich agradeciendo a su papá que se encontraba entre el público. ¡Sí nos hizo derramar la lagrimita!

Metric

Después de regalarnos un showsazo en el Pepsi Center WTC, Metric tomó el escenario KIA del Corona Capital Guadalajara mientras caía la tarda para dar una presentación alucinante. Emily Haines y compañía se rifaron como los grandes, prendiendo al público y para eso, sacaron lo mejor de lo mejor de su discografía.

“Gold Guns Girls”, “Gimme Sympathy”, “Synthetica” y “Help I’m Alive” fueron algunas de las rolas que los canadienses se aventaron durante una hora. Pero sin duda, uno de los momentos más esperados de su show fue cuando tocaron “Black Sheep”, con la que el público se volvió loco y hasta volaron algunos vasos de chela. Simplemente, Metric se lució y la verdad es que nos quedamos con ganas de más.

Metronomy

Los de Metronomy nunca fallan cuando se trata de dar shows en vivo, sin embargo, su presentación en el Corona Capital Guadalajara fue bastante atractiva tanto visual como musicalmente hablando. Primero porque la banda comandada por Joseph Mount derrochó de echó varios éxitos de la banda como “The Bay”, “Everything Goes My Way”, “The Look” y más.

Y también, porque traían unos fondos de la pantalla del escenario bastante frescos, con patrones de hojas de colores que sinceramente encajaban muy bien con la vibra del festival.

CHVRCHES

Si bien muchos la vimos brillar en la CDMX, Lauren Mayberry también se rifó en el escenario principal del Corona Capital Guadalajara donde la vimos dar vueltas y otras cosas más al ritmo de rolas como “Leave a Trace”, “How Not to Drown”, “Bury It”, “Recover” y más.

Cabe mencionar que al recibir la noche, las luces de la banda británica lucieron más que nunca. Algo que hizo aún más increíble su presentación en tierras tapatías. Simplemente el público en el Valle VFG disfrutó hasta la última rola del show de CHVRCHES.

The Drums

Cuando anunciaron la entrada de The Drums para cubrir el lugar que dejó Real Estate, muchos pensamos que la gente se iba a molestar bastante, pero en realidad ocurrió todo lo contrario.

No es un secreto para nadie que Jonny Pierce es un músico muy querido en Mexico, pero sí debemos decir que nos sorprendió ver la calidez con la que lo recibió el público del Corona Capital Guadalajara, quien además de corear rolones como “Best Friend”, “Down by the Water”, “How it Ended” y más, también se echaron un “olé olé olé” para The Drums que dejó a Pierce sin palabras (real, así lo dijo).

The Strokes

Esta semana la banda de Julián Casablancas nos hizo tragarnos nuestras palabras. Y es que después de un show que dieron en Monterrey hace unos meses, varios tenían expectativas bajas sobre el qué esperar en los shows de The Strokes de este año. Algo que afortunadamente terminó siendo para bien.

Alegres y bastante interactivos con el público, Casablancas y compañía hicieron vibrar el piso del Valle VFG de Guadalajara, dando un show que sí bien no fue tan épico como el que presenciamos en CDMX hace unos días, dejó bastante satisfechos a sus fans jaliscienses.

Blondie

El primer día del Corona Capital Guadalajara tuvo de todo, pero sin duda no había mejor manera de cerrar con broche de oro esta jornada que con Blondie. Después de un buen reto sin pisar nuestro país, la legendaria banda neoyorquina se subió al escenario KIA y nos regaló una presentación que no podremos superar en un buen rato.

Debbie Harry, Clem Burke y compañía demostraron por qué son una de las agrupaciones más influyentes de todos los tiempos, pues no hay perdona en este mundo que no conozco al menos una de sus rolas. “Maria”, “Atomic”, “The Tide is High”, “One Way or Another” y “Heart of Glass” fueron algunos de los clásicos que se aventaron y que por supuesto, hicieron que el público cantara y bailara como si no hubiera un mañana (ACÁ les dejamos la reseña de su show).

Dayglow

Sloan Strouble también fue otro de los actos que entraron de último minuto al festival y para ser honestos, agradecemos la intervención del músico proveniente de Texas.

