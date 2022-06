Una de las cosas que más nos emociona en un festival es ir a ver a nuestra banda favorita y que de repente, traigan al escenario a un artista invitado. Ahora imagínense eso mismo, pero con My Chemical Romance y el mismísimo Brian May de Queen.

Combinación ganadora, por supuesto… La icónica banda dosmilera y el legendario guitarrista se unieron por allá en el lejano 2011, esto como parte del set que los liderados por Gerard Way prepararon para el festival de Reading & Leeds de ese año.

Gerard Way con MCR en el Reading 2011. Foto: Getty.

En todo caso, hablamos de uno de los momentos más emotivos y emocionantes en la historia reciente de ese evento, pues tocaron juntos “We Will Rock You” y “Welcome to the Black Parade”. La euforia del público, que uno puede percibir en los videos que circulan por internet, lo comprueba.

Pero aunque esa presentación de MCR fue un éxito rotundo, venía precedida de un show no tan memorable unos años antes en el mismo festival, precisamente en el 2006 cuando les toco ‘botelliza’. Y aunque no lo crean, estas dos apariciones tienen una conexión importante.

La no tan memorable presentación de My Chemical Romance en Reading 2006

El 2006 seguro que quedará escrito con letras de oro en la historia de My Chemical Romance. Fue en ese mismo año en el que la banda lanzó el emblemático The Black Parade, disco que los encumbró de manera definitiva en la industria musical mundial y que, es justo decirlo, marcó a una generación entera mayormente identificada dentro de la escena emo.

Pero no siempre fue así. De hecho, como recordarán, por aquellos años comenzaba esa tendencia (deleznable por cierto) de estigmatizar negativamente todo lo que estuviese ligado a la escena emo. En diversos países de Latinoamérica, por ejemplo, las campañas ‘anti-emo’ llegaron a la violencia física, el acoso y diferentes tipos de agresiones significativas.

Muchas bandas ligadas a esta escena, también la sufrieron. Uno de los casos más recordados fue justamente el de My Chemical Romance durante su presentación en el festival de Reading del 2006. Ellos tocaron en ese evento durante el mes de agosto, un par de meses antes de que saliera al mercado The Black Parade, así que en los setlist de sus shows todavía no había muchas canciones de aquel álbum.

Gerard Way junto a MCR en el Reading de 2006. Foto: Getty.

La cosa no pintaba muy agradable ya que cuando la banda apenas subía al escenario, los recibieron con una cantidad considerable de botellazos. En algunos videos, se ve que hasta Gerard Way esquiva algunas botellas antes de comenzar a cantar… aún así el show comenzó, un sector del público se veía conectado con el grupo, pero otra parte seguía aventando botellas y eso obligó a que MCR bajara de la tarima dejando el set incompleto, se dice por ahí.

Gerard no se había guardado nada y justo como recuerda la NME, en diferentes ocasiones lanzó algunas palabras a la gente visiblemente molesto: “Puede que hoy seamos marginados, pero representamos a todos los marginados… Esta canción se llama ‘gracias por todas las botellas, gracias por toda la orina, gracias por todas las pelotas de golf, gracias por todas las manzanas y gracias por toda la mierda pegajosa…'”.

En fin, como dijimos, momento poco memorable. Pero la revancha vendría unos años después en el mismo festival y con Brian May de Queen como acompañante.

Gerard Way y cómo conoció a Brian May

Para el 2011, My Chemical Romance estaba de gira con el disco Danger Days y su regreso al festival británico estaba cantado. Pero con el antecedente del 2006, quedaba la duda sobre las sensaciones que se podrían producir, así que Gerard Way y compañía la tenía bien clara: solo regresarían a ese evento si acudían como headliners… y así fue.

Con eso en mente, MCR decidió tirar la casa por la ventana y organizar un show inolvidable en el que contaron con la presencia del legendario Brian May. ¿Y cómo se conocieron Way y May? Todo se debió a que el productor musical Rob Cavallo los puso en contacto por correo electrónico y recordaron una anécdota que le sucedió a Queen en Francia hace décadas, muy similar a la de MCR del 2006. Gerard Way contó a la NME que le envió un email a May, en el que además le pidió un consejo:

“Le escribí un correo electrónico a Brian después de recibir uno de Rob Cavallo . Hubo una historia de que Queen tocó en un show en París, los abuchearon y Freddie Mercury dijo: ‘Vamos a volver y ser la banda más grande del mundo’. Y después de lo que nos pasó en Reading en 2006 [cuando fueron embotellados], la gente preguntaba: ‘¿Van a volver a tocar ahí?’. Y yo decía: ‘No, a menos que seamos headliners’… Así que le conté toda esta historia sobre cómo íbamos a volver y si me podría dar algún consejo. Así que nos pusimos a hablar y fui a su casa. Me bajé de un avión, fui a su casa, fui a su sala de improvisación, hice una prueba de sonido. Tuve una sensación esa mañana, me dio vueltas en la cabeza. ‘¿Estamos listos para esto’. Casi sentí como: ‘¿Está la multitud lista para lo que vamos a hacer?’ Gerard Way sobre cómo conoció a Brian May para colaborar

Foto: Getty

Y sucedió: My Chemical Romance y Brian May tocaron juntos

Luego de que Brian May y Gerard Way se conocieron, quedó pactada la colaboración del legendario guitarrista con My Chemical Romance para presentarse juntos en el Reading del 2011, donde fueron de los actos principales.

El grupo neoyorquino cerró el set de aquella noche del 26 de agosto trayendo al icónico Brian al escenario, primero para tocar “We Will Rock You” y después “Welcome to the Black Parade”. Esta última fue la rola ideal para concluir, sobre todo si tenemos en cuenta que en la canción se nota la gran influencia de May en Ray Toro.

Foto: Captura de YouTube.

Y justo como dejan ver los videos que se encuentran en YouTube, My Chemical Romance triunfó esa noche. Luego de la amarga experiencia del 2006, la banda comandada por Way se adueñó de un escenario que llenaron con su épica interpretación junto a un invitado más que especial.

Incluso, Brian May elogió después a MCR: “Una cosa es tocar una canción en casa y ‘captarla’ aproximadamente. Otra muy distinta es estar lo suficientemente bien preparado para hacerlo frente a 120.000 personas en un festival… Ellos son el grupo más agradable que puedas conocer. Dedicados, inspirados, modestos, agradecidos, considerados..” (Vía LouderSound).

Aquí los videos de este junte increíble.