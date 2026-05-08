Lo que necesitas saber: El festival se realiza el 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Arma el itinerario.

¿Ya listos para el Tecate Emblema 2026? Haz el check: outfit, dinero para las chelas y comida, el transporte… y sí, falta planear el recorrido con los horarios oficiales.

Este año, el festival se puso un poquito nostálgico y se trajo a dos actos que remontarán a los fans a la época pop del inicios de los 2010, con Louis Tomlinson (ex One Direction) y Jonas Brothers como headliners.

Horarios oficiales del Tecate Emblema 2026

Pero no todo es pop de la década pasada… el festival tendrá su lado alternativo con Bruses, Hercules & Love Affair, Nsqk, LP, Mika junto a otros actos más pop viral para la Gen Z y demás.

Se ve interesante para pasarla cool el fin de semana, ¿no? Bueno, aquí van los horarios del Tecate Emblema para que los tengan a la mano.

Horarios Tecate Emblema 2026 – día sábado 16 de mayo

A decir verdad, no hay empalmes demasiado sustanciosos. Mika con Louis Tomlinson y Jonas Brothers con Lost Frequencies se empalman por algunos minutos… así que habrá que tomar decisiones importantes.

Aquí el horario de Tecate Emblema para el sábado…

Foto: Horario del sábado para Tecate Emblema 2026 Foto: OCESA

Horarios Tecate Emblema – día domingo 17 de mayo

Para el domingo, se ve más relajada la cosa pensando en que hay artistas que responden a públicos distintos. Aunque no dudamos que algunos fans de Nsqk también les guste Kenia Os… si es así, ahí hay una situación con los sets que se encuentran empalmados varios minutos.

Bueno, aquí los horarios de Tecate Emblema 2026 para el domingo.

Horario del domingo para Tecate Emblema 2026 Foto: OCESA

Precios de boletos al momento

Ya tienes los horarios del Tecate Emblema 2026… y si no tienes boleto, aquí te dejamos los precios por si te animas a comprarlos.

Abono general: $2235 pesos (fase 1)

Boleto individual sábado: $1330 (fase 2)

Boleto individual domingo: $1330 (fase 2)

Échale un ojo a los precios de los boletos en el sitio web del festival se quieres comprar los VIP o experiencias especiales.