A pesar de que su set fue cuando los rayos del sol se sintieron más que nunca, Dayglow puso a todos a bailar en el escenario principal al ritmo de “Hot Rod”, “Medicine”, “Close to You” y hasta una rola nueva que el público de Mexico fue el primero en escuchar. Aunque eso sí, debemos decir que su show terminó antes de lo planeado y nos dejó con ganas de más.

Smash Mouth

Para sorpresa de algunos, Smash Mouth se aventó una de las mejores presentaciones del Corona Capital Guadalajara 2022… si, así como lo leyeron. A pesar del cambio de vocalista que hicieron hace un rato, la banda nos hizo recordar esa época donde todo era más sencillo y sobre todo, éramos felices y no sabíamos, en un show sumamente divertido y nostálgico.

Para que se den una idea, durante su set en el festival tuvimos chance de escuchar hitazos como “Walkin’ on the Sun” y hasta coverearon “Why Can’t We Be Friends?” Y “Never Gonna Give You Up”. Pero sin duda, el momento que todos estaban esperando (y que muchos pidieron a gritos) fue cuando se aventaron las canciones que sonaron en las películas de Shrek. Con su versión de “I’m A Believer” y “All Star” la rompieron cañón e hicieron que miles cantaran estas rolas con las que crecimos.

Chet Faker

Poco a poco, la noche caía en el Corona Capital Guadalajara y llegó el turno del buen Chet Faker. La verdad es que siempre es impresionante ver a este musicazo en acción, pues no necesita más que su talento e instrumentos para hacernos vibrar y disfrutar cuando está en el escenario porque literal, Nick Murphy se la rifó solito frente a todos los que se reunieron para verlo.

Y es que como siempre, nos regaló un setlist lleno de joyitas que nos vuelan la cabeza. Para empezar, se aventó una nueva rola y por si esto no fuera suficiente, nos complació a sus fans con “No Diggity”, “Talk is Cheap” y ”Low”, con las que muchos se dejaron llevar simplemente por el ritmo de las melodías y que puso el ambiente perfecto para lo que se venía.

Jake Bugg

El músico británico le puso el toque melancólico al festival a pesar de que su setlist incluyó varias de las nuevas canciones en donde se aventuró a otros ritmos más electrónicos, cómo fue el caso de “All I Need” y “Lost”.

Lo cierto de todo esto es que el público del Corona Capital Guadalajara conectaron mas con las rolas “viejitas” del cantautor como “Broken” que fue coreada a todo pulmón en el show de Jake Bugg, a quien vimos sonriendo entre canción y canción.

Kings of Leon

Después de casi ocho años de espera, Kings of Leon regresó a Guadalajara gracias al Corona Capital y vaya que se lucieron. Durante una hora y media, los Followill se aventaron un recorrido por su enorme discografía frente a un público que abarrotó el escenario principal del festival y que conectó por completo con la banda.

El setlist incluyó de todo un poco, desde exitazos hasta rolas no tan famosas. Y claro que no podían faltar ”Use Somebody”, ”Sex on Fire”, ”Molly’s Chambers” y más. Tanto la agrupación como la gente andaban contentos y por eso es que teníamos que hacer mención de esta presentación (ACÁ les dejamos la reseña completa de su show).

The Hives

Si algo tenemos muy claro es que The Hives jamás decepcionan, al contrario, no importa las veces que los hayas visto en vivo, siempre te quedas con ganas de más. Es por eso que ellos eran la mejor opción para cerrar la edición 2022 del Corona Capital Guadalajara y vaya que como siempre, la rompieron por completo en el escenario KIA.

Desde que Pelle Almqvist y compañía salieron, el ambiente de sentía festivo. Pero solo bastaron los primeros acordes que los suecos tocaron para que el público perdiera la cabeza. “Main Offender”, “Walk Idiot Walk”, “Won’t Be Long” y “Hate To Say I Told You So” hicieron que nos dieran ganas de armar el slam. Y claro, con “Tick Tick Boom” la gente se volvió loca mientras todos seguían al pie del cañón las indicaciones del frontman. Sin duda, esta bandota era ideal para darle carpetazo a las actividades del CC GDL.

