¡Regresan los conciertos! Estas serán las medidas de prevención para espacios abiertos en CDMX

No, no están soñando ni nada por el estilo… Los eventos musicales masivos ya están regresando en diversas partes del mundo y México no es la excepción. Monterrey y Guadalajara poco a poco comienzan a recibir al público en algunos venues con aforo limitado y ahora, la capital mexicana se suma a la tendencia.

Este viernes, el gobierno de la Ciudad de México anunció las medidas que se implementarán para que -por fin- podamos asistir a conciertos en espacios abiertos. La apertura comenzará a mediados de junio próximo y, desde luego, ya hay un protocolo sanitario definido que te explicaremos a continuación.

La reapertura gradual en la capital

Vaya año que nos aventamos ¿verdad? En todo el mundo, la industria de los eventos en vivo se vio afectada por la pandemia y aunque tanteábamos mes con mes que pronto se reanudaría todo, las complicaciones rebasaron nuestras expectativas. Sin embargo, en este 2021 ya podemos ver un poco de luz al final del túnel.

Las vacunas se comenzaron a distribuir desde hace unos meses en México y de a poquito, el panorama luce más alentador aunque, eso sí, eso no significa que debemos dejar de cuidarnos. Además, la capital azteca seguirá en semáforo amarillo por tercera semana consecutiva y como se ha visto en los recientes días, eventos deportivos y de entretenimiento comienzan a recibir gente con aforos limitados y medidas de contingencia. Ahora, es turno de los conciertos en espacios abiertos.

Anuncian medidas para conciertos en espacios abiertos en CDMX

Este viernes, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública, José Merino, anunció las medidas que se implementarán para que los conciertos se puedan realizar en la Ciudad de México, eso sí, únicamente en espacios abiertos.

Las disposiciones se aplicarán a partir del próximo 15 de junio (pa’ que vayas anotando en la agenda), fecha en que comenzará la reactivación gradual de eventos masivos. Al igual que en otras partes del mundo, la gente que asista a conciertos en CDMX deberá estar divida en palcos, mismos en los que solo entrarán un máximo de ocho personas.

Estas son las medidas generales que se aplicarán para los conciertos al aire libre en CDMX:

– Aforo del 25 por ciento (independientemente del número de palcos)

– Los recintos al aire libre se refiere a lugares tipo el Autódromo Hermanos Rodríguez; los estadios no están contemplados pues solo están destinados a eventos deportivos

– Uso obligatorio de sistema QR por secciones para identificar el palco exacto de los asistentes

– Uso obligatorio de cubrebocas todo el tiempo para asistentes y personal

– Habrá sana distancia en punto de concentración como baños y venta de alimentos

– El acceso y la salida, tanto del personal y trabajadores como del público, será escalonada y con implementación de filtros sanitarios.

– Todo el personal que trabaje en los eventos deberá contar con una prueba negativa de antígenos que se haya realizado en las 72 horas previas.

Los palcos

Como mencionamos, solo podrán entrar ocho personas por palco como máximo (habrá algunos con capacidad para cuatro y seis). En las nuevas disposiciones anunciadas, también se permitirá la colocación de estos en zonas generales y el espacio de separación entre unidades será de dos metros porque, ya sabes, sana distancia ante todo.

El Gobierno de CDMX y los organizadores de conciertos promoverán que la venta de bebidas y comida se realice directamente en los palcos para evitar aglomeraciones en puntos de concentración. Ahora sí, los conciertos -al aire libre- regresan para que volvamos a vibrar con la música en vivo.