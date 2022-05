Seremos breves: PREPAREN LA CARTERA PORQUE SE VIENE UNO DE LOS MEJORES CORONA CAPITAL DE LA HISTORIA. Y luego no digan que no se les dijo… y es que la neta sí, todo apunta a que esta edición del festival sea más que legendaria.

El año pasado vivimos un trago poco amargo por las cancelaciones de última hora que tuvo el festival, así que no dudemos que tío Ocesa se haya rifado con un mega cartelazo para seguir posicionándose como uno de los festivales más importantes del país y del mundo entero.

Foto: Corona Capital (Facebook)

En el Corona Capital hemos tenido la oportunidad de ver a infinidad de bandototas, nuevas propuestas –de esas que comienzan como letras chiquitas y años después ya son headliners–, y hasta debuts en México. Ahí tenemos de ejemplo a los Royal Blood, Dua Lipa, Billie Eilish, y un sinfin de artistas que el festival nos trajo por primera vez.

Esto sin contar, claro, que es el festival de música más esperado por la audiencia mexicana. ¿A quién traerán en esta edición? KENERVIOSSSS OIGAN. Pero bueno, acá nos dimos a la tarea de hacer un buen análisis de las bandas y artistas que podrían venir al Corona Capital 2022, así que –OMITIR INTRO–, ahí les van nuestras predicciones:

Arctic Monkeys

La banda de Alex Turner no tiene mucho tiempo de haberse presentado en nuestro país (sin contar la pandemia de por medio, claro), pero considerando que hay un disco nuevo en camino y una gira por varios festivales de Latinoamérica –justo por las mismas fechas–, el Corona Capital parece el pretexto perfecto para tener al cuarteto inglés de regreso.

Es bien sabido que los Arctic Monkeys tienen un fanbase brutal en México, así que es muy probable que pisen suelo azteca de nueva cuenta. Será interesante ver su show ahora que ya pasó el auge y concepto del ‘Tranquility Base Hotel & Casino‘. Eso sí, si les gustan los guitarrazos no pongan sus expectativas en el cielo porque ya ven lo que dijo su guitarrista Matt Helders acerca del nuevo disco: “no volveremos a sonar como el ‘R U Mine’“, vaya… por si querían ir a escuchar estruendo al por mayor si es que sí vienen.

Foto: Getty Images

Jamie xx

Jamie Smith, mejor conocido como Jamie xx, está lanzando nueva música y se encuentra más activo que nunca. Luego de una presentación bastante exitosa en Coachella, el productor británico está tocando en todititas partes. Actualmente está de gira por Europa peeeero tiene unas fechas en Estados Unidos a partir de septiembre.

Y tomando en cuenta las fechas del Corona Capital y por la línea musical que lleva el festival, es bastante probable que veamos a Jamie xx por acá. Ah, y por si fuera poco, estará en el Primavera Sound (Barcelona), pero corren rumores que también se presentará en el mismo festival pero en la edición de Chile.

Foto: Especial

Beach Bunny

Ojo con Beach Bunny porque es una bandotota en potencia. Por si no los conocen, es como si Paramore tuviera un hijo con The Cure, con todo ese mood y vibra. La banda de Chicago “termina” su tour el 16 de noviembre en Escocia, o sea que queda perfecto para que vengan a México.

A pesar de que esta agrupación es relativamente nueva –su primer disco salió en el 2020–, ha estado causando mucho ruido y tiene a la crítica especializada a sus pies. Vaya, es notorio que le están metiendo buena promo.

Ya fueron a Coachella este año, pero también se presentarán en Lollapalooza, Primavera Sound, entre otros de los festivales más reconocidos del mundo. Justo han lanzado tres sencillos de lo que será su nuevo álbum, o sea que ahorita es su momento ideal para ganarse al público mexicano. Échenle oreja a “6 Weeks”, “Painkiller”, y a “Prom Queen”. Van caladas y garantizadas.

Foto: Getty Images

My Chemical Romance

Este rumor cada vez va tomando más fuerza, y es que realmente todo coincide. Que si su nueva rola “The Foundations of Decay” –que por cierto, llegó de imprevisto–, y un renacimiento de la banda del que hemos sido testigos desde hace algunos meses.

Bien vimos cómo se viralizó la noticia de que Gerard Way regresaba a los escenarios en el Reunion Tour de My Chemical Romance hace un par de años y por supuesto que hasta escupimos el agua de la emoción. La cosa por acá, es que debido a la pandemia esta gira se retrasó pero sirvió para que la banda se pudiera preparar mejor para lo que vendría.

En estos momentos están de gira por Europa, pero en agosto comienzan sus presentaciones en Estados Unidos y Canadá con bastantitas fechas (36 conciertos nomás), siendo el último –ya confirmado– el 17 de octubre en California (con 4 fechas seguidas en el mismo venue). O sea, de que hay espacio para el Corona Capital, lo hay. ¿Es seguro que vengan? No. ¿Es probable? Muy probable. Pero sea en el CC o no, vienen porque vienen próximamente. No perdamos la fe de cantar IM NOOOOOT OKAAAAAAAY y llorar alv.

Foto: Getty Images

Phoebe Bridgers

Más claro que el agua. Qué bonito su concierto en Coachella, ¿eh? La cantante y compositora californiana también se encuentra en una exteeensa gira, pues aún tiene 50 fechas por encima, presentándose en festivales de la talla de Mad Cool, Lollapalooza, Roskilde, entre otros. Ha estado lanzando algunos sencillos de lo que será su próximo disco, así que es momento de hacer promo.

