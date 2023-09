Lo que necesitas saber: Desde el homenaje que le hicieron en 'Adventure Time' hasta tener como fan a Iggy Pop. Acá les dejamos algunas curiosidades sobre Mitski.

En la actualidad, hay muchísimos artistas que la están rompiendo durísimo dentro de la industria musical. Sin embargo, hay algunos que tienen historias fascinantes y cosas que no todo el mundo conoce. Tal es el caso de Mitski, una de las cantautoras más talentosas e impresionantes de estos tiempos, que de plano no para de sorprendernos.

Aunque lleva un buen rato componiendo rolas increíbles y discos alucinantes, esta artista estadounidense-japonesa es un misterio para muchos. Y por supuesto que hay un montón de cosas sobre su vida y carrera profesional que no todo el mundo sabe. Nosotros nos pusimos a investigar, y acá les traemos algunos datos curiosos que seguramente no conocían sobre Mitski.

Aquí les contaremos algunos datos curiosos sobre Mitski/Foto: Getty Images

La curiosa historia del nacimiento de Mitski

Comencemos esta lista de datos curiosos de Mitski con algo que de plano los dejará con el ojo cuadrado. Resulta que en 1990, la madre japonesa y el padre estadounidense de la artista vivían en la República Democrática del Congo justo antes de que naciera. Sin embargo, ambos quería que su hija tuviera la ciudadanía japonesa.

Es por eso que su mamá –embarazada y toda la cosa– tomó un avión a Japón, dio a luz a Mitsuki Laycock Miyawaki (como en realidad se llama la cantante) y voló de regreso a África con su bebé recién nacida. Como dato extra, su familia se mudó un montón de veces debido a que su papá trabajaba en el Departamento de Estado de Estados Unidos, ¿qué tal?

Mitski volverá este 2023 con música nuevecita/Foto: Getty Images

Cambió el teclado por la guitarra para no incomodar a los demás

Cargar con un instrumento musical por las calles puede ser molesto y sobre todo muy pesado, y claro que Mitski lo sabe muy bien. En un inicio, ella tomaba clases de piano, es por eso que andaba por todos lados con su teclado. Sin embargo, transportarlo era un verdadero caos y por si eso no fuera suficiente, la gente a su alrededor no estaba tan contenta de viajar junto a ella.

La propia cantante ha contado que los pasajeros del metro la veían feo cuando intentaba llevar su teclado gigante entre todos. Considerando las dimensiones de ese instrumento y para evitarse broncas con los demás, decidió cambiar el teclado por la guitarra. Aunque eso sí, ahora que es famosa podemos verla tocando ambos sobre el escenario.

Mitski es una rifada en el teclado y la guitarra/Foto: Getty Images

Mitski pasó del cine a graduarse componiendo sus primeros discos

Dicen por ahí que la vida te lleva por caminos misterios, y eso fue justo lo que pasó con Mitski. Originalmente, su idea era estudiar cine e incluso estuvo un buen rato en el Hunter College en Manhattan. Pero se convenció que la música era su verdadera pasión y en lugar de perder tiempo, se cambió al Conservatorio de Música de SUNY Purchase College para estudiar composición de estudio.

Como podrán imaginarlo, durante la carrera tenía que escribir muchas canciones, y para sus proyectos finales, grabó sus dos primeros material discográfico, Lush y Retired From Sad, New Career In Business. Y sí, desde entonces demostró que tenía un montón de talento y creatividad musical, ¿no lo creen?

Sus rolas de amor van dedicadas… ¿a la música?

Siempre que escuchamos una canción de amor, pensamos que el compositor se la escribió en particular a esa persona especial que los tienen cacheteando las banquetas. Pero el caso de Mitski es muy peculiar, pues ha dicho que las canciones que componen sobre historias de amor, tienen que ver con la música más que con una pareja.

“Muchas de mis canciones tratan solo sobre música y tratan de perseguirla, sin sentirse amados por ella. Muchos de los ‘tú’ en mis canciones son ideas abstractas sobre la música”, declaró la cantante al respecto en una entrevista para Pitchfork. Así que como verán, sus rolas melosas no se las compuso a alguien en específico.

Mitski tuvo un homenaje especial en ‘Hora de Aventura’

Hora de Aventura (o Adventure Time, como prefieran) es una de las mejores series animadas de todos los tiempos. Y cómo no, si nos encariñamos por completo de Finn, Jake y la gran mayoría de personajes entrañables que vimos a lo largo de ocho años. Pero aunque ustedes no lo crean, en esta gran caricatura le rindieron un homenaje muy cool a Mitski.

Y es que el episodio The Music Hole de la octava temporada de la serie, podemos ver a Marceline cantando “Frances Forever”, la rola que la artista publicó en su tercer material discográfico, Bury Me at Makeout Creek. Definitivamente, ver este pequeño pedacito nos quedó claro que los creadores de la serie además de ser fans de Mitski, quisieron reconocerla a través de su propio trabajo.

Sus covers a Frank Sinatra y… ¿One Direction?

Todo el mundo en la industria musical hace covers, y así como tenemos casos de éxito, también hay otros que de plano no entendemos por qué se hicieron. Por supuesto que Mitski no es la excepción, pero afortunadamente, ella está del lado de las versiones que salieron increíbles y tiene dos en particular bastante interesantes.

A lo largo de su carrera, esta cantautora ha interpretado rolas de otros artistas, aunque sus covers más llamativos de plano son dos. Para el álbum recopilatorio, Our First 100 Days (un disco donde colaboraron varios músicos importantes para protestar durante las primeras semanas de la administración de Donald Trump), Mitski participó sacando su reinterpretación de “Fireproof” de One Direction.

Otro de los casos de covers rifados de Mitski es el que se aventó para otro álbum recopilatorio, 7-Inches For Planned Parenthood (con el que buscaban crear conciencia sobre la atención médica y educación sexual), donde nos entregó una versión simplemente espectacular de “I’m a Fool to Want You”, uno de los clásicos de Frank Sinatra.

Iggy Pop es el fan número 1 de Mitski

Para cerrar con esta lista de datos curiosos que seguramente no conocían sobre Mitski, tenemos algo que de plano les volará la cabeza. Varios artistas han dejado claro que son fanáticos de la cantautora, pero hubo uno sorprendió a propios y extraños declarándose su fan número 1, ni más ni menos que la leyenda del punk, Iggy Pop.

En el programa que conducía en BBC Radio 6, el exfrontman de The Stooges la llamó “probablemente la compositora estadounidense más avanzada que conozco”. Pero los halagos para Mitski no pararon ahí, ya que dejó claro que está impresionado con la música que compone y por su versatilidad artística.

“(Esta) joven es realmente asombrosa… ella puede hacer lo que quiera (…) Escribe, canta y también toca. Se llama Mitski”, dijo el mismísimo Iggy Pop, quien después de esto puso la rola “My Body’s Made of Crushed Little Stars”. ¿Cómo lo ven? ¿Se imaginaban que este legendario cantante fuera fan from hell de la artista japonesa-estadounidense?

