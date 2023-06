Cada cierto tiempo aparecen figuras que llegan para refrescar a la industria musical y al mundo en general. Ejemplos hay muchos, pero si nos vamos a los primeros años de los 2000, por supuesto que tenemos que mencionar a Nelly Furtado, una artista que vino para demostrar que el pop se podía reinventar y llevar al género a otros lados con su disco debut.

Después de colaborar con otros artistas y formar parte de grupos musicales, en 1999, la cantautora canadiense firmó un contrato discográfico con Dreamworks Records. Tras el lanzamiento de su primer sencillo solista, “Party’s Just Begun (Again)”, que apareció en la banda sonora de una película: Brokedown Palace, el nombre de esta chica canadiense empezó a figurar dentro del panorama local.

Nelly Furtado en una sesión de fotos en 2001/Foto: Getty Images

Recordemos la genialidad del disco debut de Nelly Furtado

Sin embargo, de un momento a otro, las cosas cambiaron el 24 de octubre de 2000 cuando apareció Whoa, Nelly!, el disco debut de Nelly Furtado con el que el mundo por fin supo quién era esta artista y que la rompió en las listas de popularidad de un montón de países. De verdad, de un momento a otro, esta chica pasó de ser una estrella en su país a conseguir el éxito internacional.

Pero después de tanto tiempo, una enorme carrera y hasta un descanso, se estén preguntando por qué motivo o razón, la cantautora canadiense le pegó al premio mayor dentro de la industria musical desde su primer intento y con este disco. Bueno, no se preocupen, que nosotros tenemos la respuesta, porque acá les traemos 5 puntos para recordar la genialidad del disco debut de Nelly Furtado.

Es momento de recordar la genialidad del disco debut de Nelly Furtado/Foto: Getty Images

El primer álbum de Nelly Furtado vino a cambiar la perspectiva en el pop

Empecemos este clavado al pasado con un poco de contexto. Recordemos que en la época en que apareció el álbum debut de Nelly Furtado, la industria musical estaba dominada por verdaderas estrellas del pop dosmilero, como Britney Spears y Christina Aguilera, y bandas de nü metal, como Limp Bizkit. Sin embargo, hacía falta una voz que le hablara a aquellos que no se identificaban con estos artistas.

Pero desde el lanzamiento de Whoa, Nelly!, el álbum fue aclamado por medios especializados por varios sentidos. La mayoría de críticos le dieron comentarios positivos porque lo clasificaron como “un disco contra las princesas pop y la ola de bandas de rap metal”. En pocas palabras, muchos agradecieron que Nelly Furtado sacara este disco porque sonaba a algo completamente diferente a lo que estaba en las listas de popularidad.

Con ‘Whoa, Nelly!’, Nelly Furtado llegó a un público que no se identificaba con las figuras que en aquel momento eran ídolos/Foto: SKG Music

‘Whoa, Nelly!’ es un disco donde Nelly Furtado mezcla ritmos y sonidos interesantes

Y ya que andamos en esas, hablemos del sonido del disco debut de Nelly Furtado. Ya lo mencionamos antes, pero no queremos dejar de recordarlo, este álbum refrescó por completo la música de aquel momento. En lugar de recurrir a melodías sencillas como la mayoría de las artistas de su generación, la cantautora canadiense se arriesgó y le apostó a otros ritmos que no eran tan comunes en ese entonces.

Sin exagerar, Whoa, Nelly! es una verdadera montaña rusa musical, pues en el álbum podemos escuchar desde baladas hasta hip-hop, trip-hop, R&B, bossa nova, pop y hasta un poco de rock. Con su disco debut, Nelly Furtado nos dejó ver sus influencias musicales y personales, pues nos muestran tal cual todo lo que es esta artista.

Con su álbum debut, Nelly Furtado se abrió por completo frente al mundo

Por supuesto que además de la música, las letras de las rolas en el álbum debut de Nelly Furtado fueron muy importantes para que el álbum se convirtiera en un éxito mundial. Y es que no hay qué echarle tanto coco para darnos cuenta de que la artista conectó con millones gracias a la honestidad y empatía que transmitió con esas canciones.

A lo largo de las 12 rolas de Whoa, Nelly!, Nelly Furtado nos lleva por un viaje personal en donde nos cuenta de sus sueños y preocupaciones, de encontrar su lugar en el mundo y sus impresiones de lo que está mal en el planeta, del amor y su contraparte. Aunque lo más relevante es que de manera sincera, nos transmite un montón de esperanza y emoción en estas canciones.

‘Whoa, Nelly!’ tiene algunas de las rolas más icónicas de Nelly Furtado

Aunque quizá la prueba más grande de la genialidad del disco debut de Nelly Furtado son los hitazos y clásicos que salieron de él. Esto no lo decimos a la ligera, pues a más de dos décadas del lanzamiento de este álbum, hay rolas dentro del tracklist que sin duda, forman parte del soundtrack de inicios de los 2000.

“I’m Like a Bird”, “Turn Off the Light”, “Hey, Man!” y “… On The Radio (Remember The Days)” son solo algunas de las rolas que aparecieron en Whoa, Nelly! y que sin miedo a equivocarnos, podemos decir que son de los temas más icónicos de Nelly Furtado, de esas que no pueden faltar en sus conciertos y con las que muchos la recordamos.

Si no fuera por este disco, quizá no hubiera despegado la carrera de Nelly Furtado

Por último pero no menos importante, dentro de los puntos que hacen genial al disco debut de Nelly Furtado, está que sin este material, probablemente no hubiera despegado la carrera de la artista canadiense. Y sí, no podemos afirmar que si no existiera este álbum, no estaría en donde se encuentra, pero lo más seguro es que hubiera tardado más en conseguirlo.

Después de Whoa, Nelly!, vino el estrellato mundial para Nelly Furtado. Sacó un montón de discos que la rompieron en las listas de popularidad, colaboraciones con muchísimos artistas y más. Y a pesar de que cambió un poco su sonido para competir con otras cantantes pop en la industria musical, jamás ha dejado de ser auténtica y honesta con lo que quiere transmitir con su música.

Nelly Furtado regresó a los escenarios en 2023/Foto vía Facebook: Beyond the Valley