Muere Toots Hibbert, leyenda del reggae y fundador de Toots & The Maytals

Frederick “Toots” Hibbert, pionero y leyenda del reggae, fundador de Toots & The Maytals ha fallecido esta madrugada a los 77 años de edad, tras ser internado en un hospital de Jamaica por COVID-19.

A través de un comunicado, su familia ha informado que “con el más profundo pesar de nuestro corazón, anunciamos la muerte de

Frederick Nathaniel“ Toots ”Hibbert quién falleció pacíficamente rodeado de su familia en el Hospital Universitario de West Indies en Kingston, Jamaica. La familia y su equipo deseamos agradecer a los equipos médicos y profesionales por su cuidado y diligencia”.

It is with the heaviest of hearts to announce that Frederick Nathaniel “Toots” Hibbert passed away peacefully tonight, surrounded by his family at the University Hospital of the West Indies in Kingston, Jamaica… pic.twitter.com/zOb6yRpJ7n — Toots & The Maytals (@tootsmaytals) September 12, 2020

La noticia llega a días de que Toots & The Maytals lanzara su primer disco de estudio en más de 10 años, y lo hizo bajo el título de Got to Be Tough. Este material discográfico fue producido por Zak Starkey, hijo de Ringo Starr, por lo que hay colaboración con el exbaterista de The Beatles, Sly Dunbar, Cyril Neville e incluso, Ziggy Marley.

Toots Hibbert: Un Pionero del reggae

Nacido en 1942 en Clarendon, Jamaica, Frederick “Toots” Hibbert se formó como músico durante su niñez, al ser parte del coro De la Iglesia de sus padres, dos predicadores adventistas del séptimo día. A los 16 años se mudó a Kingston, donde formó el trío vocal The Maytals acompañado por Henry “Raleigh” Gordon y Nathaniel “Jerry” Matthias, el cual, contaba con la armonización del gospel desplegado en el rhythm and blues, ska y otros ritmos.

A principios de los sesenta, firmaron su primer contrato discográfico con el legendario Studio One, propiedad de Clement “Coxsone” Dodd, y acompañados por The Skatalites, comenzaron a lanzar sus primeros sencillos.

A mediados de la década de los sesentas, Toots Hibbert fue arrestado y sentenciado a un año de prisión por posesión de marihuana, sin embargo, él profesó su inocencia en canciones como “54-56 Was my Number” cuyo título obedece al número con el que lo identificaba en prisión. Tras ser liberado, Toots reanudó su colaboración con Matthias y Gordon, nombrando al proyecto de manera oficial como Toots and the Maytals.

La agrupación, se convertiría en uno de los máximos referentes del reggae a nivel internacional al lado de Bob Marley, y sería con éxitos como “Monkey Man” y “Pressure Drop” que la banda ayudaría a popularizar este género en todo el mundo, puntualmente con el ‘Do The Reggay’ canción a la que incluso se atribuye la creación del término “reggae”

A lo largo de su carrera, Toots Hibert pudo colaborar e impulsar la carrera de artistas como Lee ‘Scratch’ Perry, The Specials, Eric Clapton, Keith Richards y muchos más.

Descanse en paz Frederick “Toots” Hibbert