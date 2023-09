Lo que necesitas saber: Mitski se ha convertido en una de las compositoras más reconocidas de los últimos años, tanto que su música apareció en una de las series animadas más populares de la época reciente.

Si hablamos de caricaturas icónicas de los últimos tiempos, Hora de aventura segurito estaría en los más alto del top. Y si debatiéramos sobre grandes compositoras de la época reciente, Mitski tendría su lugar más que asegurado.

Por ello, fue una gran sorpresa cuando la serie animada agregó una canción de la artista de origen japonés a su banda sonora, por ahí del 2016. Un agregado bastante inesperado a decir verdad, pero que dejo un grato sabor de boca para los fans de la cantante de “Nobody” que, además, seguían el show de Cartoon Network.

Mitski. Foto: Getty.

La vez que una rola de Mitski apareció en ‘Hora de aventura’

Todo sucedió en la emisión de un capítulo de Hora de aventura llamado “The Music Hole”. El episodio se basa en una batalla de bandas que tiene a Finn El Humano obsesionado con el evento, del cual se convierte en juez por mandato de la Dulce Princesa.

Uno de los momentos más esperados es cuando Marceline, la reina vampiro toma el escenario para tocar (con algunas dificultades, eso sí). Vemos a Finn pasarla bien al igual que el público en general… Y no es para menos pues el personaje de la vampiresa siempre se caracterizó por estar muy ligado a la música.

Pero el detallazo es que esa interpretación era nada más y nada menos que un cover de “Francis Forever” de Mitski, una de las canciones más recordadas del disco Bury Me at Makeout Creek del 2014. Así apareció en la serie aquella ocasión.

Las teorías sobre la canción de Mitski en ‘Hora de aventura’

Si bien no se sabe a ciencia cierta por qué la producción de Hora de aventura decidió incluir “Francis Forever” de Mitski (aquí 7 datos curiosos sobre la cantante). Seguramente, a alguien de los creativos detrás del programa le gusta el trabajo de la compositora, y los entendemos perfectamente a decir verdad, jeje.

Lo que sí sucedió es que con el tiempo, los fans hacían teorías sobre esto. ¿Era una canción que Marceline o su familia escuchaban antes del apocalipsis que provocó la Guerra de los Champiñones? Algunos internautas lo hablan en diferentes foros o comentarios de YouTube.

Otros más mencionan que, posiblemente, Marceline cantaba esta canción como una especie de indirecta a la Dulce Princesa pues se rumoró durante un buen periodo de la serie que ellas habían tenido una relación. Hubo muchas referencias a esa relación que no fueron confirmadas en su momento, al menos hasta el final de la serie cuando se confirma que son pareja.

La Dulce Princesa y Marceline en Hora de aventura. Foto: Cartoon Network.

Bueno, ellas sí se amaban y ese fue uno de los finales más geniales que se le pudo dar a su arco, el cual empezó como una especulación hasta hacerse canon. Sin embargo, como dijimos, no se sabe si la inclusión de “Francis Forever” de Mitski en Hora de aventura era una de esas señales.

¿Y cómo reaccionó la artista cuando escuchó su canción en el show?

Por supuesto que no faltaron quienes pensaron que Mitski había cantado en Hora de aventura, pero no lo hizo en realidad. Lo que sí es que este agregado a la banda sonora de la serie, no pasó desapercibido para la compositora.

“Es divertido escuchar una voz diferente cantar mis canciones”, dijo Mitski en una entrevista con Under the Radar. La cantante dijo también que le causó mucha curiosidad ver lo que comentaban los fans de la caricatura en los comentarios de diferentes clips de YouTube y otras redes que reposteaban ese fragmento del capítulo donde aparece su canción.

“Muchos fans de Hora de Aventura creen genuinamente que esa es una canción de Marceline estoy yo versionando. La mayoría de los comentarios son como: ‘ella está haciendo un cover de Hora de Aventuras’ o ‘Marceline lo hizo mejor’… Es muy divertido y realmente lo disfruto”.

