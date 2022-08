Muse estrena el sucesor del Simulation Theory (2018), en un regreso autoproducido que trae mucha denuncia social, riffs distorsionados de guitarra y más elementos de dubstep de los que les habíamos escuchado en años. Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard vienen de nuevo a complacer a sus fans y de paso atraer nuevos escuchas que están más familiarizados con géneros recientes.

Como parte de su constante idea antisistema y la especial mezcla de estos temas con motivos sonoros espaciales, la banda abre con la canción que da nombre al disco, “Will Of The People”, un himno para la revolución que se asemeja a cómo abrieron The Resistance (2009) con “Uprising”.

Foto vía Facebook: Muse

Denuncia social en el momento adecuado

En un manifiesto más, la voz de Bellamy denuncia a las altas esferas del poder, que mantienen a la población general en las condiciones que les conviene, cuando lo que importa es la voluntad del pueblo. Muse ha utilizado el descontento casi permanente de la sociedad como combustible de rolas como “Propaganda”, “Revolt”, “Uprising”, “Exo- Politics” y “Citizen Erased”.

No podemos evitar comparar el coro principal con “The Beautiful People” de Marilyn Manson (POR ACÁ lo pueden checar), aunque la canción se distingue por el sonido propio de Muse, con la voz distorsionada de Matt duplicada en los coros, sobre líneas marcadas de bajo por parte de Chris:

El noveno disco de estudio del trío inglés retoma la intolerancia ante un sistema económico y social que ha fallado reiteradamente. Los grupos en el poder sirven de punching bag para la voz de Bellamy, quien habla por ellos en “Compliance”, sobre una base un tanto genérica de rola de synthpop de finales de los ochenta, con un puente bastante agradable:

En las más destacables sobre denuncia social nos encontramos con la cerradora del disco “We Are Fucking Fucked”, un título burlón sobre la situación actual, que engloba el sentir del trío. Una guerra mundial, incendios forestales, un virus letal, e incontables problemas globales, nos tienen abrumados. Musicalmente, Muse retoma gran parte del sonido de sus inicios, y hasta escuchamos un outro al estilo de “Knights of Cydonia”:

La mezcla soñada del sonido pasado y presente de Muse

Aunque la banda probó incursionar en la electrónica, con beats y dubstep, gran parte del sonido de sus primeros discos ha sido extrañado por sus fans. Para este disco, de lo mejor que tenemos es “Won’t Stand Down”, una mezcla equilibrada de los elementos iniciales de la banda, con la presencia de guitarra y progresiones, conviviendo con arreglos electrónicos y elegantes que no acaparan la rola. La letra es parte de lo que identifica las mejores de Bellamy, ya que sirve de denuncia social o para la vida personal.





En esta categoría encontramos la excelente “Liberation”, con partes destacables con capas de voces en armonía que Muse ha retomado siendo la inspiración obligada Queen, en rolas como “United States of Eurasia” o “Survival”. Siempre que escuchamos a la banda, debemos pensar en cómo funcionarán.

“Ghosts (How Can I Move On)” entra en las grandes baladas de estadio que Bellamy ha compuesto en su carrera. Una canción dolorosa sobre continuar después de algún rompimiento amoroso en la que solo con solo voz y piano, toca fibras sensibles y se agrega a las rolas más llegadoras y agridulces del trío, como “Madness”, “Sunburn” o “Unintended”.

Finalmente, en un regreso al guitar rock que desde Drones no estaba tan presente, “Kill or Be Killed”, con un coro que llega a los niveles que nos tiene acostumbrados Muse, un puente sombrío en una rola que muestra la virtuosidad de Bellamy en tapping de guitarra y ya nos imaginamos en vivo.

Lo que quedó fuera del concepto temático y musical

Con todo el concepto denso que tiene Muse, basado en lo distópico y lo espacial, como hemos señalado, nos encontramos con rolas extrañas que no agradan del tanto y cuya letra puede hasta incomodar un poco. Es el caso de “You Make Me Feel Like It’s Halloween”, que habla sobre una relación tóxica que hace a Matt sentir miedo.

Una base con un órgano de iglesia y voces digitalizadas repitiendo “Halloween” nos causan desconcierto en una rola que no tiene que ver mucho con lo positivo del disco. Simplemente, se trata de un “amigo date cuenta” que nos hace saltar a la siguiente canción:

Parte de estos desaciertos son “Verona” y “Euphoria”, que hace una insinuación hacia baladas y progresiones espaciales, sumamente digital y que nunca logra crecer a los coros y momentos épicos de otras rolas de Muse, algo a los que nos habían acostumbrado.

No podemos escuchar un disco de Muse sin imaginarnos su presentación en vivo. En 2019, la banda presentó en el Foro Sol su Simulation Theory (POR ACÁ les dejamos la reseña del concierto), y mostraron nuevas sorpresas sobre el escenario, un equipo de bailarines robóticos de apoyo y un monstruo inmenso, combinación de carne y máquinas steampunk, entre otras.

Así que nos gustaría que Matt, Chris y Dominic regresaran a nuestro país para mostrarnos sobre el escenario el concepto de Will of the People.

Portada de ‘Will Of the People’. Foto: Cortesía.