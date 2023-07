Lo que necesitas saber: La cantante Miranda Lambert está en una polémica luego de detener un concierto para regañar a varias fans que se tomaban fotos.

Miranda Lambert, una conocida cantante de country en Estados Unidos, se envolvió en una polémica que ya dividió opiniones en internet, pues muchos están a favor y en contra de que reclamara a una mujer por tomarse selfies durante uno de sus conciertos.

Resulta que el pasado sábado 15 de julio, Miranda Lambert se presentó en el Bakkt Theater de Las Vegas, donde comenzó una residencia a principios del mes de julio, y antes de interpretar su canción “Tin Man” se percató de que un grupo de mujeres se tomaban selfies.

Miranda Lambert se involucró en una polémica por regañar a fans que se tomaban fotos durante su concierto. Foto: Getty Images

Miranda Lambert paró un concierto para regañar a unas fans que se tomaban fotos en su concierto

Sí, leyeron bien: a Miranda Lambert –por alguna razón– no le hizo ninguna gracia que las mujeres del lugar se tomaran fotos a sí mismas mientras ella cantaba sobre el escenario, por lo que no dudó en llamarles la atención enfrente de todo el público.

“Voy a parar aquí por un segundo, lo siento”, dijo Lambert a su pianista durante el show. “Estas chicas están preocupadas por su selfie y no escuchan la canción”, mencionó la cantante al exhibir a las mujeres en cuestión y en un video que se hizo viral en TikTok.

La cantante detuvo su show para pedirle a las mujeres que se sentaran. Foto: @redneckinvegas (TikTok)

Un grupo de mujeres fue exhibido por Miranda Lambert luego de tomarse fotos

“Me está molestando un poco… Lo siento, no me gusta en lo absoluto. Estamos aquí para escuchar algo de música country esta noche. Estoy cantando algo de maldita música country”, dijo Miranda Lambert al público que no tomó su actitud para nada bien.

En el video que les dejaremos a continuación se aprecia cómo varios fans se levantaron de sus asientos y salieron del lugar. Una mujer incluso le grita a la cantante que eso no se le hace a los fans y bueno, acá va el video del incómodo momento:

Una mujer involucrada contó que sólo quería tomarse la foto del recuerdo con sus amigas

Aunque la cantante no dio a conocer su postura después de lo ocurrido (donde varios fans también le aplaudieron por detener su concierto y llamarle la atención a las mujeres en cuestión), se supo que una de las involucradas era una influencer de Las Vegas llamada Adela Calin.

Calin le dijo a NBC News que ella y sus amigas decidieron tomarse una foto del recuerdo en un momento del show y planeaban sólo tomarse unos segundos para hacerlo: “Tomamos la foto rápidamente e íbamos a volver a sentarnos”, aseguró la mujer.

Foto: @lifestyle_with_adela (Instagram)

Y que Miranda Lambert las regañó por la selfie como si fuera una maestra

“Me sentí como si estuviera de vuelta en la escuela con la maestra regañándome por hacer algo mal y diciéndome que me sentara en mi lugar”, dijo la influencer que señaló a Miranda Lambert de querer hacer ver a sus amigos como personas vanidosas e irrespetuosas.

“Solo éramos mujeres adultas de entre 30 y 60 años tratando de tomar una foto”, aseguró Calin que detalló, sus amigas y ellas decidieron tomarse una foto de pie para aprovechar la luz del escenario, pues aunque tenían buenos asientos la iluminación no era tan buena.

Una de las mujeres se pronunció por lo ocurrido con Miranda Lambert. Foto: @lifestyle_with_adela (Instagram)

La cantante no se ha pronunciado por lo ocurrido

“No pudimos obtener una buena imagen. Estábamos muy emocionados porque creo que teníamos los mejores asientos en todo el teatro”, dijo la mujer involucrada en este incidente que ya despertó un debate sobre si Miranda Lambert tenía razón para enojarse.

Por un lado unos creen que las personas deberían de disfrutar el momento y dejar el celular a un lado, mientras que otros defienden a la gente que busca tener un recuerdo del momento y se toma fotos en conciertos, pues también para eso pagaron su entrada.

Dos puntos bastante válidos, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Miranda Lambert le debe una disculpa a las mujeres involucradas o realmente ellas fueron las que tuvieron la culpa por tomarse selfies durante un concierto?

Te puede interesar