Lo que necesitas saber: New Order regresará a México para tocar en el Corona Capital. Así que es buen momento para recordar su paso por el festival.

Llámenlo coincidencia o lo que quieran, pero algo que nos hemos dado cuenta con el paso de los años es que a New Order le encanta el Corona Capital. Y es que no es para menos, si el festival que se lleva a cabo en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez es el único lugar en el que han tocado en México (por ahora).

Curiosamente, la banda originaria de Manchester volverá a nuestro país para encabezar este eventazo en la CDMX. Es por eso que, para calentar motores, repasemos la historia y las presentaciones de Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert, Phil Cunningham y Top Chapman ni más ni menos que en el Corona Capital

Bernard Sumner durante la presentación de New Order en el Corona Capital 2018/Foto: César Vicuña.

La primera visita de New Order a México en el Corona Capital 2012

En 2012, el Corona Capital nos presentó una edición espectacular, la cual fue la primera de dos días de actividades. Pero quizá lo que más llamó la atención fue el lineup que armaron, pues en él venían nombres muy importantes de aquel momento y verdaderas leyendas que llevábamos años esperando que vinieran a México.

El cartel lo conformaron bandas como The Black Keys, Franz Ferdinand, Suede, Florence + The Machine, The Hives, Snow Patrol, The Maccabees, The Drums y Basement Jaxx, solo por mencionar algunos. Sin embargo, uno de los actos que de plano nos tomó por sorpresa fue New Order, pues sería su debut en nuestro país.

¿Recuerdan el cartelazo del Corona Capital 2012?/Foto: OCESA

Fue el 14 de octubre del 2012 cuando Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert, Tom Chapman y Phil Cunningham dieron su primer show en México. Después del show de Tegan & Sara en el escenario Corona Light, la agrupación británica subió para regalarnos una de las mejores presentaciones de ese Corona Capital.

Aunque solo tuvieron una hora y veinte para tocar en el festival, New Order aprovechó el tiempo para aventarse un set bastante completo con 15 hits y rarezas. En ese tiempo se aventaron temazos de discos como Substance 1987, Power, Corruption & Lies, Low-Life, Brotherhood y Get Ready. Con decirles que hasta tocaron “Here to Stay”, la rola que escribieron para el soundtrack de 24 Hour Party People.

Y aunque casi al inicio se chutaron “Isolation” de Joy Division, el cierre de su presentación en el Corona Capital fue super emotivo al recordar al gran Ian Curtis con dos clásicos de la legendaria banda de Manchester: “Atmosphere” y claro, “Love Will Tear Us Apart”. Con esos rolones, Bernard Sumner y compañía se despidieron del público del Corona Capital 2012.

Definitivamente, fue un debut redondo de New Order en México que valió tanto tiempo de espera. Un verdadero sueño hecho realidad para muchos que jamás en la vida pensaron que verían a estas leyendas tocando en tierra azteca (y quizá nunca se les vino a la mente que podrían regresar). Acá abajo les dejamos el setlist completo.

“Elegia” “Crystal” “Ceremony” “Age of Consent” “Isolation” “Here to Stay” “Your Silent Face” “Bizarre Love Triangle” “5 8 6” “True Faith” “The Perfect Kiss” “Blue Monday” “Tempation” “Atmosphere” “Love Will Tear Us Apart”

New Order regresó a nuestro país para encabezar el Corona Capital 2018

Como ya lo mencionábamos, muchos pensaron que esa presentación de New Order en el Corona Capital 2012 sería la primera y última vez que los veríamos en México, sobre todo porque tardaron mucho tiempo en venir de este lado del mundo. Y afortunadamente estábamos equivocados, pues no tardaron tanto en volver (o algo así).

En 2018, el Corona Capital anunció su cartel para esa edición y vaya que nos quedamos con la boca abierta. En primera porque estaba la banda de Manchester entre los nombres importantes, pero también porque incluyeron a actos como Robbie Williams, The Chemical Brothers, Lorde, The Jesus and Mary Chain, Nine Inch Nails, MGMT y más.

Este fue el cartel del Corona Capital 2018/Foto: OCESA

El 18 de noviembre, después de seis años sin venir a México y luego de la presentación de Death Cab For Cutie, New Order tomó el escenario Corona Light para armar una fiestota de aquellas. A diferencia de su primer show en el Corona Capital, en esta ocasión tuvieron más tiempo para tocar y vaya que lo hicieron rendir a la perfección.

En esta ocasión, Bernard Sumner, Stephen Morris, Gillian Gilbert, Tom Chapman y Phil Cunningham incluyeron en el setlist 14 rolas. Algunas ya habían sonado en su participación anterior en el Corona Capital, porque son clásicos que todos queremos escuchar, pero también agregaron otros temazos que no se aventaron en su debut en nuestro país.

Rolones como “Regret”, “Singularity”, “Sub-Culture”, “Vanishing Point” y “Plastic” sonaron por primera vez en México, además de los infaltables en un concierto de New Order. Y sí, por supuesto que el tributo a Ian Curtis y Joy Division no faltó en el Corona Capital 2018, pues además de “Love Will Tear Us Apart”, tocaron otro himno que nos voló la cabeza: “Disorder”.

Con toda la vibra bailable y melancólica de este grupazo, se cerraron las presentaciones en el escenario Corona Light. Y vaya que fueron el acto ideal para acabar con las actividades del último día de festival, aunque nos dejaron con ganas de seguir sacando los prohibidos y cantar como si no hubiera un mañana. A continuación pueden checar el setlist que tocaron en aquel Corona Capital y acá les dejamos la reseña completa del show.

“Singularity” “Regret” “Disorder” “Crystal” “Your Silent Face” “Sub-Culture” “Bizarre Love Triangle” “Vanishing Point” “Plastic” “The Perfect Kiss” “True Faith” “Blue Monday” “Temptation” “Love Will Tear Us Apart”

Luego de casi seis años de su más reciente presentación en el Corona Capital, New Order regresa a México para encabezar este mismo festival, pues son headliners de la edición 2024 junto a Paul McCartney, Green Day, Empire of the Sun, Toto, Jack White, Empire of the Sun, Iggy Pop y Cage the Elephant, solo por mencionar algunos.

Si algo nos queda claro es que existe una relación especial entre la banda de Manchester y el festival que se arma en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, pues no es casualidad que Bernard Sumner y compañía siempre elijan este espacio para tocar en nuestro país, ¿no creen? ¿Están listos para bailar hasta que les duelan los pies con este grupazo el 16 de noviembre?

Cartel del Corona Capital 2024 actualizado/Foto: OCESA.

