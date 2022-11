¿Recuerdan a Shane Hawkins? Si, ese pequeño de 16 años hijo de Taylor Hawkins que hace unos meses, sorprendió al mundo entero con la interpretación furiosa e increíble que hizo de “My Hero” en la batería a lado de los Foo Fighters. Fue una presentación que nos puso la piel chinita por el emotivo homenaje que hizo a su padre.

Aquel show de tributo a Taylor también tuvo a la rifada de Nandi Bushell en el line-up de invitados. Y bueno, a unos meses de aquel momento, la joven baterista británica compartió un poco de lo que pasó detrás del backstage, donde tocó un poco con el propio Shane.

Nandi Bushell junto a Foo Fighters. Foto vÍa Instagram: @graciepug1

Así la breve jam session que se armó entre Nandi Bushell y Shane Hawkins

El nombre de Nandi Bushell tomó por sorpresa al mundo desde hace algunos años debido a que nos mostró que, contrario a lo que se cree, hay muchos niños que aman el rock como nunca. Esta niña, es solo una de las tantas y tantos que les apasiona este estilo musical en sus diferentes vertientes, al grado de que es una baterista destacada con muchísima proyección a futuro.

Ahora, ¿se imaginan que en algún momento desee formar una banda? No nos cabe la menor duda de que sería un verdadero hitazo. Y en ese sentido, no nos sorprendería si en una de esas arma un proyecto con Shane Hawkins, el ya mencionado hijo del legendario Taylor Hawkins.

Shane Hawkins junto a Dave Grohl en el tributo a Taylor Hawkins en Wembley. Foto: Captura de YouTube.

La prueba de que serían un combo espectacular está en un reciente video que la propia Nandi Bushell subió a sus redes. Aquí, la vemos echando una sesión breve pero bastante cool junto a Shane en la que tocan “Everlong” de Foo Fighters y “Smells Like Teen Spirit” de Nirvana, además de otras rolas.

Pero lo mejor de todo es que en este breve video, ella menciona que también improvisaron un poco de música con base en algunos riffs originales (por eso decimos que tienen bastante potencial como para armar su propia banda, jeje).

“Shane es una de las personas más amables, amigables y talentosas que he conocido. Es muy divertido estar cerca de él y tiene mucha energía. Puedo decir honestamente que nunca he visto a nadie tocar la batería tan fuerte como Shane; ni siquiera Chad Smith [de los Red Hot Chili Peppers] golpea tan fuerte como Shane”, escribió Nandi en un posteo en sus redes sociales. ¿Será que los veremos haciendo un proyecto musical en el futuro? No lo sabemos, pero sería algo muy muy interesante.