Oh sí: ¡Nick Cave está de vuelta con una canción inédita llamada “Vortex”!

El 2021 no deja de darnos sorpresas buenas a todos los que amamos la música. Para empezar y gracias a que la situación está mejorando, los conciertos y festivales están regresando en gran parte del mundo, pero también un montón de bandas y artistas no solo andan componiendo y creando rolas; también se pusieron a buscar en el baúl de los recuerdos y encontraron cosas que no habíamos escuchado, como el caso de Nick Cave.

Como recordarán, el año pasado el legendario cantante estuvo bastante activo, incluso presentó un concierto espectacular desde el Alexandra Palace de Londres. Sin embargo, hace algunos meses nos dejó con el ojo cuadrado lanzando Carnage, un álbum inédito junto a su gran colaborador y el miembro más antiguo de The Bad Seeds, Warren Ellis y estrenó un par de temas inspirados en la respuesta de una fan (ACÁ las pueden escuchar).

Nick Cave nos trae una sorpresa increíble

Pero ahora, Nick Cave decidió darle un regalo muy especial a todos sus fans, ya que en unas semanas estrenará B-Sides & Rarities Part II, un disco recopilatorio cuya primera parte salió en 2005 y que como su nombre indica, incluirá rarezas, lados B y canciones nunca antes escuchadas que grabó desde 2006 hasta la fecha. Y como primer adelanto de este increíble material, el artista australiano compartió una rola completamente nueva y la cual lleva por nombre “Vortex”.

De acuerdo con Consequence of Sound, Cave escribió y grabó este tema con Warren Ellis, Martyn Casey y Jim Sclavunos en 2006. A pesar de que ya estaba terminada y lista para salir en algún álbum, de acuerdo a un comunicado de prensa el cantante declaró que: “Como la banda nunca fue capaz de definir la canción como Grinderman o Bad Seeds, permaneció inédita”, pero ahora y después de casi 15 años la podemos escuchar.

Este álbum de rarezas y lados B de Nick Cave tendrá 27 temas raros o inéditos, incluyendo las primeras grabaciones de “Skeleton Tree”, “Girl In Amber” y “Bright Horses”. Sobre el contenido del disco recopilatorio, el artista comentó que “continúa esta extraña y hermosa colección de canciones perdidas de The Bad Seeds. Me encanta la cara final del último disco porque revela los pequeños y frágiles comienzos de algunas de mis canciones favoritas”.

B-Sides & Rarities Part II estará disponible en plataformas digitales y formato físico el próximo 22 de octubre. Pero mientras esperamos a que llegue el día para escuchar estas joyitas perdidas en la carrera de Cave, escuchen a continuación “Vortex”, la rola inédita que vendrá incluida en este material: