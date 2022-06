10 cosas que pasaban en el mundo el mismo año que My Chemical Romance lanzó 'The Black Parade'

En el mundo de la música existen pocos discos que se vuelven tan importantes e influyentes que llegan a marcar a toda una generación. Y sin temor a equivocarnos podemos decir que uno de ellos es ‘The Black Parade’, pieza que My Chemical Romance lanzó en 2006.

Fue en octubre de ese año cuando Gerard Way y compañía lanzaron al mercado su tercer disco de estudio. Uno que llamó la atención de los entonces adolescentes gracias al contenido lírico y el concepto visual/narrativo que la banda utilizó para este álbum.

Foto: My Chemical Romance

Fue en el año 2006 cuando My Chemical Romance lanzó ‘The Black Parade’

Fuertemente influenciados e inspirados en artistas como David Bowie, Pink Floyd y The Beatles, a través del álbum ‘The Black Parade’, My Chemical Romance nos contó la historia de un paciente con cáncer terminal que comienza a reflexionar sobre la vida mientras se encamina a su fin.

La estética del grupo llamó la atención gracias a The Black Parade, el álter ego de la banda que viste ropa militar negra (como la que vemos en el video de “Welcome to the Black Parade”) y cuyo diseño se inspiró en los trajes que The Beatles utilizaron para el Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band.

Foto: My Chemical Romance

Acá recordamos 10 cosas que ocurrieron en el mundo durante ese año en que se lanzó dicho álbum

Hace 16 años My Chemical Romance jamás se imaginó que ‘The Black Parade’ llegaría a ser icónico para su séquito de fans, quienes mucho tiempo después aún escuchan esas canciones que sonaban en todas las estaciones de radio y en programas de televisión hace más de una década.

Y cómo dicen que recordar es volver a vivir (además de aprovechar su próximo regreso a México al Corona Capital), acá enlistamos 10 cosas que pasaban en el mundo cuando My Chemical Romance lanzó ‘The Black Parade’.

Foto: Getty Images

1.- Se estrenó ‘El Diablo Viste a la Moda’

La película dirigida por David Frankel y protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, llegó a los cines de todo el mundo en junio de 2006 para enseñarnos que el trabajo de tus sueños no siempre va a ser ‘miel sobre hojuelas’ y además, que el sacrificar tu vida personal por él tampoco es la mejor idea del mundo.

Foto: Especial

2.- Se ordenó y realizó la ejecución de Saddam Hussein

El 30 diciembre del 2006 y después de ser sentenciado por crímenes contra la humanidad y genocidio, el dictador Saddam Hussein fue ahorcado a la edad de 69 años por la justicia de Irak. Algo que dejó imágenes que hace 16 años le dieron la vuelta a todo el mundo.

Foto: Getty Images

3.- ‘Crash’ se llevó el Óscar por ‘Mejor Película’

La cinta de Paul Haggis se estrenó en 2005 y tuvo una recepción bastante aceptable. Sin embargo, un año después, la película despertó la crítica y dividió opiniones cuando la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le dio el galardón a la mejor película, uno que muchos consideraron le pertenecía a Brokeback Mountain, protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal.

Foto: Especial

​4.- Nintendo lanzó su mítica consola Wii

Parece que fue ayer cuando muchos nos asombramos al saber que podíamos tener una consola de controles inalámbricos con los cuales podríamos ejercitarnos o manejar los karts del mundo de Mario como si tuviéramos el volante de auto real.

Pero no, en realidad la consola, al igual que ‘The Black Parade’, apareció en el mercado hace 16 años. ¿Quién de ustedes aún tiene su Wii funcionando al 100?

Foto: Getty Images

5.- Murió Steve Irwin, el ‘cazador de cocodrilos’

El conocido cuidador de zoológico de origen australiano, quien se hizo famoso por su show de televisión titulado ‘El Cazador de Cocodrilos’, murió el 4 de septiembre de 2006 a la edad de 44 años, después de que una picadura de raya que le perforó el corazón mientras filmaba Ocean’s Deadliest, un documental que grababa bajo el agua.

Foto: Getty Images

6.- Apple Computer Company gana la disputa legal a Apple Corps.

Fue en 1978 cuando Apple Corps, corporación fundada por The Beatles en 1968, entró en una disputa con Apple Inc, el gigante tecnológico creado por Steve Jobs. ¿La razón? una infracción de marca registrada al usar una manzana como logo.

En su momento la cuestión se arregló con el pago de una indemnización y la promesa de Apple Inc. de no involucrarse en el mercado de la música. Sin embargo, en septiembre de 2003 Apple Corps volvió a demandar a la compañía, pues la acusan de romper el pacto al crear iTunes y el iPod.

El juicio comenzó y terminó en 2006, donde el jurado del Reino Unido le dio la victoria a Apple Inc., quienes un año después hicieron las pases con un acuerdo que permitió la entrada de The Beatles al catálogo de iTunes.

Foto: Getty Images

7.- Google compró YouTube

Casi dos años y medio después de su creación, en el 2006 YouTube se posicionaba como una de las plataformas más visitadas a nivel mundial. Pa’ que se den una idea, al menos 30 millones de personas visitaban dicha web al mes y 100 millones de videos se reproducían a diario.

Eso ya había llamado la atención de varias empresas. Una de ellas fue Google, quien en su intento por expandir y agrandar su mercado de redes sociales, compró la plataforma de videos por la nada envidiable cantidad de 1. 650 millones de dólares.

Foto: Chris McGrath-Getty Images.

8.- Se lanzó el disco debut de los Arctic Monkeys

En el área musical el lanzamiento de ‘The Black Parade’ no fue la única cosa relevante que ocurrió en el mundo de la música durante el 2006, ya que ese mismo año fue cuando conocimos a una banda que hoy se ha convertido en headliner de grandes festivales como el Corona Capital: sí, hablamos de los Arctic Monkeys.

Fue en el mes de enero, hace 16 años, cuando conocimos por primera vez a la agrupación liderada por Alex Turner gracias a su álbum Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not, que se convirtió en uno de los discos debut más exitosos de la historia reciente.

Foto: Arctic Monkeys

9.- El famoso cabezazo de Zidane

En el mundial de Alemania 2006, Zinedine Zidane, considerado en ese entonces como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, anunció que el partido entre Francia (el equipo donde jugaba) e Italia sería su partido despedida.

Si bien el momento se pensaba emotivo, todo cambió en el minuto 110 del partido cuando el jugador francés le dio un cabezazo al jugador Marco Materazzi, esto luego de una pequeña fricción que comenzó con insultos verbales y acabó con la expulsión de Zidane de la cancha.

Foto: Getty Images

10.- Se realizó la segunda edición del Corona Music Fest en México

Aunque en la actualidad existen varios festivales que nos permiten ver a bandas internacionales en nuestro país, hace 16 años la cosa era distinta y eran sólo algunos los que nos daban ese privilegio. Uno de ellos fue el Corona Music Fest, que en su segunda edición trajo a nada más y nada menos que a The Mars Volta. ¿Alguno de ustedes fue a dicho evento?

Foto: Corona Capital Fest