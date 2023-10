Lo que necesitas saber: "Murder On The Dancefloor" es la canción más icónica de Sophie Ellis-Bextor. La cantante inglesa nos platica cómo la idea para la rola se dio a partir de una simple pero curiosa anécdota con su coescritor.

Esta es sin duda una de las canciones más geniales del dance pop del nuevo milenio; de esas que pasa el tiempo y siguen siendo un hitazo. Pero, ¿conocían la historia detrás de “Murder On The Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor?

Lanzada en el 2001 (tampoco podemos creer que ya tenga más de 20 años esta rolota), este tema formó parte del disco Read My Lips, el disco debut solista de la cantante inglesa. Y detrás de este tema, hay algunos detalles imperdibles que vale la pena repasar.

Sophie Ellis-Bextor en el Corona Capital Guadalajara 2023. Foto: Diego Vergara para Sopitas.com

El disco ‘Read My Lips’ de Sophie Ellis-Bextor

Seguro que muchos artistas tienen algo de incertidumbre sobre iniciar una carrera como solista, sobre todo después de iniciarse en la música con una banda. En el caso de Sophie Ellis-Bextor, las cosas salieron bastante bien.

Como dijimos, nos trajo este genial disco Read My Lips, con el que se posicionó dentro de la escena dance pop mundial. Y vaya que se juntó con muchos cracks para producir ese material.

Desde Alex James de Blur hasta el mero mero Moby, los créditos en el álbum son bastante destacados… Pero hubo otra colaboración que, en el papel, se convirtió en la más significativa pues fue la que dio paso a la canción más exitosa de Ellis-Bextor.

Portada del disco ‘Read My Lips’ de Sophie Ellis Bextor. Imagen: Polydor Records.

La historia detrás de “Murder On The Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor

Tuvimos la oportunidad de platicar con la cantante inglesa, quien nos contó cómo fue que surgió este temazo que coescribió junto a Gregg Alexander (sí, el mismo que lideró a New Radicals y nos trajo “You Get What You Give”).

La composición de la rola se dio en un día en que Alexander tenía ganas de fiestear en un club, pero por alguna razón no pudo salir aquella noche. Así, comenzó el proceso de escritura al que se uniría Sophie eventualmente agregando algunos toques a la historia que Gregg había desarrollado.

Checa a continuación la historia detrás de “Murder On The Dancefloor” de Sophie Ellis-Bextor, contada por ella misma. ¿Quieres conocer más anécdotas geniales detrás de las canciones más icónicas de tus artistas favoritos? Aquí te dejamos todo nuestro contenido de Detrás de la Canción, y recuerda seguir nuestras redes sociales para ver los videos de nuestras próximas entregas.

