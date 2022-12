El mundo de la música vuelve a estar de luto y justo en Navidad. Maxi Jazz, cantante de Faithless, murió a los 65 años de edad en su casa al sur de Londres, Inglaterra, la noche de este viernes 23 de diciembre.

Maxi Jazz murió mientras dormía

Así lo confirmó Sister Bliss, quien también formara parte de la agrupación. “Estamos desconsolados de compartir que Maxi murió en paz mientras dormía anoche. Enviamos amor a todos los que compartieron nuestro viaje musical… Please look after each other, y’hear (cuídense unos a otros, ¿me oyen?, como él solía decir)“, escribió en Twitter.

El mensaje de despedida de Faithless

Posteriormente la cuenta oficial de Instagram de la banda también confirmó que Maxi Jazz murió mientras dormía; de igual manera lo despidieron con un emotivo mensaje donde agradecieron el gran ser humano que fue más allá de la música.

“Fue un hombre que cambió nuestras vidas de muchas maneras. Dio un significado y un mensaje adecuados a nuestra música. También era un ser humano encantador, con tiempo para todos y una sabiduría tan profunda como accesible“.

Foto: Getty

Faithless terminó su mensaje de despedida asegurando que trabajar con él fue otro nivel. Además, agradecieron también a los fans por acompañarlos junto a Maxi Jazz durante su gran viaje en la música.

“Fue un honor y, por supuesto, un verdadero placer trabajar con él. Era un letrista brillante, DJ, budista, una magnífica presencia escénica, amante de los coches, un charlatán inagotable, una bellísima persona, una brújula moral y un genio. Descansa en paz querido Max. 1957 – 2022. Y gracias familia Faithless por todo el amor que nos mostraron a lo largo de los años”.

¡Un grande se nos fue!