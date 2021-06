Se armó: ¡Molotov anuncia su primer concierto presencial de 2021 en CDMX!

No, no están soñando… Luego de un año complicado donde la pandemia nos alejó de los eventos presenciales, por fin volveremos a disfrutar la música en vivo. En los últimos meses, se han anunciado ya algunos conciertos y festivales alrededor del mundo, con varios artistas preparados para regresar a las andadas y México no es la excepción. Por acá, Molotov se prepara para hacer lo suyo.

La legendaria banda mexa acaba de anunciar su primer show presencial de 2021 en la CDMX, esto luego de que el gobierno capitalino diera a conocer hace unas semanas el protocolo a seguir para llevar a cabo conciertos y más. ¿Están listos?

Molotov vuelve a los escenarios en CDMX

Sabíamos que el regreso a los conciertos sucedería en cualquier momento. La espera ha sido más larga de lo que hubiésemos querido, pero como dicen por ahí: “no hay mal que dure 100 años”. A finales de mayo pasado, las autoridades de la Ciudad de México revelaron las medidas y protocolos sanitarios para volver a los show en vivo (AQUÍ te los mostramos por cualquier cosa que se ofrezca).

Pues bien, la hora ha llegado y son Molotov quienes se subirán a la tarima una vez más para compartir con el público. Este lunes, el grupo confirmó que realizará un concierto el próximo 1 de julio en la famosa curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez a las 8:30 de la noche.

La banda, al igual que varios colegas de la industria, se las vio complicadas en 2020 para echar a andar proyectos y otras cosas. Los últimos lanzamiento de la banda fueron Agua Maldita en 2014 como su más reciente disco de estudio y desde entonces, los hemos visto romper los escenarios con icónicas presentaciones como su Unplugged de 2018 y el disco en vivo desde el Palacio de los Deportes que lanzaron en 2019. Así que ya hacía falta verles de nuevo.

¿Le quieres entrar al concierto? Ponte atento que la preventa comienza el 16 y 17 de junio a las 11:00 am en Citibanamex, para luego abrir paso a la venta general el próximo día 18. Y sí, lo sabemos: se siente bien volver a las andadas. ¡Pero hey! Recuerden que hay medidas sanitarias a seguir. Acá abajo les explicamos más.

¿Y cómo está la onda con las medidas sanitarias?

Como lo dijimos anteriormente, el gobierno capitalino tiene contempladas una serie de medidas y protocolos sanitarios para la realización de conciertos. En el caso del evento con Molotov, el recinto estará dividido en cinco zonas (Plus, Roja, Amarillo, Verde y Morado) y los asistentes deberán permanecer en palcos privados con un número máximo de acompañantes. Así está la dinámica con las secciones de palcos:

– Únicamente 8 personas para las zonas de palco Plus (VIP)

– 4 personas (con opción de incrementar a 5 o 6) en las zonas de palcos Amarillo, Verde y Morada

– 2 personas para la zona de palcos Roja

Los palcos desde luego estarán divididos de acuerdo a los señalamiento de sana distancia y el acceso se deberá hacer tres horas antes del evento. Podrás acceder con auto o a pie y deberás ingresar al recinto conforme al número de palco que te toque: los nones entran por la puerta 15 (Av. Añil) y los pares por el Acceso 9 (Viaducto Río de la Piedad). Ahora sí, a darle a los conciertos.