Lo que necesitas saber: Te dejamos 5 claves para entrarle al nuevo disco de Modest Mouse, 'An Eraser and a Maze'.

Modest Mouse lanzó hoy su quinceavo disco de estudio, titulado An Eraser and a Maze, una prueba de la creatividad aparentemente infinita de Isaac Brock, con quien tuvimos un plática que te dejamos por acá.

An Eraser and a Maze llega a complementar una discografía muy sólida de la banda de rock que no ha dejado de experimentar a 30 de años de la salida de su disco debut. Modest Mouse es una auténtica banda de culto que nos sigue sorprendiendo.

El doloroso adiós a Jeremiah Green y una nueva alineación

El contexto más pesado que rodea a este disco es la ausencia de Jeremiah Green, baterista fundador de la banda y amigo íntimo de Isaac Brock, quien falleció a finales de 2022 a causa de cáncer.

Este trágico evento marcó profundamente el tono emocional del álbum. Para seguir adelante, Brock reclutó a nuevos miembros: Simon O’Connor (guitarra), Damon Cox (batería) y Keith Karman (teclados), inyectando sangre nueva a un proyecto con tres décadas de historia y consolidando una nueva era para la banda.

El disco está lleno de la idea de la mortalidad, como nos dijo Isaac en la entrevista, cada vez más gente cercana fallece y él mismo es consciente de la impermanencia. Rolotas como “Third Side of the Moon” o “Remember Yourself” son pura catarsis sobre la vida y su efímera belleza.

Un disco especial: el regreso a lo indie con Modest Mouse

Después de más de dos décadas lanzando música bajo Epic Records, An Eraser and a Maze marca el regreso de Modest Mouse a la vía independiente. El álbum llega a través de su propio sello, Glacial Pace Recordings, en conjunto con Virgin Music Group. Vaya que el tiempo es relativo y las cosas cambian, uno de los grandes mensajes del disco.

Además, un dato bastante curioso es que Brock concibió originalmente estas canciones para Ugly Casanova (su proyecto alterno de principios de los 2000), antes de darse cuenta de que el material era lo suficientemente robusto para convertirse en el siguiente paso de Modest Mouse.

Este tema de un borrador y un laberinto deja ver cómo es que Isaac narra lo desorientador que puede parecer ser humano. En “Speak N’ Spell (Or Not)”, Isaac dice que ojalá pudiéramos leer por adelantado algunos capítulos para evitar algunas cosas. El concepto del cambio y el paso del tiempo es la razón de ser del disco.

Modest Mouse crea un puente entre la melancolía noventera y la experimentación actual

Si eres fan desde los inicios de Modest Mouse, con los sonidos más crudos de la banda, y extrañabas el sonido más crudo de sus primeros discos, este material trae gratas sorpresas. “Impossible Somedays”, “Speak N’ Spell (Or Not)” y “Look How Far…” tienen esa sensación de descontrol y riffs raros.

La experimentación llega con “Song About Nothing”, “Rotten Fruit” y la genial aunque demasiado corta “Stoner Party”. Hooks pegajosos, electrónica y percusiones digitales se acoplan a la idea creativa de Modest Mouse.

Aunque no abandonan del todo las texturas pulidas y “pop” de su disco anterior, The Golden Casket —gracias a la participación de productores como Jacknife Lee y Justin Raisen—, el álbum logra un gran equilibrio.

Encontramos destellos de la melancolía de su época dorada combinados con ritmos más bailables, sintetizadores y un caos medido de Modest Mouse.

Las rolas esenciales de An Eraser And A Maze

Si vas a darle play, hay paradas obligatorias en estos 49 minutos. “Third Side of the Moon” es sin duda el corazón del disco: una hermosa y agridulce carta de despedida a Jeremiah Green, impulsada por bajos pulsantes y guitarras desgarradoras. La melodía es uno de esos loops geniales que Isaac inserta en tu mente y te encontrarás tarareando todo un día.

Por otro lado, “Picking Dragons’ Pockets” abre el álbum con una explosión de energía total, mientras que “Rotten Fruit” sorprende incorporando bajos sintetizados bastante adictivos.

Modest Mouse cierra su discazo con “Impossible Somedays”, una de las mejores letras en las que Isaac Brock cuestiona el cambio constante en la vida, y las muchas cosas que pasan por nuestra cabeza.

Sobre un rock psicodélico ligero en una rola con el sonido clásico de Modest, el cierre de este disco no podría ser mejor. El flashback al rock noventero con distorsión ligera nos encanta, y ya queremos ver a Modest Mouse tocando este nuevo disco en México.

La idea de la hermosa confusión que pulió Modest Mouse en uno de sus discos definitivos

Estamos ante uno de los grandes discos de Modest Mouse, que tiene tracks que son clásicos instantáneos de la banda, con su calma reconfortaante y su intensidad desorientadora.

Las ideas del disco se quedan contigo, como un abrazo a la distancia de Isaac, diciendo: “Tampoco entiendo mucho de la vida, pero aquí estamos”. Podemos pensar que será uno de los discos indispensables de Modest Mouse, como lo son hoy We Were Dead Before the Ship Even Sank (2007) o incluso Good News for People Who Love Bad News (2004).

Isaac Brock nos entrega letras mucho menos cínicas o enigmáticas, enfocándose en reflexiones sobre el tiempo, la memoria y en elegir el amor por encima del odio. An Eraser And A Maze demuestra que, a pesar de las tragedias, Modest Mouse sabe reinventarse y entregar un disco sólido, melancólico y lleno de vida.

En la entrevista, Isaac nos confirmo que vendrán a México en 2027, y tocarán lo más que puedan por acá. Pueden encontrar versiones físicas de An Eraser and a Maze y demás mercancía de Modest Mouse por acá.