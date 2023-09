Hace una semana, Mitski anunció inesperadamente que daría un show en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Así es, hace sólo una semana. Un lapso de tiempo ya no tan común entre anuncio y realización de un concierto… bueno, si tomamos como parámetro a bandas como Depeche Mode o Metallica, cuyos fans tienen que esperar un año o más con boleto en mano.

Pero claro que lo de Mitski es diferente. Alejada de cuestiones tan mainstream como las de las bandas mencionadas (y no es que ella sea poco conocida), la artista de ascendencia japonesa llegó a la Ciudad de México para dar un show todavía más alejado de cualquier parafernalia. Sólo ella, una guitarra y un contrabajo. Y más aún: no para tocar canciones de su ya conocido repertorio, sino para echarse en versión acústica y enterito The land is inhospitable and so we are, un álbum todavía no escuchado (apenas está por salir).

El Teatro de la Ciudad, un lugar más que perfecto para lo que presentó Mitski

Pienso en algunos bootlegs de shows en los que bandas presentaron lo que ahora consideramos discazos. Por ejemplo, por ahí tengo uno de Radiohead en sus épocas del Hail to the thief. Una hora, hora y media tocando sólo material en su momento inédito y ya, casi al final, “Paranoid Android” y dos “hits” más. Claro que, a la distancia, digo “qué envidia”. Y seguro los que llegaron a estar en esas presentaciones salieron sin ninguna queja. Así las fans de Mitski en el Teatro de la Ciudad.

A las 20:45, luego del acto abridor a cargo de Joaquina Mertz, salió Mitsuki Laycock Miyawak para dejarse envolver por los gritos de fans que abarrotaron el lugar. Un lugar que justifica la ausencia de visuales o cualquier otra cosa que no sean los músicos en el escenario. Por sí solo, el teatro Esperanza Iris es un lugar hermoso que envuelve al artista y deja al público en disposición de apreciar lo que se ofrece.

México, el primer lugar en el que suena en vivo The land is inhospitable and so we are

“Quise mostrar mi gratitud viniendo antes aquí que a cualquier otro lugar”, dijo Miski en respuesta al cálido recibimiento “al estilo México”, el cual fue subiendo de intensidad conforme pasó la breve pero potente presentación. Ya saben, con Dr. Simi como ofrenda en el escenario, muchos “te amo, chiquita” y hasta el penoso pero muy honesto “¡Mistki, hermana, ya eres mexicana!”

Y bueno, tal y como lo advirtió la cantante, luego de la inicial “Bug like an angel”, lo que sonó fue enterito The land is inhospitable and so we are. De principio a fin, de corridito y en su versión acústica. Cosa que para nada molestó al público. Y menos porque desde hace semanas circulan canciones como la mencionada “Bug…”, “Heaven” y “Star”, las cuales fueron más que aplaudidas…

Mitski sólo echó un par de hits… pero parece que con eso bastó

Pero por muy bien recibidas que fueron las nuevas canciones, nada comparado a cuando, luego de concluir con “I’m your man” (nada que ver con el clásico de Leonard Cohen) y la muy intensa “I love me after you”, sonaron las notas de “Francis forever”: los gritos fueron ensordecedores y, por veces, opacaron el audio del lugar. No se oía nada más que chicas y chicos entonando los versos de la canción lanzada en el Bury me at makeout creek.

LO mismo con “I bet on losing dogs”, “Love me more” y “A pearl”, la cual la artista cantó antes de avisar que era la última de la noche… Casi. Luego de un brevísimo encore, regresó ella sola, con guitarra en mano, y entonó la hermosa “A burning hill”. Y ahora sí, fin de un muy bello concierto al que, seguro en un par de meses (sino es que desde ahora), desearán haber asistido todos los fans de Mitski… no importando que no tocó los hits o que fue breve. La oportunidad de escuchar al desnudo la belleza de un album todavía no escuchado es incomparable.

Setlist Mitski 11/09/23

Mitski setlist Teatro de la Ciudad / Captura de pantalla

