Morrissey es una de esas figuras de la música que no se guarda nada cuando, de repente, tiene ganas de dar declaraciones tan tajantes como polémicas. Y bueno, ahora que aparentemente se prepara para traernos un nuevo disco, la cosa parece que no va a ser distinta.

Esto lo decimos ya que recientemente se presentó en Las Vegas y aprovechó el momento para mostrar algunas composiciones en las que ha trabajado. Una de esas canciones, la cual presentó bajo el título de “Bonfire of Teenager”, sorprendió al mundo por la historia que hay detrás de ella además de una polémica referencia a Oasis que se alcanzó a distinguir por ahí.

En mayo del 2017 tuvo lugar un atentado en la Manchester Arena tras un concierto de Ariana Grande. De acuerdo con la BBC, el ataque suicida perpetrado por un hombre con un dispositivo explosivo, dejó al menos 22 muertos y cerca de 60 heridos.

Tras el suceso, la gente de dicha ciudad se unió de diversas formas y una de las tantas muestras de solidaridad que se manifestaron, fue el canto de “Don’t Look Back In Anger” de Oasis (oriundos de ahí) como una especie de himno apoyo y amor ante la adversidad.

De hecho, diversos artistas como Coldplay, la propia Ariana Grande, U2, Johnny Marr y hasta Metallica han tocado versiones de esa emblemática canción como muestra solidaria. Y ahora, a cinco años de aquel lamentable hecho, otro destacado artista de Manchester como lo es Morrissey hace mención del tema… aunque con cierta controversia de por medio.

Como les decíamos, el exlíder de The Smiths recién dio una presentación en Las Vegas como parte de una residencia que arma por aquellos lares y presentó esta nueva rola llamada “Bonfire Of Teenagers”, la cual se inspira en los sucesos de aquel ataque.

“Esta canción es nueva, se trata del 11 de septiembre de Inglaterra [así se refiere Morrissey a ese acontecimiento en comparación con el atentado de Nueva York del 2001]… Obviamente, en la alegre Inglaterra la mayoría de la gente no hablará de eso, pero yo lo haré“, dice el cantante británico en un video que circula en redes antes de tocar su nuevo tema.

La letra de la rola parece hablar, en primera instancia, de una joven fan que se dirigía a aquel concierto de Ariana Grande del 2017. Pero luego, viene una de las partes más polémicas en otro verso.

También puedes leer: “Songbird”, la melosa rola que demostró que Liam Gallagher debía escribir más en Oasis

“Bonfire Of Teenagers” tiene toda la pinta de una balada nostálgica, cosa que se le da bien históricamente a Morrissey. Pero aún así, el cantante no deja de lado su parte más crítica y destapa así una controversial referencia a la clásica canción antes mencionada de Oasis que, como dijimos, se convirtió en el himno de la gente de Manchester tras el atentado del 2017:

“Silly people sing ‘don’t look back in anger’… and the morons sing and sway: ‘don’t look back in anger’. I can assure you I will look back in anger ’till the day I die”.

La traducción sería: “la gente tonta canta ‘don’t look back in anger’… y los imbéciles cantan y se balancean: ‘don’t look back in anger’… Te puedo asegurar que miraré atrás con enojo hasta el día en que me muera”.

Acá abajo el video de “Bonfire Of Teenagers”.