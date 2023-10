Lo que necesitas saber: Mitski tocará en la CDMX por tercer año consecutivo, ahora como parte de la gira de su nuevo disco.

Ya es hora de ir armando el calendario de concierto del próximo año. Y agárrense que agregamos uno más a la lista pues veremos de vuelta a Mitski en la CDMX, con un concierto confirmado para el 2024.

Como recordarán, la compositora anda de promoción con su nuevo disco The Land is Inhospitable and So Are We, que la trajo hace poco a la capital mexa para una presentación acústica muy especial. Y si se quedaron con ganas de verla en ese show, acá está su chance verla ahora sí.

Mitski. Foto: Getty.

Tendremos de vuelta a Mitski en la CDMX en 2024

¿Pueden creer que van tres años consecutivos que Mitski toca en la Ciudad de México? Fue en 2022 cuando la cantante vino al Corona Capital en medio de la gira del disco Lauren Hell.

Luego, vino en este 2023 a dar el ya mencionado show en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, donde pudimos disfrutar de algunas de las canciones en acústico de su álbum The Land is Inhospitable and So Are We (aquí la reseña del disco) antes de su lanzamiento.

@sopitasfm @Mitski regresó a México para presentar su nuevo álbum “The Land Is Inhospitable and So Are We” en el Teatro de la Ciudad. Tuvimos la oportunidad de escuchar tanto canciones nuevas como las que ya nos sabemos de corazón y las lágrimas no faltaron en este maravilloso e íntimo show. #mitski #concierto #música #conciertosmexico #ArtistaTikTok #SuenaEnTikTok ♬ sonido original – sopitas

Y bueno, es momento de ver a Mitski en la CDMX en el 2024 con un concierto que dará en el Teatro Metropólitan. La fecha confirmada es para el 4 de abril, y acá abajito les dejamos el cartel del anuncio oficial.

Anuncio oficial de Mitski en el Teatro Metropólitan. Foto: OCESA.

Preventa y precios del concierto de Mitski en el Teatro Metropólitan

¿Ya listos para armar sus boletos de Mitski en el Teatro Metropólitan? Bueno, mientras van preparando el ahorrito, les comentamos que la preventa comenzará el 5 de octubre a través de Ticketmaster. La venta general iniciará al siguiente día.

Por el momento, no se han revelado los precios para el concierto, pero en cuanto se den a conocer, acá les actualizaremos el dato. Así que pónganse bien atentos a nuestras redes para que no se pierdan ningún detalle. Mientras, aquí les dejamos el mapa del recinto.

Mapa del Teatro Metropólitan para el concierto de Mitski en CDMX del 2024. Foto: Captura de pantalla.

