Monogem: La artista que te hará bailar con su pop con sabor latino

En la actualidad, tenemos proyectos sumamente interesantes que están usando el español como plataforma para darse a conocer. Durante estos últimos años hemos visto la explosión de nuestro idioma en todo el mundo, gracias a que un montón de artistas retoman sus raíces y las presentan a través de la música para conectar con miles de personas en todo el planeta, demostrando que no es necesario cantar en inglés para sobresalir. Sin embargo, el caso de Monogem es muy especial.

Esta artista ha crecido a pasos agigantados dentro de la escena musical independiente de Estados Unidos, gracias a la combinación espectacular entre su voz y los beats electrónicos que compone. Sin embargo, aunque tiene herencia mexicana, recientemente adoptó nuestro idioma para componer sus canciones y eso fue una verdadera revelación a nivel personal y profesional. Por acá tuvimos la oportunidad de platicar con la mujer detrás de este increíble proyecto, quien ahora les contará sobre su carrera.

¿Quién es Monogem?

Monogem es el proyecto y el alter ego de Jen Hirsh, artista estadounidense con raíces mexicanas. Desde temprana edad se interesó en la música, gracias a la influencia de grandes artistas como Michael Jackson y Prince. Sin embargo, además de tener como referentes a estos nombres dentro de la industria musical, también se vio inspirada por músicos de R&B y jazz, del tamaño de Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Aunque eso sí, también le entra a propuestas nuevas como Rosalía, Buscabulla, Bomba Estéreo Helado Negro.

Mientras crecía en Los Ángeles y asistía a la escuela, fue forjando un estilo propio. Ella misma ha dicho que su lado mexa fue algo que no había explorado por completo, ya que su madre no le hablaba en español y la única persona que le enseñó el idioma fue su abuela. Lamentablemente ella murió cuando Jen tenía 15 años y desde entonces esa parte de su vida quedó como un recuerdo que le calaba hondo y que haría que se alejara por un buen rato de esta herencia mexicana.

Su breve paso por ‘American Idol’

Después de estudiar en una de las escuelas de música más prestigiosas de todo el mundo, el Berklee College, Jen Hirsh decide iniciar formalmente con el proyecto de Monogem en 2017, pues luego de haber cantado durante todo este tiempo y un paso bastante obvio en su vida. “Creo que canté antes de poder hablar “, nos cuenta esta artista, pero mientras publicaba sus primeras canciones de manera independiente, apareció en uno de los concursos musicales más importantes del planeta.

En 2012, Jen hizo casting para American Idol y se quedó, aunque como suele suceder dentro de estos programas, surgen grandes cantantes que no siempre son los que terminan ganando el primer lugar. Sin embargo, para ella, haber aparecido en el show fue una bendición, pero también considera que fue bueno salir antes de tiempo y llegar a los primeros 16 del concurso:

“Fue una gran experiencia, aprendí muchísimo sobre cómo interpretar bajo mucho estrés, en vivo y en la televisión. Es una verdadera locura. Pero al final es eso, televisión, un reality donde necesitas tener tu historia (…) No se trata realmente de cantar o del talento”, nos cuenta Jen Hirsh.

El nacimiento de un proyecto interesante

Sin embargo, a pesar de que aparecer en este programa tan importante resultó ser una experiencia agridulce para Jen, no todo fue tan malo, ya que gracias a esto se inspiró para dar paso a Monogem: “Después del show quería hacer música diferente, algo con R&B o electrónico, algo nuevo. No quería usar mi nombre, de verdad quería empezar algo totalmente nuevo”. A pesar de que este fue el inicio “formal” del proyecto, ya había presentado algunas canciones interesantes previamente.

“Follow You”, “Wait and See”, “Stay With Me” y “The Glow” fueron de las primeras rolas que lanzó en plataformas digitales durante tres años. Finalmente y luego de mucho esfuerzo, para 2015 lanzó su EP debut homónimo, en el que reunió todos estos sencillos llenos de beats sumamente agradables al oído. Sin embargo, Jen no se quedó con los brazos cruzados, ya que continuó componiendo y planeando todo para su siguiente material mientras se presentaba en distintos foros de Estados Unidos.

Una artista que constantemente se reinventa

Para 2017 y luego de agarrar más experiencia, Monogem mostró una nueva faceta en su carrera con rolas como “Gone”, “Take It Slow” y “Wild”, en las que se sentía la verdadera esencia de su proyecto y un estilo mucho más marcado, gracias a un sonido vibrante en el que brilla su espectacular voz acompañada de sintetizadores juguetones. Ese mismo año estrenó su primer material discográfico, 100%, el cual tuvo una gran aceptación por parte de la crítica especializada y que incluso le valió ganar más seguidores.

Durante los siguientes años, Jen Hirsh compartió un montón de sencillos interesantes que quedan como testigo de su enorme evolución como artista. “Late Night Love” con N2N, “Shade”, “Lean”, “Back & Forth” en colaboración con Josh Jacobson y “Soy lo que soy” (su primera canción en español) son solo algunos ejemplos del crecimiento que ha tenido a lo largo de todos estos años. En 2019 lanzó un segundo EP, So Many Ways, pero estaba a punto de dar un paso enorme en su carrera.

Pasar del inglés al español y el lanzamiento de ‘Gardenia’

2020 fue un año complicado para todos, hubo mucha incertidumbre por la cancelación de eventos masivos y por supuesto que esto impactó en la industria musical. Por su parte, Monogem sorprendió estrenando rolas donde por fin cantaba completamente en español, como “Paraíso”, “Míranos” junto a Georgel y hasta armó un cover de un clásico, “Bésame Mucho”. Sin que nosotros lo supiéramos, este sería el siguiente cambio importante para el proyecto, volver a sus raíces mexicanas y retomar el idioma de su familia.

Luego de varios sencillos como “Sólo Amor”, “Dame La Fuerza” y “Magia”, para 2021, Jen Hirsh presentó su segundo material discográfico, Gardenia. Este disco es una mezcla entre sus influencias norteamericanas y la herencia mexa, dos conceptos con los que jugó durante todo este tiempo y que curiosamente, considera que su parte mexicana la tuvo oculta por un buen rato. Pero en general, podemos decirles que este álbum es una gran introducción a este increíble proyecto.

“Me di cuenta de que para mí no era tan fácil componer en español, porque como te darás cuenta, parece que hablo como alguien de cinco años. Pero muchas de mis ideas y conceptos vienen del español, así que fue un reto hacer este disco pero resultó ser un proceso completamente enriquecedor. El inglés es mi primer idioma, pero cuando me atoraba escribía letras en español y todo parecía sonar mejor, es como si hubiera encontrado una nueva voz, canto diferente y se escucha distinto”.

Un disco que le cambió la vida por completo

Con Gardenia y a través de esta combinación de lenguajes y expresiones, Monogem quiere darse a conocer en todo el mundo. Pero más allá de servir como una plataforma para que su música llegue a todos los rincones del planeta, para Jen Hirsh, componer este disco fue una verdadera revelación que le cambió la vida para siempre. Por fin halló el concepto musical al que quería llegar y el mensaje que quiere compartir con todos los que escuchen sus canciones.