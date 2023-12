Lo que necesitas saber: Desde "Murder on the Dancefloor" hasta "Burning Love", les dejamos 10 canciones que seguro han escuchado en trends de TikTok y que probablemente no saben su nombre o quién las interpreta.

En la actualidad, gracias a internet y plataformas como TikTok, es un poco más fácil el poder encontrar los títulos de esas canciones que escuchamos en la radio o en la televisión y que por se nos quedan atrapadas en la cabeza.

Y es que aunque suena a un problema más de los años 90 donde el acceso a internet era bastante limitado, en la actualidad aún existen canciones y éxitos musicales que la gente aún escucha sin saber su nombre. De eso seguro sabe la gente que se la vive en TikTok.

Imagen ilustrativa de TikTok/Foto: Getty Images

Muchas canciones de hace años siguen sonando gracias a series y películas

En los últimos meses muchas canciones de décadas pasadas, de hecho, han comenzado a revivir su fama (o a aumentarla más en los últimos meses) gracias a su adición a shows de televisión o películas. Tal es el reciente caso de “Murder on the Dancefloor”, de Sophie Ellis-Bextor.

La canción fue lanzada hace 22 años, en el 2001. Sin embargo, en redes sociales ha comenzado a sonar fuertemente después de que apareciera en la película ‘Saltburn’, dirigida por Emerald Fennell y protagonizada por Barry Keoghan y Jacob Elordi.

Imagen de ‘Saltburn’/Foto: Amazon Prime Video

Pero también gracias a su popularidad en TikTok

Otro ejemplo bastante notable es “Running Up That Hill” de Kate Bush, canción que en 2022 sonó a más no poder luego de ser parte de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ y convertirse en una de las rolas más importantes dentro de la trama de los hermanos Duffer.

Así hay bastantes ejemplos. Lo cierto es que estas canciones si bien comienzan a sonar de nueva cuenta por aparecer en shows y películas, después siguen siendo un éxito gracias a TikTok, donde a través de trends y videos virales se reproducen una y otra vez.

Acá enlistamos 10 canciones que seguro has escuchado en trends de TikTok

Como nosotros nos la pasamos en TikTok, acá hicimos un recuento de 10 canciones que hemos escuchado en trends famosos y conocidos de la plataforma de videos, pero que quizá muchos no conocen su nombre ni quién las canta:

10.- “KITT y los coches del pasado” de Ladilla Rusa

Una canción muy interesante que nos topamos en los trends de TikTok es esta de parte de un grupo musical llamado Ladilla Rusa, quienes en 2022 lanzaron “KITT y los coches del pasado”, rola que tiene el estribillo “Y es que Mariví es una enamorada, una enamorada de cualquier mariconada”.

La canción se usa en los trends de TikTok donde las mujeres que hablan de cómo ellas o sus amigas romantizan el esfuerzo mínimo cuando de relaciones amorosas se refiere. Y sí, muchas seguramente nos hemos identificado con esos videos.

9.- “Those Eyes” de New West

New West es un colectivo musical originario de Toronto, Canadá, y que se formó en 2017 por Kala Wita, Vella, Ben Key y Noel West, que este 2023 lanzaron su disco debut ‘Based On A True Story…’, el cual contiene la canción “Those Eyes”.

En los trends de TikTok, “Those Eyes” se usa para poner una foto –acompañada de la captura de pantalla de un tuit– donde las personas se hayan sentido completamente felices durante el año.

8.- “Mr. Saxobeat” de Alexandra Stan

Esta canción fue todo un hit de la electrónica cuando se estrenó en el 2011 por la cantante rumana, Alexandra Stan. Sin embargo, 12 años después los usuarios en TikTok la usan –principalmente– para hablar de los lujos que se pueden dar las personas con bonita cara u otro atractivo visual.

7.- “Heads Will Roll” de los Yeah Yeah Yeahs

Otro clásico de TikTok es la canción “Heads Will Roll” de los Yeah Yeah Yeahs, trío conformado por Karen O, Brian Chase y Nick Zinner, que incluyeron dicha rola en el disco It’s Blitz! de 2009, y ahora se usa para describir a la gente que ya no suele fiestear tan duro como antes.

El trend de TikTok con esta canción es una donde usan imágenes de la película ‘Proyecto X’, pues un remix de “Heads Will Roll” apareció en dicha cinta que habla de una fiesta de estudiantes de secundaria que se sale completamente de control.

6.- “Burning Love” de Elvis Presley

Es increíble que 51 años después de su estreno, la canción de “Burning Love” esté vigente gracias a TikTok y esos videos donde la gente menciona cosas que hicieron en su vida y por las cuales empezaron a “sonar así”.

Un trend un poco difícil de explicar, así que mejor les dejamos un ejemplo para que se entienda mejor la idea y cómo se usa esta canción del ‘Rey del Rock & Roll’ en TikTok:

5.- “Escape (The Piña Colada Song)” de Rupert Holmes

Esta canción segurito la recuerdan los amantes de Shrek gracias a la primera película, cuando Lord Farquaad visualiza las opciones de princesas solteras con las que podría casarse y el espejo le describe a Fiona, a quien le gustan las piñas coladas.

En TikTok, el éxito de 1979 de Rupert Holmes donde habla de un hombre que se aburre de su relación actual por culpa de la rutina, ahora se usa para hacer videos donde los usuarios hablan de las mamás/papás que les dan miedo a sus amigos.

4.- “Dubidubidu” de Christell

Si de trends en TikTok se trata, debemos decir que nuestros favoritos son los que tienen a gatitos y perritos. Justamente en esa categoría entra el “Dubidubidu”, una canción de la cantante chilena Christell, con la que las personas graban a sus mascotas mientras les acercan y alejan el celular rápidamente.

3.- “Murder on the Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor

Como les comentamos, uno de los más grandes éxitos de los años 2000 ha regresado gracias a la película ‘Saltburn’, la cual ha perturbado a algunos gracias a una de las escenas de la cinta que además de ser bastante fuerte, está musicalizada con este temazo de Sophie Ellis-Bextor.

Obvio los videos de este trend son relacionados a la película y les recordamos, hace unos meses tuvimos la oportunidad de platicar con la cantante inglesa, quien nos contó cómo fue que surgió esta canción que coescribió junto a Gregg Alexander.

2.- “Komm tanzen ich will nicht!” de Steph Evo

Una de las canciones más sonadas en TikTok este año fue la de “Komm tanzen ich will nicht!”, que va acompañada de un lobo animado que baila y que ha sido bautizado por la comunidad de internet como el ‘ijbiñij’, meme del que ya les habíamos platicado.

En el caso de México y otros países de Latinoamérica, la mayoría usa esta canción para hacer memes sobre nahuales, que como seguro saben es una especie de brujo o ser sobrenatural que puede transformarse en un animal. Bien interesante la cosa.

1.- “O Superman” de Laurie Anderson

“O Superman” fue lanzada en 1981 por la artista de performance y música experimental, Laurie Anderson, y si bien en su momento no fue una rola que fuera aclamada por la crítica (de hecho todo lo contrario), en la actualidad es diferente gracias a un inusual trend en TikTok.

Y es que esta canción se usa en videos donde la gente habla de coincidencias que han pasado y que no tienen explicación aparente, principalmente el encontrar señales de seres queridos que murieron y con los que tuvieron interacciones después de ese doloroso momento.

https://www.tiktok.com/@galbigirl/video/7308720845399051562

Como pueden ver, hay muchas canciones que han tenido su “segundo aire” gracias a trends de TikTok, ¿qué otra rola de videos virales en dicha plataforma agregarían en este listado?

Te puede interesar