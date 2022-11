Like a wrecking ball! Aquí el posible setlist de Miley Cyrus para el Corona Capital 2022

El Corona Capital 2022 se lució y en esta edición, se trajo a una de las artistas más populares de industria pop a nivel internacional. Sí, están en lo correcto: nos referimos a Miley Cyrus.

Luego de pasar por varios países de Latinoamérica a lo largo de este año, ahora por fin nos toca verla en acción acá en tierra mexa en lo que pinta para ser uno de los shows más grandes del festival.

Miley Cyrus. Foto: Getty images

Y bueno, ¿con qué rolitas no podría sorprender la intérprete de “Wrecking Ball”? Acá le echaremos un ojo al setlist que anda manejando en sus recientes conciertos, para darnos una idea de lo que podríamos ver en el CC2022.

Miley Cyrus viene a México tras el lanzamiento de ‘Plastic Hearts’

Es justo decir que Miley Cyrus es una de las artistas de la escena mainstream que más ha evolucionado en los últimos años. Y con ello, nos referimos a todo, desde lo musical hasta lo estético y más allá.

Posiblemente en ese sentido, su más reciente disco, Plastic Hearts (AQUÍ nuestra reseña), sea la prueba total cómo la cantante ha sabido entrarle de lleno al rock de influencia más clásica, tal vez un poco glam incluso, sin abandonar del todo los sonidos de corte más pop que le conocimos en materiales discográficos como Bangerz.

Portada de ‘Plastic Hearts’. Foto: Sony Music

Como sea, ver a Miley Cyrus renovarse como artista es una gozadera. No por nada, gente de la talla de Metallica, Stevie Nicks, Dua Lipa, Joan Jett, Def Leppard, Lil Nas X, Blondie y Wayne Coyne (por citar solo algunos) ven en ella a una colaboradora valiosa.

Esta faceta glamera de rock retro le sienta perfecto y es así como llegará a dar una de las presentaciones más esperadas en el Corona Capital 2022, esto después de que ya ha pisado otros importantes festivales en América Latina en meses previos. Y sí: teniendo como referencia esos shows, se ve venir un acto bastante cool para el festival en la capital mexa.

Ahora sí, conozcamos el posible setlist.

Miley Cyrus. Foto: Getty Images

Aquí el posible setlist de Miley para el Corona Capital 2022

Como ya se imaginarán algunos, el setlist de Miley Cyrus en sus recientes shows en festivales y de manera individual es bastante extenso. Y eso es lo bueno, pues equilibra el repertorio entre sus propias rolas y algunos covers geniales.

Para conocer el posible setlist que toque en el Corona Capital 2022, nos fijaremos en las listas de canciones que tocó en sus shows de Chile, Argentina, Brasil (es decir, en las versiones sudamericanas de Lollapalooza) así como en Colombia.

Cada set tiene pequeñas variaciones, así que haremos la lista siguiente con las canciones que toca comúnmente y marcaremos (**) aquellas que solo ha tocado en momentos específicos.

1. We Can’t Stop

2. WTF Do I Know

3. Plastic Hearts

4. Heart of Glass (cover de Blondie)

5. Mother’s Daughter

6. 4×4

7. SMS (Bangerz)

8. Dooo It!

9. 23 (cover de Mike WiLL Made‐It)

10. Never Be Me (**no la tocó en todos los shows de Latinoamérica)

11. Angels Like You (**no la tocó en todos los shows de Latinoamérica)

12. High

13. You

14. The Climb

15. 7 Things

16. Bang Bang (My Baby Shot Me Down) (cover de Cher)

17. See You Again

18. Fly on the Wall

19. Nothing Breaks Like a Heart (cover de Mark Ronson)

20. Jolene (cover Dolly Parton) (**no la tocó en todos los shows de Latinoamérica)

21. Midnight Sky (**la tocó en la mayoría de los shows de Latinoamérica)

Encore:

22. Wrecking Ball

23. Party in the U.S.A.