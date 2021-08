Tutti Frutti: Así suena la música hecha por Robots

¡Tutti Frutti tiene un Newsletter! Además del podcast de todos los lunes, Sopitas escribe un mail que manda todos los jueves donde encontrarás textos como éste. Suscríbete en 3 segundos poniendo tu mail en el cuadro de aquí:

Para nadie es novedad que los sistemas de inteligencia artificial son capaces de crear -desde hace tiempo- cualquier tipo de obra o tarea que se les asigne y entrene: desde el bot que fue entrenado con los siete libros de Harry Potter para escribir la novela que continuaría la saga hasta la pintura “Portrait of Edmond Belamy” creada en el 2018 con la técnica de Red Generativa Antagónica y que fue vendida en una subasta de Christie’s en Nueva York, por $432,500 dólares, cuando su precio de salida fue tan sólo de $10 mil.

En la música, el debate sobre el papel que jugará la Inteligencia artificial en la creación de nuevas obras está más que puesto; en parte, por el sistema que obliga a los artistas a obtener millones de reproducciones en las plataformas de streaming para poder sobrevivir.

Con esta lógica, algunos artistas (saludos a Greta Van Fleet) han optado por usar algoritmos para “guiarse” sobre los ritmos y sonidos que les dan más probabilidades de “pegar” con sus canciones.

Al mismo tiempo, diversas plataformas de Inteligencia Artificial ofrecen la oportunidad de generar letras de canciones completas a partir de una palabra o un emoji, en tanto que otras, como Jukebox, son capaces de generar música con todo y voces a través de una red neuronal que ha sido alimentada con millones de canciones. Un ejemplo de ello, es lo que hace este robot en el video de ‘Never Gonna Give You Up’ de Rick Astley. ¿Cómo funciona? El sistema escucha la canción que asignemos y a partir de ella, los algoritmos crean una mueva canción original, que mantiene el sonido y semejanza a la canción original.

Pero eso no es todo. La semana pasada se celebró el AI Song Contest, un concurso que se organiza con el fin de explorar los límites creativos de la música con la ayuda de inteligencia artificial. ¿La canción ganadora?

Se llama ‘Listen to Your Body Choir’, la cuál fue considerada como “perfecta” por el jurado, compuesto por Imogen Heap así como algunos académicos científicos y compositores, quienes aplaudieron el uso de robots no sólo para la creación de letra o música, sino por la voz que lograron dar a la canción.

Sí, leíste bien. La angelical voz que canta esta pieza, no existe: es un robot.

