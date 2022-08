¡Emoción! Checa a My Chemical Romance interpretar "Bury Me In Black" por primera vez en 19 años

Gerard Way, gracias por tanto y perdón por tan poco… Luego de una pausa obligada por culpa del mentado COVID-19, el pasado mes de mayo My Chemical Romance comenzó a dar los primeros shows de su extensa y esperada gira de reunión, la cual trae un show con música nueva incluida.

Como bien saben, Gerard Way y compañía comenzaron a tocar en vivo después de anunciar su reunión a finales de 2019. Si bien el plan inicial era comenzar el 2020 con todo, la pandemia retrasó los planes de la banda que ha agotado casi todos sus shows.

My Chemical Romance en su gira de reunión. Foto: Getty Images

My Chemical Romance continúa con su gira de reunión por Estados Unidos

Y es que más allá de la emoción de ver a Gerard Way y compañía sobre un escenario después de 10 años de ausencia, los fans de My Chemical Romance han comenzado a presenciar setlists que incluyen canciones nuevas y otras que no se habían tocado en bastante tiempo.

Eso queda más que comprobado al ver el setlist que MCR dio la noche del sábado 21 de agosto en el Paycom Center, reciento ubicado en en la ciudad de Oklahoma, donde interpretaron algunas canciones que tienen años sin tocar en vivo.

Foto: Getty Images.

Y han incluido en su setlist canciones que tienen años sin tocar

Tal fue el caso de “Bury Me In Black”, una canción que My Chemical Romance lanzó en 2004 como un B-side de “I’m Not Okay (I Promise)”, y rola que se grabó en el 2003 durante un show que la agrupación estadounidense ofreció en el Irving Plaza de la ciudad de Nueva York.

Dicha canción fue interpretada en vivo luego de 19 largos años y afortunadamente un fan grabó el épico momento que les dejaremos a continuación:

Tales como “Bury Me in Black” y “This Is The Best Day Ever”

Y aunque no lo crean esa no fue la única sorpresa de la noche, ya que My Chemical Romance también interpretó la canción “This Is The Best Day Ever”, una que forma parte de su disco debut I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love (2002) y que se incluyó en los shows de la banda hasta el año 2005.

Así es, en pocas palabras la canción de dicho álbum –que cumplió sus 20 primaveras este 2022– se interpretó luego de 17 años y también hay video de lo acontecido:

La emoción aumenta para los fans mexicanos y la llegada de MCR al Corona Capital

La neta es que a muchos y muchas de nosotras nos emociona el saber que My Chemical Romance está interpretando varias joyas “olvidadas” de su discografía, pues considerando que la banda es uno de los headliners de la edición de este año del Corona Capital, que se realizará del 18 al 20 de noviembre, ya queremos saber qué rolas escucharemos por acá.

Foto: Corona Capital