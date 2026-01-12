Lo que necesitas saber: Matt Kwasniewski-Kelvin fue parte de black midi hasta 2021, año en que se anunció su salida por problemas de salud mental. Al parecer, estos mismos habrían sido la causa de su fallecimiento.

En agosto de 2024 se dio a conocer la disolución de black midi, una banda de la que se esperaba mucho por sus interesantes trabajos y la energía de sus presentaciones. Ahora, con la muerte de Matt Kwasniewski-Kelvin una se ha roto la posibilidad de una reunión. Al menos una con la totalidad de sus miembros originales.

El lamentable fallecimiento de Matt Kwasniewski-Kelvin fue confirmado por Rought Trade Records, disquera que se encargó de publicar los tres discos de estudio de black midi. Por medio de un comunicado, el sello señaló que el guitarrista falleció tras una larga batalla con su salud mental.

Por el momento se desconocen las circunstancias en las que Kwasniewski-Kelvin murió. Sin embargo, en el mensaje de Rought Trade Record se insinúa algo que es mejor esperar a que sea confirmado oficialmente por las autoridades.

“Si tienes problemas de salud mental, comunícate con tus seres queridos o con una de las diversas organizaciones benéficas como Mind, CALM y Samaritans que brindan servicios y alguien con quien hablar en cualquier momento de necesidad”.

Desde 2021 Matt Kwasniewski-Kelvin no era parte de black midi

Matt Kwasniewski-Kelvin fue parte de black midi hasta 2021, año en el que la banda anunció que se tomaría una pausa por temas de salud mental. Aún así, apareció en los créditos de algunas de las canciones del segundo disco, Cavalcade.

“Matt, una persona increíblemente talentosa que será verdaderamente extrañada”, agregó Rought Trade Records en el mensaje ofrecido tras haber recibido información directamente de la familia del joven guitarrista.

Luego de lanzar su tercer álbum, el aclamado Hellfire, inesperadamente se anunció el fin de black midi. Lo hizo oficial el vocalista Geordie Greep, pese a que, según el bajista Cameron Picton, todos los miembros del grupo decidieron no decir absolutamente nada de la “separación”.