Ah, pero lo más obviotototote, es que sus últimas fechas confirmadas son en el Primavera Sound de Brasil, Chile, y Argentina, mismos que sucederán el 6, 12, y 13 de noviembre. Esto está más cantado que el tiro entre Alfredo Adame y Carlos Trejo.

Phoebe Bridgers. Foto: Getty.

Mitski

“Nobody, noboody… nobody, nobooody” ? Así es, raza, ¿están listos para cantar con la cantautora japonesa-estadounidense? Está estrenando su 6º álbum de estudio, ‘Laurel Hell‘, así que es probable que venga a enseñarnos su nuevo material. Ahí les va la razón:

Mitski estará tocando en el festival de Music Midtown, en Atlanta, junto a My Chemical Romance, Jack White, Fall Out Boy, Phoenix, Phoebe Bridgers, etc. Y justamente, también “cierra” sus conciertos confirmados en en el Primavera Sound de Brasil, Chile, y Argentina, igualito que Bridgers. Ya nomás es que suba de Argentina a México. Nada complicado y súper probable.

Foto: YouTube

Phoenix

Puede ser que sí, puede ser que no, pero de que vienen este año, vienen este año. Ya vimos algunos spoilers en su cuenta de Instagram en donde nos dejan ver que, efectivamente, están trabajando en un nuevo material discográfico.

Cabe mencionar, que estarán presentes en el Primavera Sound y en el Music Midtown este mismo año, pero lo que levanta más sospechas es que tocarán en el Austin City Limits a mediados de octubre. Esta confirmación suena un poquito más lejana para el Corona Capital, pero vaya, todo puede suceder.

Foto: Getty Images

Disclosure

Sí, ya sabemos. También nos quedamos con muchas ganas de verlos en vivo la edición pasada del Corona Capital, pero no pudo ser posible porque al parecer Guy se echó unos drinks que le hicieron daño y tuvieron que cancelar de última hora. Recordemos que hace un par de años lanzaron el ‘ENERGY‘ (2020), y ‘Never Enough‘ (2021), así que estaría buenazo que tocaran algo de eso por acá, y aparte traen algunas rolas nuevas (ojo con “You’ve Got To Let Go If You Want To Be Free“, rola que lanzaron este año en colaboración con Zedd).

Y es más, si sí vienen al CC para compensar la cancelación, en una de esas hasta salimos ganones porque podríamos escuchar nuevas rolas. A pesar de que están dando algunos shows por Europa hasta agosto, recordemos que tocaron en Coachella este mismo año. O sea, que sí están activos. Igualmente, no hay nada confirmado pero sería una gran puntada que tocaran –ahora sí– para su público mexicano. La última vez que vinieron con show en vivo (no DJ Set) fue en el festival Ceremonia 2016.

Foto: Cortesía

Paramore

¿Se imaginan? Nomás de pensarlo se eriza la piel, y es que la única referencia y esperanza que tenemos de que Paramore venga a México es su confirmación para el festival ‘When We Were Young‘ en Las Vegas en octubre.

Hay que mantenernos atentos al podcast de Hayley Williams en donde ya hasta nos dio clases de qué es emo y qué no (PLOP!), para ver si nos da más noticias del regreso de Paramore.

Foto: Getty Images

Liam Gallagher

Esto casi casi ya no es ningún secreto para nadie. El más pequeño de los hermanos Gallagher anunció en febrero de este año algunos conciertos por Sudamérica justo en unas fechas muy cercanas al Corona Capital, presentándose en Chile, Argentina, y Brasil en noviembre, peeeeero dejando libre los últimos días del mes. Como anillo al dedo para que llegue al festival mexicano. Aparte, hace un par de años ya había dicho en Twitter que tenía planes de venir a México pero pues… pandemia.

Cabe mencionar que trae nuevo disco entre manos, así que es muy probable que escuchemos en vivo rolas del ‘C’mon You Know‘, su más reciente producción, y uno que otro éxito de Oasis. ¡Ya era hora que viniera!

Foto: Getty Images

Run The Jewels

Después de 7 años de que el dúo de hip-hop estadounidense viniera por primera y única ocasión a México, El-P y Killer Mike podrían regresar al Autódromo Hermanos Rodríguez en este año al Corona Capital. Por la pausa de conciertos gracias a la pandemia, no tuvimos chance de escuchar en vivo el ‘RTJ4‘ (2020), pero sería fabuloso verlos de nueva cuenta por acá.

Al igual que varios de los mencionados en esta lista, están de gira por algunos países de Europa. Pero en julio comienzan sus presentaciones en Estados Unidos con nada más y nada menos que con Rage Against The Machine OLOOOV!! (hasta van a tocar en el Madison Square Garden alv). Y bueno, sus últimas presentaciones confirmadas para este año son en Croacia y República Checa pero en septiembre, o sea que sí hay posibilidades de que regresen a México en noviembre.

Foto: Instagram

LA MALA NOTICIA

Arcade Fire

No, no se emocionen. Todo apunta a que el Corona Capital 2022 sea en las últimas semanas de noviembre, y justo esos fin de semana estarán tocando en San Francisco. A menos que ese fin de semana no sea el CC, no hay chance alguno. Pero bueno, pongan chonguitos para que la banda de Quebec venga pronto a México a presentar su nuevo disco ‘WE‘… ya para pasar el trago amargo de la partida de Will… sniff sniff.

Foto: Getty Images

¿Cómo ven? ¿Qué otras predicciones tienen para el CC2022? ¿Los Chili Peppers? ¿Pearl Jam? ¡Los leemos!