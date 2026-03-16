Lo que necesitas saber: Mitski tendrá tres presentaciones en total como parte de la gira del disco 'Nothing's About to Happen to Me'.

Mitski ya tiene agendado un concierto en el Auditorio Nacional, pero no se quedará ahí su visita a México pues tendrá un par de shows más… aunque no en el llamado Coloso de Reforma.

Este par de nuevas presentaciones se llevarán a cabo en el Teatro Fru Fru de la CDMX, justo antes del concierto principal en el Auditorio.

Foto: vía redes sociales de Mitski

Mitski en la Ciudad de México: Fechas y cómo llegar al Teatro Fru Fru

Los dos nuevos conciertos de Mitski en el Teatro Fru Fru se realizarán los 20 y 21 de marzo próximos.

Apúntale en caso de que no tengas el dato: este icónico teatro se encuentra ubicado sobre la calle de Donceles #24, esto en la colonia Centro, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Si viajas en transporte público, la forma más fácil de llegar es en Metro, bajando en la estaciones Bellas Artes o Allende. En este enlace te dejamos la ubicación en Google Maps.

Interior del Teatro Fru Fru. Foto: vía redes sociales del inmueble.

Cómo comprar boletos

Ahora sí, para que vayas sacando el ahorrito, podrás comprar los boletos el próximo miércoles 18 de marzo a partir de las 12 pm hora del centro de México.

Ojo que no habrá preventa para estos shows de Mitski en el Teatro Fru Fru. Y para intentar que no te ganen las entradas, guarda bien este link porque aquí podrás acceder para comprarlos.

Va a estar buena esta visita de Mitski porque, además, viene con su disco Nothing’s About to Happen to Me y está buenísimo. Y si no lo has escuchado, anímate a echarle oído leyendo nuestra reseña.