Mike PAtton se presentará en el marco del Festival Cervantino 2026. Lo hará para interpretar temas de sus disco 'Mondo Cane'.

Lo que necesitas saber: Mike Patton es considerado una de las grandes voces de su generación. Regresa a México para un show conformado por temas legendarios de la música italiana.

En lo que esperamos el anuncio del cantado regreso de Faith No More, Mike Patton dará un par de shows bastante especiales. Uno, en el marco del Festival Cervantino…. otro, ¿adivinen dónde?

Mike Patton / Foto: facebook.com/mikepatton

¿Dónde y cuándo se presentará Patton?

Mike Patton forma parte del recién anunciado programa musical del Festival Cervantino 2026. No en compañía de alguno de sus varios proyectos (Fantomas, Mr. Bungle o Tomahawk), sino para presentar una nueva faceta, con Mondo Cane.

“Patton se adentra aquí en un territorio completamente nuevo, cantando e interpretando en italiano obras atemporales de compositores y autores legendarios”, señala el boletín compartido por el Festival Cervantino.

MIke Patton / Foto: festivalcervantino.gob.mx

Mondo Cane no es sólo el nombre del show de Mike Patton, también es el nombre del disco que lanzó en 2010… así que basta echarle un ojo al tracklist para prever lo que se escuchará en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas, el día 3 de octubre.

Ahhhhhh, pero también ofrecerá show en el mismísimo Bellas Artes. Así es: en donde Juanga brilló, Mike Patton hará lo propio. Este concierto está programado para antes del que dará en Guanajuato: el 1 de octubre.

Mike Patton en México / Imagen: facebook.com/mikepatton

¿Qué es Mondo Cane?

Canciones como “Urlo Negro” de Angelo Galletti, “Senza Fine” de Gino Paoli y “Deep Down” y “Quello Che Conta” de Ennio Morricone. El espectáculo lo presentará el líder de Faith No More en representación de Estados Unidos, Italia y México.

Para la crítica, el Mondo Cane es “el verdadero disco pop de Patton que los fans han estado esperando””… así que ver cómo lo interpreta en vivo “es la oportunidad para disfrutar la transformación de estas icónicas canciones sobre el escenario”.

Los boletos para Mondo Cane con Mike Patton ya están a la venta… baratitos: 308 pesitos, un precio que da gusto para los que se lancen al Cervantino… mientras que los de Bellas Artes van de los 132 a los 1,860 pesitos.