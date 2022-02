Conoce a Mickey Guyton, la cantante que interpretará el himno de Estados Unidos en el Super Bowl

¡Por fin! Después de mucha espera, llegó el día más esperado por los fans de la NFL, el Super Bowl. El camino no fue tan sencillo, pero luego de una temporada intensa, llena de momentos que nos dejaron con el ojo cuadrado, tenemos a los equipos que se enfrentarán en el partido más importante del futbol americano: los Bengals de Cincinnati y los Rams de Los Ángeles. Sin embargo, detrás de este encuentro deportivo hay otros nombres que también jugarán un papel relevante en el súper domingo.

Y no, no nos referimos como tal al show de medio tiempo en el que veremos a Dr. Dre acompañado de Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y Kendrick Lamar sacando sus mejores rimas. En esta ocasión queremos hablarles sobre una cantante que a pesar de no estar anunciada con bombo y platillo como todas estas leyendas del hip hop, también tendrá encima los ojos no solo de los miles de televidentes de Estados Unidos y del mundo entero porque tendrá una participación muy especial.

Mickey Guyton tendrá un papel importante en el Super Bowl LVI

Nos referimos a Mickey Guyton, y probablemente no conozcan su nombre, pero después de verla en el Super Bowl LVI, lo más seguro es que los dejará con el ojo cuadrado gracias a su enorme talento. ¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque tendrá el honor de interpretar ni más ni menos que el himno nacional estadounidense antes de que los Cincinnati Bengals y Los Ángeles Rams entren al terreno de juego para conocer de una vez por todas quién se llevará el trofeo Vince Lombardi.

Mickey se unirá a otros grandes artistas que han cantado “The Star-Spangled Banner” en el súper domingo, como Whitney Houston, Lady Gaga, Christina Aguilera, Beyoncé, Jennifer Hudson, Demi Lovato, Cher y muchas más. Sin embargo, es probable que en este momento se estén preguntando, ¿y quién es ella? Bueno, pues no se preocupen, que por acá les contaremos brevemente sobre su carrera y en particular, por qué la NFL decidió darle este papel tan importante.

Un breve repaso por la carrera de esta cantante

Mickey Guyton es una cantante de country originaria de Arlington, Texas. A pesar de que tenía un futuro prometedor, esta artista decidió mudarse a Los Ángeles para cumplir su sueño de convertirse en una voz reconocida dentro de la industria musical. Mientras estudiaba en el Santa Monica College, tuvo distintos trabajos, pero durante esa época le dieron chance de abrir los conciertos de distintos actos independientes y a raíz de eso, vino su primera gran oportunidad.

Resulta que Mickey logró llegar al casting de American Idol; sin embargo, a pesar de tener un montón de talento, solo logró quedar en la pre-selección de voces. A pesar de eso, nunca se dio por vencida y el destino le tenía preparada una sorpresa porque tiempo después conoció al productor Julian Raymond, un encuentro que le cambiaría la vida para siempre. Esta artista decidió mudarse a Nashville, Tennessee, donde consiguió un contrato discográfico con Capitol Records.

Con este sello, Mickey Guyton lanzó su primer éxito, “Unbreakable”, pero más tarde estrenó la canción que la llevaría al estrellato, “Better Than You Left Me2, la cual entró a todas las listas de popularidad de Estados Unidos y obtuvo nominaciones en varios premios importante. Con su siguiente hit, “Black Like Me se ganó una mención en los premios Grammy como mejor artista country, convirtiéndose en la primera artista afrodescendiente en entrar a esta categoría, un hecho verdaderamente histórico.

Hubo polémica por su participación en el partido más importante de la NFL

Desde que se enteró que interpretaría el himno nacional de los Estados Unidos en el Super Bowl LVI, Mickey Guyton ha declarado a distintos medios que es un sueño hecho realidad, pues será la primera artista country afrodescendiente en cantar “The Star-Spangled Banner” en el partido más importante de la NFL. Sin embargo, a pesar de que ella está muy contenta con esta enorme oportunidad, hubo un montón de críticas alrededor de su elección para este momento relevante del encuentro.

A raíz del anuncio, Mickey comenzó a recibir mensajes racistas y de odio en sus redes sociales por parte de la sociedad estadounidense ultra conservadora. A pesar de que algunos no están de acuerdo con que ella cante este tema, además de denunciar todos los comentarios, la artista de 38 años declaró que lamentablemente hay personas que nunca cambiarán, y dejó muy claro que nada ni nadie le echará a perder esta enorme oportunidad que le han dado y lo disfrutará al máximo.