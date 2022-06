En los conciertos –al menos en México– es bastante común ver que alguien le avienta algo a los artistas hasta el escenario. Hemos visto de todo, desde cartulinas, cosas especiales y hay quienes nos dejan con el ojo cuadrado lanzando brasieres o calzones jiar jiar jiar. Sin embargo, en los últimos meses y con el regreso de los festivales y shows en vivo en nuestro país, surgió una moda bastante rara… aventarle peluches del Dr. Simi a las bandas.

No tenemos idea de a quien se le ocurrió esta idea tan random, pero la primera vez que vimos este curioso fenómeno fue en el Corona Capital 2021, cuando Aurora se subió al escenario principal del festival y de la nada, desde el público le llegó el peluche de las farmacias. Sin embargo, este bizarro tren del meme ya se salió de control, porque no solo se ha visto en nuestro país, también ya llegó a otra parte del mundo.

Aunque no lo crean, un mexicano le aventó a Gerard Way un peluche del Dr. Simi en Budapest

Hace unos días, My Chemical Romance regresó a los escenarios para aventarse las fechas que tiene pactadas para su gira de reunión. La más reciente presentación de la banda fue el pasado 7 de junio en el Budapest Park de la capital de Hungría y aunque no lo crean, hasta ese sitio de este planeta, le llegó uno de los famosos peluches del Dr. Simi… sí, esto para nada es broma, 100% real no fake.

Fue a través de las historias de Instagram de un usuario llamado @alesx.mp3 que nos enteramos de lo que pasó. Resulta que él viajó hasta esta parte el mundo para ver a la agrupación favorita de todos los emos y aprovechando que andaba por ahí, se le hizo una buena idea aventarle al frontman un muñeco de este personajazo mexicano. Sin pensarlo, Gerard Way recibió el peluche y en un principio pensó que era el Coronel Sanders o Mr. Monopoly jiar jiar jiar… a pesar de que le gritaron que se llamaba Simi, el continuó diciendo que era un caballero en un traje blanco muy fino…

Foto vía Instagram: @alesx.mp3

Y si pensaban que esto había sido lo más random del más reciente show de My Chemical Romance en Hungría, agárrense. En la espalda del peluche del Dr. Simi, los fans escribieron que querían una gira de la banda por México, Brasil, Colombia, Chile y Argentina y adivinen qué… Gerard dijo que al menos a nuestro país sí vendrán.

Tal cual, esto fue lo que mencionó el vocalista después de leer la solicitud: “Iremos a México, creo. Pero tendremos que hablar de lo demás, no lo sabemos”. Sí, lo leyeron bien, el mismísimo Gerard Way con todo y su muñeco de Simi declaró que sí hay intenciones de visitarnos… cof cof, ¿Corona Capital? ¿Hell and Heaven? ¿un concierto en solitario? No lo sabemos, pero nos queda claro que tienen en mente venir. A continuación les dejamos el video para que lo chequen:

Ya son muchas bandas y artistas internacionales que han recibido este muñeco

Como mencionábamos antes, la primera en recibir un peluche de Dr. Simi en México fue ni más ni menos que Aurora. Sin embargo, la cantante noruega no es la única que probablemente se haya llevado este muñeco hasta su casa. Desde entonces, Coldplay, Maroon 5, The Killers, The Strokes, Gorillaz, King Gizzard & The Lizard Wizard, Mac DeMarco, Interpol, Oliver Tree y CHVRCHES han tenido este mítico juguete en sus manos.

Sin embargo, lo que pasó con el peluche que llegó hasta Gerard Way y con My Chemical Romance en Budapest nos deja muy claro que el tren del meme ya se descarriló y gacho. Pero es increíble ver que tanto nuestro paisanos como este personajazo de la cultura mexicana están presentes en otras partes del mundo, ¿no creen?