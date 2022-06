My Chemical Romance sí vendría a México este 2022 y tocarían en... ¡¿Toluca?!

A ver, a ver, déjenme agarrar señal… Este domingo 5 de junio nos despertamos con la noticia de que en el perfil oficial de Spotify de My Chemical Romance ya aparece una fecha para tocar en México, aunque no en el festival y lugar donde la mayoría pensábamos o esperábamos. ¡¿Quééé?!

Si se meten al perfil de la banda, una que anunció su reunió en 2019, podemos ver que tienen una fecha programada para el Hell And Heaven Metal Fest de este año, el cual se realizará en el siempre sorprendente municipio de Toluca. ¡No es broma!

Foto: Especial

My Chemical Romance vendría a México en diciembre de este año

Esta noticia nos deja con más preguntas que respuestas, pues muchos creíamos que la banda comandada por Gerard Way visitaría la Ciudad de México como uno de los actos estelares del Corona Capital o bien, abrirían un par de fechas en el Foro Sol que sin problemas agotarían.

Aún falta ver que el Hell & Heaven confirme esta información, aunque no dudaríamos que fuera real ya que en sus ediciones han tenido actos de renombre como es el caso de Megadeth, Rammstein, Ghost, Ozzy Osbourne, entre muchos otros más.

Captura de pantalla

La banda aún no ha confirmado o negado esta información

Si bien en la página oficial de My Chemical Romance no aparece esta información, sabemos que ya son varias las ocasiones en las que Spotify se adelanta a dar este tipo de noticias, así que nosotros sólo les aconsejamos que vayan ahorrando y se queden al pendiente por si a la banda se le ocurre abrir fechas en más eventos/venues, pues pinta para ser el evento del año.

Más allá del hecho de que Gerard Way y compañía no vienen a México desde hace 15 años, My Chemical Romance ha lanzado nueva música que muchos y muchas no podemos no escuchar en vivo. Claro, al igual que otros clásicos de todos los tiempos.