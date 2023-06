Desde que se anunció el cartel de este festival, se sabía que tanto Korn como Nelly Furtado iban a ser los dos actos fuertes del Machaca 2023. Si bien son artistas muy diferentes, no cabe duda que más de uno iba con la intención gozarla en grande con “Say It Right” y “Freak On a Leash” por igual.

En teoría, era una combinación medio rara pero que aseguraba tener a dos headliners de clase mundial en el line-up. Pero de que rifaba, eso que ni qué. Pero no todo salió como se esperaba…

Nelly Furtado en el Machcaca 2023. Foto: Andrés Salgado para Sopitas.com

Durante la noche en el Parque Fundidora, se anunció la sorpresiva cancelación de Korn debido a un problema técnico con su vuelo (aquí los detalles) y pues chale, se nos cayó uno de los actos pesados del festival. Nomás de recordar cuántas personas con playeras de la banda caminaban en los alrededores, uno siente bastante gacho por la situación.

Pero bueno, como dicen por ahí, ‘el show de continuar’… Y en ese sentido, Nelly Furtado hizo suya la noche en el Machaca 2023 con una presentación enérgica; de esas donde ves al artista en la tarima contagiarse del ‘buen ondismo’ del público.

Nelly Furtado en el Machaca 2023

Posiblemente, uno pensaría que Nelly Furtado cerraría sus conciertos con varios de sus temas más reconocidos. Y es que pensar en un final con rolas como la ya mencionada “Say It Right” o “Maneater” sería algo demasiado épico siendo estos temas algunos de los que encumbraron la carrera de la cantante en el pop dosmilero.

Pero pues no. El show de la canadiense estaba pactado a las 10:15 PM en el Machaca 2023 y tras un rato de espera de casi 20 minutos, ella salió aventando esos tres hitazos. “Gracias por estar aquí conmigo… esta fue mi primera canción que fue un éxito”, dijo Nelly para empezar a cantar “Turn Off The Light”. Furtado se dejó ir con todo iniciando su concierto.

Un show enérgico

Lo de Nelly Furtado en el Machaca 2023 fue enérgico. Como dijimos arriba, de esas veces en las que el artista y los fans conectan al grado que el buen rollo se nota en el performance del artista. Y en el caso de Nelly, la sonrisa en cada canción la delataba.

Vinieron “Fotografía”, ese tema en español que originalmente lanzó junto al colombiano Juanes, y luego un trancazo de nostalgia. “Esta es de mis primeras canciones del año 2000”, dijo… Y sí, como seguro pensaron, vino “I’m Like a Bird”. Aquí abajito les enseñamos unos datos sobre esta canción.

Nelly Furtado en el Machcaca 2023. Foto: Cortesía Machaca.

La buena vibra de Nelly Furtado en el Machaca 2023 se sentía. El baile en el escenario con las coreografías de sus bailarines, pura gozadera. Ella misma traía su fiesta para animar a los demás… y vaya que hacía falta eso en medio de las cancelaciones y el calor que en Monterrey no perdona ni en la noche.

Como un clásico infaltable, el público coreó el nombre de la artista y ella nuevamente se dejó llevar por el apapacho mostrando una sonrisa antes de entonar “Try”. Por ahí, también sonó “Manos al aire”, otro de sus reconocidos y pegajosos temas en español.

Nelly Furtado en el Machaca 2023. Foto: Cortesía Machaca.

“Te amo, México”

Este año es muy especial para los nelstars (el fandom de la cantante) porque, de alguna manera, se siente como el regreso de Nelly. Y no es como que haya estado lejos de la industria por un laaaaaargo rato. Su último disco, The Ride, salió en el 2017, pero después de eso, poco y nada habíamos visto sobre la canadiense… hasta ahora.

“Solo porque te amo México, tocaré una nueva canción. Se llama ‘Corazón'”, dijo Nelly Furtado en el Machaca 2023. Fue una demostración muy breve del tema (a menos que eso dure realmente) y eso nos pone a pensar en los planes a futuro de Furtado. ¿Un nuevo disco acaso? No suena descabellado.

“Vamos a bailar un poquito”, dijo con su español bien definido y se vino una sección de diversas canciones entre las que “Get Ur Freak On” brilló. Ese remix de Furtado de la canción original de Missy Elliot y Timbaland, una joya por cierto.

Para seguirnos guiando en su regreso a la música, Nelly sacó al repertorio su más reciente sencillo “Eat Your Man” junto al productor Dom Dolla, cargado con un intenso beat techno/trance para volverse loco.

Como dijimos, mucha energía en el set de Nelly Furtado en el Machaca 2023. ¡Ah! Y claro que no podía falta “Promiscuous”, otra de las infaltables. Es de mi agrado informarles que Nelly Furtado está de vuelta… Veremos que nos muestra próximamente.