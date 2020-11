¡Checa “Edge of Midnight”, el nuevo remix de Miley Cyrus y Stevie Nicks!

Miley Cyrus le está entrando con todo a las vibras retro. La ex-estrella de Disney está aprovechando este año para lanzar algunas interesantes versiones suyas de viejos clásicos del rock y, la verdad, no lo ha hecho nada mal. Por ahí ya lanzó un cover de Blondie, uno más de The Cranberries y la tendencia continúa con Steve Nicks.

Hace un par de meses, Miley lanzó el tema “Midnight Sky” con todo y su video oficial. Y seguro muchos se dieron cuenta que el track ocupa un singular sample de “Edge of Seventeen” de Stevie Nicks. Pues bueno, Cyrus decidió elevar la apuesta y reclutó a la mismísima vocalista de Fleetwood Mac en un interesante remix de su propia canción.

Miley Cyrus y su acercamiento con Stevie Nicks

No es nada nuevo el hecho de que Miley Cyrus exprese su gusto por la obra de Fleetwood Mac y todo aquello que tenga que ver con sus miembros. Durante el Bangerz Tour de 2014, la cantante tocaba el tema “Landslide” y desde entonces lo ha entonado en diversos conciertos.

Con esas credenciales, Miley decidió hace un par de meses plasmar su especial admiración por la vocalista de Fleetwood Mac, Stevie Nicks. Solo que aquella vez ya no se trató de un cover a una canción de la banda, sino un clásico de la etapa solista de la reconocida Stevie.

Así, Miley recurrió a un sample de la clásica “Edge of Seventeen”, canción originalmente lanzada en 1981 como parte del álbum debut solista de Nicks Bella Donna. Cyrus incluso detalló en una entrevista con Jimmy Fallon -recogida por Variety– que ella misma le había pedido expresamente a la miembro de Fleetwood Mac si le permitía utilizar su canción como punto de partida para componer “Midnight Sky”.

“Tengo una otra melodía si no quieres que te rinda tributo a ti, a tu grandeza y a lo mucho que me has inspirado” le dijo Miley a Stevie en su petición. Nicks no se contuvo y accedió diciendo que “tú puedes pedírmelo en cualquier momento”.

Las cantantes se unen para el remix “Edge of Midnight”

Al parecer, la admiración de Miley por Stevie no se limitó a un sampleo para su el primer sencillo de su próximo álbum. Ahora, Cyrus reclutó directamente a su ídolo para grabar las voces de “Edge of Midnight”, un remix que conjunta lo mejor del tema original de 1981 con la canción lanzada hace un par de meses.

En un posteo de Instagram, Miley Cyrus expresó nuevamente todo los sentimientos que le provocó colaborar con una figura como Stevie. “Siempre ha sido mi ídolo y una inspiración. Es un honor llamarla ahora mi amiga y colaboradora”, se lee en su cuenta. Sin duda, esta es una colaboración que, en una de esas, nos podría traer más sorpresas. El próximo 27 de noviembre sale el nuevo disco de Miley Cyrus, Plastic Hearts, y ya veremos que otras cosillas incluye. Por ahora, acá te dejemos el nuevo remix de las cantantes.